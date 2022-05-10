Українські воїни знищили до 10 російських генералів, - глава Управління оборонної розвідки США Берр’єр
Україна знищила від восьми до десяти російських генералів під час конфлікту в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на CNN, про це повідомив у вівторок у Комітеті Сенату з питань збройних сил генерал-лейтенант Скотт Берр’єр, голова Управління оборонної розвідки США.
Американські чиновники уважно стежили за зростанням кількості загиблих генералыв у російських військових — надзвичайно високий показник для сучасних військових, який значно перевищує кількість американських генералів, втрачених протягом 20 років конфлікту в Афганістані.
Деякі американські чиновники пояснюють цю нетипово високу цифру частково розвідувальною підтримкою, наданою Сполученими Штатами, в той час як інші вважають, що це пов’язано з тим, що російські генерали змушені діяти набагато глибоко в зоні конфлікту, ніж зазвичай можна було б очікувати, щоб мотивувати їхні війська.
"Чи той факт, що Росія втрачає всіх цих генералів, говорить вам про те, що цим генералам доводиться йти вперед, щоб забезпечити виконання своїх наказів?" — запитав сенатор від Республіканської партії Арканзасу Том Коттон.
"Так", – сказав глава генерал-лейтенант Скотт Берр’єр.
Загалом, Берр’єр сказав, що Україна краще готова до участі в конфлікті мотивованих солдатів, навіть якщо її війська набагато менші, ніж російські сили.
"Я думаю, що українці мають рацію з точки зору витривалості та того, як вони стикаються із захистом своєї нації", – сказав Берр’єр. "Я не впевнений, що російські солдати з далеких російських військових округів справді це розуміють".
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Отого потрібно завалити.
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Слава нації
Смерть москалям
Надо наших старперов генералов , которые накосячили или вообще вредили и воровали бросить на освобождение Азова...
Ну и судей, которые смылись в отставку тоже туда....
Рота наберётся.