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Українські воїни знищили до 10 російських генералів, - глава Управління оборонної розвідки США Берр’єр

генерал,фролов

Україна знищила від восьми до десяти російських генералів під час конфлікту в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на CNN, про це повідомив у вівторок у Комітеті Сенату з питань збройних сил генерал-лейтенант Скотт Берр’єр, голова Управління оборонної розвідки США.

Американські чиновники уважно стежили за зростанням кількості загиблих генералыв у російських військових — надзвичайно високий показник для сучасних військових, який значно перевищує кількість американських генералів, втрачених протягом 20 років конфлікту в Афганістані.

Деякі американські чиновники пояснюють цю нетипово високу цифру частково розвідувальною підтримкою, наданою Сполученими Штатами, в той час як інші вважають, що це пов’язано з тим, що російські генерали змушені діяти набагато глибоко в зоні конфлікту, ніж зазвичай можна було б очікувати, щоб мотивувати їхні війська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні в Україні вбито сімох російських генералів, - ВВС

"Чи той факт, що Росія втрачає всіх цих генералів, говорить вам про те, що цим генералам доводиться йти вперед, щоб забезпечити виконання своїх наказів?" — запитав сенатор від Республіканської партії Арканзасу Том Коттон.

"Так", – сказав глава генерал-лейтенант Скотт Берр’єр.

Загалом, Берр’єр сказав, що Україна краще готова до участі в конфлікті мотивованих солдатів, навіть якщо її війська набагато менші, ніж російські сили.

"Я думаю, що українці мають рацію з точки зору витривалості та того, як вони стикаються із захистом своєї нації", – сказав Берр’єр. "Я не впевнений, що російські солдати з далеких російських військових округів справді це розуміють".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розвіддані, якими США діляться з Україною, допомогли ЗСУ знищити кількох російських генералів, - New York Times

Автор: 

армія рф (17854) розвідка (3882) генерал (74)


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Топ коментарі
+9
Мор елітних кацапських свиней в Україні має тривати...
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10.05.2022 19:31 Відповісти
+9
Ко-ко-дыровского любовника магу тушаева даже не посчитали
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10.05.2022 19:34 Відповісти
+8
Кадирка швидко знайшов іншу...

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10.05.2022 19:46 Відповісти
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Мор елітних кацапських свиней в Україні має тривати...
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10.05.2022 19:31 Відповісти
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10.05.2022 19:31 Відповісти
А это уже наши удары по центрам принятия решений и соответственно пышные похороны очередного потерявшегося Хинирала "2-й армии мира". Долг платежём красен как говорится
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10.05.2022 19:32 Відповісти
РОГ - РОссійскійГєнєрал.
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10.05.2022 19:34 Відповісти
Ко-ко-дыровского любовника магу тушаева даже не посчитали
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10.05.2022 19:34 Відповісти
Кадирка швидко знайшов іншу...

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10.05.2022 19:46 Відповісти
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10.05.2022 20:27 Відповісти
А кто этих овейобов считает?
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10.05.2022 19:56 Відповісти
Так основний там " бункерний єфрейтор " .
Отого потрібно завалити.
....
Слава нації
Смерть москалям
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10.05.2022 19:35 Відповісти
Спасибо разведке США, подкидывайте еще целей)
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10.05.2022 19:36 Відповісти
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10.05.2022 19:36 Відповісти
А овцетраха кадыркиного что 26 февраля грохнули, они посчитали? А контр-адмирала и генерал-майора ФСБ что на МаЦке утонули, они куда относят, к пропавшим безвести?
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10.05.2022 21:27 Відповісти
Отара понесла невосполнимую потерю мужа, любовника, сына....
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11.05.2022 12:30 Відповісти
Десять негритят?
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10.05.2022 22:00 Відповісти
Неплохая идея сокращения бюдж выплат....
Надо наших старперов генералов , которые накосячили или вообще вредили и воровали бросить на освобождение Азова...
Ну и судей, которые смылись в отставку тоже туда....
Рота наберётся.
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11.05.2022 04:32 Відповісти
 
 