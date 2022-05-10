Кабмін працює, щоб пальне з'явилося в достатній кількості та за адекватною нинішнім реаліям ціною, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд працює, щоб пальне з'явилося в достатній кількості, і при цьому його ціна залишалася адекватною до нинішніх реалій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Усі розуміють, що є об'єктивні причини такої ситуації (дефіцит пального – ред.): Росія цілеспрямовано знищує запаси та переробні можливості в Україні. Тому команда Міністерства економіки працює 24/7, щоб подолати дефіцит для всіх споживачів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, влада максимально спрощує завезення пального в Україну, розширює географію отримання такого пального.

"Зокрема, йдеться про завезення пального з країн Перської затоки, з Азербайджану, з Близького Сходу. Рішенням уряду погоджуємо сьогодні необхідні для цього регламенти. Працюємо, щоб пальне з'явилося в достатній кількості, і при цьому його ціна залишалася адекватною нинішнім реаліям", - наголосив прем'єр.

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