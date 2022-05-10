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Новини
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Кабмін працює, щоб пальне з'явилося в достатній кількості та за адекватною нинішнім реаліям ціною, - Шмигаль

бензин

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд працює, щоб пальне з'явилося в достатній кількості, і при цьому його ціна залишалася адекватною до нинішніх реалій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Усі розуміють, що є об'єктивні причини такої ситуації (дефіцит пального – ред.): Росія цілеспрямовано знищує запаси та переробні можливості в Україні. Тому команда Міністерства економіки працює 24/7, щоб подолати дефіцит для всіх споживачів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, влада максимально спрощує завезення пального в Україну, розширює географію отримання такого пального.

"Зокрема, йдеться про завезення пального з країн Перської затоки, з Азербайджану, з Близького Сходу. Рішенням уряду погоджуємо сьогодні необхідні для цього регламенти. Працюємо, щоб пальне з'явилося в достатній кількості, і при цьому його ціна залишалася адекватною нинішнім реаліям", - наголосив прем'єр.

Також читайте: Працюємо над усуненням черг на заправках, - Зеленський

Автор: 

бензин (1224) Кабмін (14154) паливо (895) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+23
Пам'ятаєте хто навесні 2019 р був винен в неврожаї цибулі? Як уся шизоїдна наволоч постила ціниики , вищала та проклинала баригу,який наживається на війні і звичайно ж на цибулі? Зараз ці самі організми не вбачають зв'язку ЗЕ з бензином по 65грн. і війною.
Ета другойє!!
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10.05.2022 19:36 Відповісти
+10
Кабмін працює, аби каломойше також заробляв і на продажу бензину. Йому автогаза з маржою 150% вже мало.
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10.05.2022 19:44 Відповісти
+9
А зарплаты в Испании какие Зебобик?
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10.05.2022 20:16 Відповісти
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Пам'ятаєте хто навесні 2019 р був винен в неврожаї цибулі? Як уся шизоїдна наволоч постила ціниики , вищала та проклинала баригу,який наживається на війні і звичайно ж на цибулі? Зараз ці самі організми не вбачають зв'язку ЗЕ з бензином по 65грн. і війною.
Ета другойє!!
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10.05.2022 19:36 Відповісти
В Испании бензин стоит 2.15 евро.это шоб ты понимал
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10.05.2022 20:03 Відповісти
А зарплаты в Испании какие Зебобик?
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10.05.2022 20:16 Відповісти
Та хай хоть по 10 евро в Испании! В Испании продукт который я выпускаю стоит 30 евро, а я продаю по 7, есть разница??? Или только Беня-фициар должен мне продавать товар по европейским ценам в этой стране? Все должны иметь равные права в Украине, и если продавать бензин по европейским ценам, то все должно быть по европейским ценам здесь!
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10.05.2022 20:34 Відповісти
Коли настане час перевірити приватизацію нафтових вишок та ціноутворення???
Завозьте мініНПЗ до кожної вишки та вздовж нафто проводу з Європи. У власності держави, за крадіжки - розстріл, за зниження собівартості - премія
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10.05.2022 22:03 Відповісти
Як працює КМ бачать усі. Χεροβο !
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10.05.2022 19:37 Відповісти
Кабмін працює, аби каломойше також заробляв і на продажу бензину. Йому автогаза з маржою 150% вже мало.
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10.05.2022 19:44 Відповісти
Интересно, какая ж это будет "адекватная нынешним реалиям цена"?
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10.05.2022 19:48 Відповісти
40-45 грн
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10.05.2022 19:52 Відповісти
Да ладно. Это европейский бенз будет стоить 40-45 грн? Минимум 55.
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10.05.2022 20:24 Відповісти
там дуже великі акцизи , того така ціна
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10.05.2022 22:59 Відповісти
Польща- 47.35
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10.05.2022 20:03 Відповісти
По курсу чорного ринку- 49.88 грн.
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10.05.2022 20:12 Відповісти
Давайте швидше- це єдине прохання,
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10.05.2022 19:51 Відповісти
як тільки тупа зекоманда всовує своє рило куди-небудь, там зразу трапляється п**дець.
якийсь феномен!
ставте вже реальну ціну, але щоб бензин був, довбні.
інакше воно не працює.
цистерни за дужками.
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10.05.2022 19:55 Відповісти
Доручіть це Гетманцеву.
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10.05.2022 20:01 Відповісти
Да вы, батенька, изверг!
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10.05.2022 20:53 Відповісти
Я вибачаюсь але машин навалом , навіть корки є , це всі так розумію люди запаслися бензином , чи все таки десь є бензин ?
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10.05.2022 20:48 Відповісти
Бензин є по талонам, за ринковою ціною.
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10.05.2022 21:15 Відповісти
Шмигаль занімаєцца 24/7 бензином, Вова занімаєцца Маріуполем 24/7.
Ще спільного?
Толку-нуль!
Коли ви, *****, перестанете занімацца, а врешті зробите?!
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10.05.2022 20:52 Відповісти
 
 