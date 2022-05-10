Кабмін працює, щоб пальне з'явилося в достатній кількості та за адекватною нинішнім реаліям ціною, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд працює, щоб пальне з'явилося в достатній кількості, і при цьому його ціна залишалася адекватною до нинішніх реалій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Усі розуміють, що є об'єктивні причини такої ситуації (дефіцит пального – ред.): Росія цілеспрямовано знищує запаси та переробні можливості в Україні. Тому команда Міністерства економіки працює 24/7, щоб подолати дефіцит для всіх споживачів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
За словами прем'єра, влада максимально спрощує завезення пального в Україну, розширює географію отримання такого пального.
"Зокрема, йдеться про завезення пального з країн Перської затоки, з Азербайджану, з Близького Сходу. Рішенням уряду погоджуємо сьогодні необхідні для цього регламенти. Працюємо, щоб пальне з'явилося в достатній кількості, і при цьому його ціна залишалася адекватною нинішнім реаліям", - наголосив прем'єр.
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Ета другойє!!
Завозьте мініНПЗ до кожної вишки та вздовж нафто проводу з Європи. У власності держави, за крадіжки - розстріл, за зниження собівартості - премія
якийсь феномен!
ставте вже реальну ціну, але щоб бензин був, довбні.
інакше воно не працює.
цистерни за дужками.
Ще спільного?
Толку-нуль!
Коли ви, *****, перестанете занімацца, а врешті зробите?!