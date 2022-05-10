Усі російські активи на території України переходять у власність держави, - Шмигаль

Кабінет Міністрів на засіданні 10 травня затвердив документ, згідно з яким російські активи на території України переходять державі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За його словами, конфісковані активи росії будуть передані Державному підприємству "Національний інвестиційний фонд".

"І президент, і уряд неодноразово казали, що Росія має заплатити за те, що вона зруйнувала в Україні. Ми заберемо все, чим володіє Росія в нашій країні, і направимо ці кошти на посилення нашої армії, підтримку людей та відновлення нашої країни", — наголосив Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що Україна з усіма партнерам веде роботу над Планом відновлення нашої країни. Передбачається, що одним з основних джерел наповнення Фонду стануть конфісковані російські активи та кошти.

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