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Усі російські активи на території України переходять у власність держави, - Шмигаль

шмигаль

Кабінет Міністрів на засіданні 10 травня затвердив документ, згідно з яким російські активи на території України переходять державі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За його словами, конфісковані активи росії будуть передані Державному підприємству "Національний інвестиційний фонд".

"І президент, і уряд неодноразово казали, що Росія має заплатити за те, що вона зруйнувала в Україні. Ми заберемо все, чим володіє Росія в нашій країні, і направимо ці кошти на посилення нашої армії, підтримку людей та відновлення нашої країни", — наголосив Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що Україна з усіма партнерам веде роботу над Планом відновлення нашої країни. Передбачається, що одним з основних джерел наповнення Фонду стануть конфісковані російські активи та кошти.

Також читайте: План відновлення України буде включати три етапи, - Шмигаль

Автор: 

Кабмін (14154) націоналізація (386) росія (66104) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+46
Рф, в лице Лаврова обратилась к талибам с просьбой продать ей технику, которую оставили американцы! Но это не весь ******! Ответ талибов: "Мы не продаем военную технику ТЕРРОРИСТАМ!"
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10.05.2022 19:50 Відповісти
+36
Потрібно додати також активи всіх гнид та зрадників України...
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10.05.2022 19:49 Відповісти
+33
Активи бородатої бабушки Бені коли будете націоналізовувати?
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10.05.2022 19:51 Відповісти
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Потрібно додати також активи всіх гнид та зрадників України...
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10.05.2022 19:49 Відповісти
особливо коломойші!
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10.05.2022 19:51 Відповісти
Обл та газ енерго не забудьте
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10.05.2022 21:54 Відповісти
нет у зеленского ни одного зрадника все "при делах"
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11.05.2022 02:23 Відповісти
А Облэнерго?
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10.05.2022 19:50 Відповісти
пол-энергетики в руках москалей опосредственно...
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10.05.2022 20:08 Відповісти
Российские Альфа Банк и банк форвард тоже переходят в собственность Украины?
Альфа работают отделения как ничего не произошло. Неужели добазарились?!

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10.05.2022 19:50 Відповісти
А что должно произойти было? Банки вместо банковских услуг после перехода в собственность государства Украина должны были перейти на выращивание картофеля или ещё чего то?
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10.05.2022 19:59 Відповісти
Для далеких или тролей - банк должен изменить структуру собственности на благо Украины. Ребрейденг. А далее пусть работает себе
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10.05.2022 20:22 Відповісти
Ну изменил и что? Пусть работает или картошку выращивает вы определились?
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10.05.2022 20:26 Відповісти
Альфа-банк й досі блокує рахунки українських компаній та фізосіб за допомогу ЗСУ, а влада ніяк не реагує.
До чого тут твая картошка, кацапориле?
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11.05.2022 10:07 Відповісти
Попробуйте статью прочесть что теперь будет с альфобанком если рыло вам дозволяе реагировать на печатный текст.
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11.05.2022 13:26 Відповісти
Ребре шо?
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10.05.2022 22:28 Відповісти
Дык, в Альфу НБУ уже ввёл своё управление
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10.05.2022 22:23 Відповісти
Це...добре? Навіть якось не очікував після двох місяців теліпаннь.
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10.05.2022 19:50 Відповісти
Да, це неймовірно своєчасно, 8 років війни - то не був привід?
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10.05.2022 21:06 Відповісти
Рф, в лице Лаврова обратилась к талибам с просьбой продать ей технику, которую оставили американцы! Но это не весь ******! Ответ талибов: "Мы не продаем военную технику ТЕРРОРИСТАМ!"
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10.05.2022 19:50 Відповісти
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10.05.2022 19:53 Відповісти
Зачёт!))
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10.05.2022 19:56 Відповісти
Це черговий прикол, чи правда? Якщо правда, то залишилось, щоб ще Кім на аналогічний запит відповів кацапам, щось типу "со странами-изгоями не работаю" - і буде повний "комплект"😃
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10.05.2022 20:15 Відповісти
баян двух-месячный ..
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11.05.2022 02:25 Відповісти
а альфа-банк і упц мп?
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10.05.2022 19:51 Відповісти
Альфа банк работают отделения как ничего и не произошло, представляете
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10.05.2022 19:54 Відповісти
Активи бородатої бабушки Бені коли будете націоналізовувати?
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10.05.2022 19:51 Відповісти
никогда - они кошерные как и альфа-банк
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10.05.2022 19:54 Відповісти
И альфа страхование работает
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10.05.2022 19:56 Відповісти
Зеленський робить те, що у 2014 повинен був зробити Порошенко
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10.05.2022 19:52 Відповісти
А ты що зробив за усі ці роки? Можеш назвати хвилю мобілізації, де воював?
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10.05.2022 19:59 Відповісти
у 2014 двіччі ходив у воєнкомат добровольцем. двіччі був посланий воєнкоматом нахрін.
вступив у Київський Легіон (недавно загинув його засновник Святослав Стеценко)
подарив своє власне авто у 2014 нашим воїнам під ДАП вольво-850
волонетрив, відновлював акумулятору фронтовикам
зараз у теробороні, сьогодні були стрільби, стріляли багато, лежачи, з коліна, стоячи і взагалі стріляй як хочеш, задача зрозуміти свій ствол
зброя у мене завжди з собою, вночі під ліжком, чергую на блок-посту
тільки всі прохоботи, коли це все чують, одразу починають плюватись ківном
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10.05.2022 20:08 Відповісти
зелёное на тебе и не заметно...
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10.05.2022 20:23 Відповісти
госпади трындабол не позорься
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11.05.2022 02:28 Відповісти
В телевизоре визжит как резанный поросёнок?
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10.05.2022 20:02 Відповісти
Так кроме Порошенко он никого и не арестовывал.
ЖОПЗ братья,Порошенко враг Украины.
Битум везли с Белгорода,на зло врагу.
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10.05.2022 20:23 Відповісти
А ты, чтобы не лизнуть не можешь? С 2019-го по 2022 Зеленский наращивал объем торговли с парашей и увеличивал энергетическую зависимость от нее. Это должен был делать Порошенко? Или битум должен был у Луки покупать? Или территории сдавать и разминировать? Ты же в курсе сколько денег потратили только на разминирование Станицы Луганской?
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10.05.2022 20:17 Відповісти
Я вибачаюсь, але імпорт із параші в 2018-м був на 8,09 млрд долл. при загальному обсязі імпорта 56,9 млрд, а в 2021-м - відповідно 8.1 млрд при загальному обсязі 72,82 млрд. Ви насправді вважаєте, що Зеля тут щось не таке, як Порошенко, зробив?
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10.05.2022 22:40 Відповісти
Якби Порошенко зробив в 2014 те, що зараз робить зєлєнскій, ти б зараз за балтіку платив в рублях, і носив на палці дєдушку 9 травня.
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10.05.2022 21:03 Відповісти
ни хрена он не делает только трындит -санкции вводят американцы а твой зе буратина упирался до последнего пока пол страны не разбомбили
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11.05.2022 02:27 Відповісти
А почему так долго ждали?для того чтобы кацапы успели вывезти активы?
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10.05.2022 19:52 Відповісти
а с суркисами непотопляемыми что? ... власть меняется а эти по губам всем водят уже 30 лет, и никто им даже не предъявил ничего ... жидванское лобби это походу круче чем железный купол
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10.05.2022 19:53 Відповісти
Ніби Зеля ветував закон про націоналізацію росіских активів.
Яким тоді чином ? Від балди ? Щоб потім відсудили все взад ?
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10.05.2022 19:57 Відповісти
он врет постоянно а лохи верят а потом их в подвалах накрывают
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11.05.2022 02:30 Відповісти
Чьи активы,сколько их,где отчётность?
Государство отчитывается перед своими гражданами,а не прикрывается войной,типа это секрет
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10.05.2022 20:00 Відповісти
по шлейфу из судебных заседаний в следующие 10 лет узнаем ... что, где и у кого ... если что останится от тихого дербана национализации
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10.05.2022 20:07 Відповісти
Практически во всех торговых, офисных и логистических центрах есть доля россиян. Они там, как правило, выступали инвесторами, а наши "люди с возможностями" выступали как решатели земли, админ.вопросов, "крыша" и т.п.
Как думаете: Шмыгаль - это "человек с возможностями"?
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10.05.2022 20:48 Відповісти
І єрмак теж?
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10.05.2022 20:04 Відповісти
И обязательно конфискацию майна россиян физлиц.
А то у тёши тут знакомая из россии у которой квартира в Харькове так эта гнида звонила ей поначалу и говорила типа потерпите мы вас щас асвабадим и всё время волновалась не разбомбили ли её квартиру её ж асвабадители.
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10.05.2022 20:04 Відповісти
логично было бы сначала провести инвентаризацию?, выявить бенефициаров????....
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10.05.2022 20:07 Відповісти
Уточните весь списак пожалуйста.
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10.05.2022 20:08 Відповісти
только сейчас???? кто то лишнее время портит кислород
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10.05.2022 20:33 Відповісти
А борода за работу с медведем будет отвечать?
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10.05.2022 20:36 Відповісти
А Вован и Шефири с Ермаком отдадут свою недвигу в Криму?))) Ясно что вдавятся, они же честние криси
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10.05.2022 20:41 Відповісти
Найожують стовідсотково, тільки активи з якогось невідомого подання на ухвалу сівошного рнбо і ще уй зна який там має тояти ******* підпис.
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10.05.2022 21:54 Відповісти
Сказав Чмигаль, потім подумав і додав: А Держава - це я. Ні, я! - вліз Зєлєбобік. Ну, ми - видушив він, потупивши очі.
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10.05.2022 22:03 Відповісти
А чого Гонтарева в гості не заїде. Я і думаю багато інших українцев дамо їй по пиці, за те що долар на три помножила.
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10.05.2022 23:31 Відповісти
ой ще один долбодятел який вірить досі в бакс по 8грн,а чого яника не покличеш хай він пояснить скільки млрд той бакс по 8, коштував Державі?
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10.05.2022 23:42 Відповісти
 
 