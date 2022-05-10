Усі російські активи на території України переходять у власність держави, - Шмигаль
Кабінет Міністрів на засіданні 10 травня затвердив документ, згідно з яким російські активи на території України переходять державі.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
За його словами, конфісковані активи росії будуть передані Державному підприємству "Національний інвестиційний фонд".
"І президент, і уряд неодноразово казали, що Росія має заплатити за те, що вона зруйнувала в Україні. Ми заберемо все, чим володіє Росія в нашій країні, і направимо ці кошти на посилення нашої армії, підтримку людей та відновлення нашої країни", — наголосив Шмигаль.
Прем’єр-міністр зазначив, що Україна з усіма партнерам веде роботу над Планом відновлення нашої країни. Передбачається, що одним з основних джерел наповнення Фонду стануть конфісковані російські активи та кошти.
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Альфа работают отделения как ничего не произошло. Неужели добазарились?!
До чого тут твая картошка, кацапориле?
вступив у Київський Легіон (недавно загинув його засновник Святослав Стеценко)
подарив своє власне авто у 2014 нашим воїнам під ДАП вольво-850
волонетрив, відновлював акумулятору фронтовикам
зараз у теробороні, сьогодні були стрільби, стріляли багато, лежачи, з коліна, стоячи і взагалі стріляй як хочеш, задача зрозуміти свій ствол
зброя у мене завжди з собою, вночі під ліжком, чергую на блок-посту
тільки всі прохоботи, коли це все чують, одразу починають плюватись ківном
ЖОПЗ братья,Порошенко враг Украины.
Битум везли с Белгорода,на зло врагу.
Яким тоді чином ? Від балди ? Щоб потім відсудили все взад ?
Государство отчитывается перед своими гражданами,а не прикрывается войной,типа это секрет
тихого дербананационализации
Как думаете: Шмыгаль - это "человек с возможностями"?
А то у тёши тут знакомая из россии у которой квартира в Харькове так эта гнида звонила ей поначалу и говорила типа потерпите мы вас щас асвабадим и всё время волновалась не разбомбили ли её квартиру её ж асвабадители.