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Новини Санкції проти Росії
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Макрон провів переговори з Орбаном щодо ембарго на російську нафту

виктор,орбан

Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Лідери обговорили ембарго щодо російської нафти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Є контакти на всіх рівнях, щоб гарантувати глобальну угоду по цьому шостому пакету (санкцій проти Росії - ред.)", - цитує агентство представника Єлисейського палацу.

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Як повідомлялося, Євросоюз готує шостий пакет санкцій проти Росії, в який має увійти ембарго на російську нафту. Угорщина, яка дуже залежить від російської нафти і газу, категорично проти нафтового ембарго у пакеті санкцій, навіть з винятками для Будапешта та декількох інших країн, яким найскладніше змінити постачальника.

Сьогодні пройшла зустріч Віктора Орбана з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн. За її підсумками в Угорщині заявили про "певний прорив" у переговорах з ЄС щодо ембарго на російську нафту.

Автор: 

Угорщина (2338) нафта (5595) ембарго (305) Макрон Емманюель (1516)


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Топ коментарі
+8
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10.05.2022 20:09 Відповісти
+5
РФ выводит свои войска из Харьковской области. Причина этому - значительные потери, сообщают в Генштабе ВСУ. Речь идет о военных 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа.

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10.05.2022 20:14 Відповісти
+4
Орбан на фото имеет видок дебильного мусолини
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10.05.2022 20:12 Відповісти
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10.05.2022 20:09 Відповісти
я бы сказал телефонный хулиган
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10.05.2022 20:37 Відповісти
Орбан на фото имеет видок дебильного мусолини
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10.05.2022 20:12 Відповісти
РФ выводит свои войска из Харьковской области. Причина этому - значительные потери, сообщают в Генштабе ВСУ. Речь идет о военных 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа.

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10.05.2022 20:14 Відповісти
Вот бы Изюм в окружение взять и перебить чертей. Но без ПВО и истребителей с системой свой-чужой под это ПВО никак, а так бы 3 понтона и танками переправиться под защитой от авианалета, но кацапы могут и под 100 самолетов поднять в воздух. Только угрожать нападением на их территорию, заставить стянуть войска для защиты.
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10.05.2022 21:04 Відповісти
Вовчанськ і Круп'янськ надзвичайно важливі ЖД вузли..от туда б розбомбити ..перерізати гілку доставки ***********
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10.05.2022 21:22 Відповісти
А чого в українців яйця стали менші чім у мадьяр
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10.05.2022 20:19 Відповісти
Ця війна показала що власні інтереси важливіші чім якісь там мадьярські чі ще якісь, нас *****.ли всі хто зміг , а ми в мушкітерів граємо, загружує Тирасполь він повинен бути .... Валять з Бєлгорода треба *******, якщо б'ють повинна бути відповідь бо будуть бити і бити, не сци Гундосило
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10.05.2022 20:25 Відповісти
Домовились як будуть робити французький міньєт ***** на пару
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10.05.2022 20:33 Відповісти
Ставлю на те, що досвідчений телефонний дятел задовбає єврощура навіть без згадки про свою ядерну зброю.
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10.05.2022 20:54 Відповісти
Французу віри нема.
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10.05.2022 21:13 Відповісти
маньячіна тєлєфонний
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10.05.2022 21:20 Відповісти
На телефонних переговорах збанкрутіє. Пані Макрон заберіть у дитини телефон
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10.05.2022 21:33 Відповісти
 
 