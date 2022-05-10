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Росія не дає згоди на жоден варіант порятунку захисників Маріуполя, - Зеленський

зеленський

Україна застосовує всі можливі дипломатичні інструменти, щоб організувати порятунок для захисників Маріуполя, але Росія поки не дає згоди на будь-який із багатьох запропонованих варіантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент Володимир Зеленський заявив у зверненні до парламенту Мальти.

"У Маріуполі досі залишаються його захисники. Вони продовжують опір на території заводу "Азовсталь". Ми застосовуємо всі можливі дипломатичні інструменти, щоб організувати порятунок для них. Але росія поки не дає згоди на будь-який із багатьох запропонованих варіантів", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна запитувала в своїх партнерів і необхідну зброю, щоб деблокувати Маріуполь і врятувати і військових, і цивільних. Але саме тієї зброї і саме в такому обсязі, як потрібно для деблокади Маріуполя, поки що немає.

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"Що це означає? Ви можете повністю зрозуміти це, просто згадавши, яке значення мали у весняному мальтійському небі 1942 року британські "Спітфаєри", - підкреслив Президент.

За його словами, Британія та Сполучені Штати реалізували цю місію – зі "Спітфаєрами", які змінили перебіг битви за Мальту й допомогли знищити амбіцію тодішнього агресора щодо захоплення острова.

"І зараз ми потребуємо схожої місії від наших партнерів. Щоб знищити амбіцію теперішнього агресора щодо захоплення України та інших європейських держав. Ми потребуємо літаків, гвинтокрилів, спеціальної артилерії та іншої зброї, бо зараз, як і 80 років тому, майбутнє Європи визначається на полі бою", - наголосив глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24374) Маріуполь (3245)


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Топ коментарі
+86
Помни ЗЕмразь,Мариуполь на твоей совести и нечего виноватыми делать всех кроме себя
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10.05.2022 20:10 Відповісти
+77
-если бы я был президентом когда отбирали Крым,мы бы там все легли но Крым бы не отдали
-а за Херсон и Марик,легли бы?
-нее,Херсон ми просто ********
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10.05.2022 20:18 Відповісти
+59
***** у очі зазирни ще раз... Може щось побачиш...
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10.05.2022 20:10 Відповісти
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Ну дык "разминирован тировали дороги".Что не ясно?
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11.05.2022 10:13 Відповісти
Именно его действия привели к тому что мы выбрали Зеленского !

Логіка ще та) Вибрали Зеленського, тепер вже всі свідки як зелені здають територію оркам, але не забуваємо, що Порох винен в усьому)
Інфа 100%. Порох розмінував на Чонгарі і "про*бав" південь України, недофінансовував армію, розвалив ракетну програму, купляв в РФ і РБ електроенергію і вугілля з окупованих територій, продає під час війни свою кіно-гімнопродукцію Ліпецкої фабрики, поміг Абрамовичу вийти з під санкцій, блокує кримінальні провадження своєму спонсору і роботодавцю Коломойському. За ці злочини Порох повинен сидіти в тюрмі
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10.05.2022 21:55 Відповісти
За кого голосував?
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10.05.2022 21:47 Відповісти
перший тур - Ярош, другий не ходила.
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10.05.2022 22:16 Відповісти
мужчіна разрєшенія нє спрашиваєт
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10.05.2022 22:10 Відповісти
мужчіни дєляцца на тєх каму ніззя і тєх, хто нє спрашиваєт
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10.05.2022 22:11 Відповісти
Надо ставить рашистов перед фактом: или - или будет хуже.
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10.05.2022 22:14 Відповісти
йа п дав залп по... Воронєжу. Зі всього шо є
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10.05.2022 22:16 Відповісти
Пентагон щойно розповсюдив такий підсумок військової допомоги США, наданої Україні:

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11.05.2022 09:49 Відповісти
https://liveuamap.com/uk/2022/11-may-the-pentagon-just-distributed-this-rundown-of-us-military
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11.05.2022 09:53 Відповісти
тра' щось несподіване та цинічне. Ото як дєвачка здорованя по ґалоґєнам, або в глаз... давід ґоліафа - точним ударом
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10.05.2022 22:19 Відповісти
Калина якось казав: в Україні щонайменше десять мільйонів здатних до зброї - то хіба не можна розблокувати Маріуполь. Кстаті, заодно і знести повністю кацапську заразу з України
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10.05.2022 22:21 Відповісти
Деблокада "Азова" заодно може вирішити швидко долю України та швидко завершити цю війну
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10.05.2022 22:22 Відповісти
Может Медведчука по законам военного времени поставить к стенке ?
Или надо шмальнуть по крымскому мосту ?
У наших союзников есть чем.
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10.05.2022 22:13 Відповісти
А с кем Украина имеет военный союз ?
Партнёров много, но партнёр не может шмальнуть.
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11.05.2022 01:11 Відповісти
Відвлекли на Азов, а самі тихенько готують ще щось. Земля ще наша? Бабло перемагає.
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10.05.2022 22:13 Відповісти
Викрасти Кабаєву, мішок на голову - і в підвал. Тоді нехай думають.
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10.05.2022 22:14 Відповісти
Путин спец по мальчуганам.
На постаревшую Кабаеву ему наплевать.
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10.05.2022 22:17 Відповісти
Кабаєва то захист від ЯЗ.
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11.05.2022 00:01 Відповісти
Кто виновен в сдаче Мелитополя и Херсона, того нужно расстрелять немедленно! Кто виновен в допущение этого окружения должны быть расстреляны! Это предательство, даже не не компетентность, это предательство и нужно карать смертью по равнозначности преступления!
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10.05.2022 22:15 Відповісти
Они в бункере прячутся всей зеленой шоблой
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11.05.2022 12:39 Відповісти
так дипломатія - це не клянчити, а висувати підготовлені пропозиції. Добрим словом та кольтом, *****!
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10.05.2022 22:25 Відповісти
шо **** не виходить по середині зійтись...
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10.05.2022 22:44 Відповісти
от шо для ***** найболючіше? Туди вгатити
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10.05.2022 22:48 Відповісти
офис пройоба " применяет все возможные дипломатические инструменты для очередного пройоба
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10.05.2022 22:50 Відповісти
Все буде україна.
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10.05.2022 23:07 Відповісти
Пробачте, а вiн що правда постiйно обкурений чи просто iдiот - хто ж дасть згоду на порятунок Героiв, якi порушили всi вашi з путiним плани по здачi краiни? А куди списати тисячi цивiльних, особливо дiтей?
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10.05.2022 23:14 Відповісти
То есть ты и твои помощники **********, а теперь предлагаете варианты ?
Ну расскажи людям, что в ваши головы пришло такого гениального, от чего он отказался.
Просто интересно оценить высоту полёта мысли
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10.05.2022 23:32 Відповісти
Невже неможна 5 байрактарів туди щоб рознесли кацапов !!!
Ленд-Ліз підписаний то проси літаки й системи ППО Вова, мають надати усе що треба.
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11.05.2022 00:02 Відповісти
Для розблокування Маріуполя потрібні не дипломатичні, а фізичні варіанти.
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11.05.2022 00:42 Відповісти
Нужно скидывать вертолетами и самолетами десант на Мариуполь на подмогу и с техникой и припасами и вооружением. Кругом должны по улицам быть ВСУ с джавелинами и NLAW и тогда можно изнутри переломить ситуацию! А в это время нужно взорвать мосты в Крым все и тот, что с России в Крым и те, что в Херсон с Крыма и массировано идти всеми силами в атаку вдоль побережья и нападать со всех сторон и со стороны Одессы и Николаева и со стороны Кривого Рога и Запорожья и со стороны Донбасса и Харькова. И все делать одновременно, чтобы у орков началась агония. Ибо они будут прижаты спиной к морю и отходить некуда и у них будет только выход сдохнуть или в плен!
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11.05.2022 01:26 Відповісти
Идея возможно и хорошая, но

Первое. Чтобы скинуть десант, нужно долететь до них по территории контролируемой противником.
Второе. Чтобы провести диверсию такого масштаба, нужны колоссальные ресурсы, как технические так и в живой силе.
И как следствие третье. Никто, от слова совсем, не знает как поведет себя противник, с ядерным оружием, группировку которого прижали к морю и выбор у них умереть или плен.

Да, я знаю: критикуешь - предлагай.
Но это скорее не критика, а констатация факта.
Если такое кто-то может просчитать, то конечно огонь. Но проблема в том, что мы не знаем, просчитывают ли власти не то, чтобы такой вариант, а вообще спасение ребят или тупо балаболят на публику, похоронив их уже давно и предварительно даже заготовив гневные речи обращённые на запад.
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11.05.2022 02:09 Відповісти
Красива казка. Щоб створити таку атаку треба ще 10 дивізій ЗСУ включно з тими
що є зараз в наявності.
Щоб у кацапських гоблинів була агонія їх треба знищити процентів хоч би 50 %.
путін дав чіткий наказ захопити Азов у полон разом з ЗСУ, тому тут пряма атака
не спрацює. Більш реальний для порятунку третя сторона типу Туречини, щоб вона
вивезла гарнізон Українскькиї захисників з маріуполя.
А про керченський міст це гарна ідея, може спрацюати.
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11.05.2022 02:37 Відповісти
Да, самый реалистичный план - это третья сторона, но

Что предложить русским в замен - за спасибо они не согласятся, факт
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11.05.2022 16:55 Відповісти
Але росія поки не дає згоди на будь-який із багатьох запропонованих варіантів", - сказав Зеленський. Джерело:
ТОМУ ТЕ ЩО КОЇТЬСЯ З НИМИ НА ТВОЇЙ СОВІСТІ
Бути Головнокомандуючим це не в КВН грати.
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11.05.2022 02:31 Відповісти
чому зупинились 'хлапкі' на московії? за кожен день облоги окупації України в москалів НА ЇХ ЗЕМЛІ щось має взриватись і згорати!!!
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11.05.2022 03:55 Відповісти
Турция или страни Нато только перекроют вивоз нефти, сразу випустят!!!!!!!!
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11.05.2022 05:36 Відповісти
а не пришло ли время начать кошмарить все приграничные области мокшанщины?
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11.05.2022 05:59 Відповісти
"Бомбити" хлопців бк з Байрактарів не пробували???
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11.05.2022 06:20 Відповісти
А в очі Ху.лу подивитися? Ну як варіант?
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11.05.2022 09:02 Відповісти
Якраз ваша задача,пане президенте , і полягає в тому щоб знайти ці важелі впливу на путіна і врятувати наших Захисників. Якщо ви вирішили стати президентом воюючої держави- то вмійте вирішувати відповідні задачі.
Це ваш прямий обов'язок знайти рішення! у вас в легкому доступі зараз всі світові лідери. Путін відмовляється тут не пройде - потрібно в режимі нонстоп шукати того чи те, що допоможе вивести людей! Військові роблять свою роботу, а ви , будь ласка, зробіть свою!!!
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11.05.2022 09:06 Відповісти
Не має там важелів. Зрозумійте, мета Ху.ла їх усіх вбити. Решта, його не цікавить.
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11.05.2022 09:15 Відповісти
В голові пана презедента війна вже закінчилась...десь посередині
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11.05.2022 16:45 Відповісти
Віддайте за азовців усіх російських полонених і насамперед льотчиків.
Обіцяйте Ердогану що хочете, хоч Крим в оренду на 50 років, лише нехай вивезе азовців із Маріуполя.
Підключайте українську діаспору по всьому світу.
Беріть побільше полонених і як тільки можете. Не до толерантності зараз.
Якщо "Азов" влада кине, інші азовці після війни знищать владу.
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11.05.2022 09:57 Відповісти
Щось не бачив ЖОДНОГО коментаря українських "лампасоносців" (орденоносців, "пільгоносців", "нагородоносців") на цей лютий пиз...ець!!!
А ми, дурнІ, тішимося з "***********" допомоги Заходу й "вірте у ЗСУ"?
https://youtu.be/qGtWSQliTLA

Аааааааа, може це фейк й "не розганяйте зраду"???
Таке враження, що цих "Маріуполів" у нас ДЕСЯТКИ.
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11.05.2022 10:06 Відповісти
Тверезий комент!
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11.05.2022 17:03 Відповісти
Яке ж воно тупореле, кончене та їбануте
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11.05.2022 10:08 Відповісти
Прямо скажіть що буде 10000 трупів у мацкві якщо не дадуть врятувати захисників Маріуполя.
До влади приходять зручні смоктуни, виховані старшими сиоктунами - ніякої волі (крім собі в кишеню) та системного мислення зазвичай не спостерігається.
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11.05.2022 15:31 Відповісти
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