Росія не дає згоди на жоден варіант порятунку захисників Маріуполя, - Зеленський
Україна застосовує всі можливі дипломатичні інструменти, щоб організувати порятунок для захисників Маріуполя, але Росія поки не дає згоди на будь-який із багатьох запропонованих варіантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент Володимир Зеленський заявив у зверненні до парламенту Мальти.
"У Маріуполі досі залишаються його захисники. Вони продовжують опір на території заводу "Азовсталь". Ми застосовуємо всі можливі дипломатичні інструменти, щоб організувати порятунок для них. Але росія поки не дає згоди на будь-який із багатьох запропонованих варіантів", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що Україна запитувала в своїх партнерів і необхідну зброю, щоб деблокувати Маріуполь і врятувати і військових, і цивільних. Але саме тієї зброї і саме в такому обсязі, як потрібно для деблокади Маріуполя, поки що немає.
"Що це означає? Ви можете повністю зрозуміти це, просто згадавши, яке значення мали у весняному мальтійському небі 1942 року британські "Спітфаєри", - підкреслив Президент.
За його словами, Британія та Сполучені Штати реалізували цю місію – зі "Спітфаєрами", які змінили перебіг битви за Мальту й допомогли знищити амбіцію тодішнього агресора щодо захоплення острова.
"І зараз ми потребуємо схожої місії від наших партнерів. Щоб знищити амбіцію теперішнього агресора щодо захоплення України та інших європейських держав. Ми потребуємо літаків, гвинтокрилів, спеціальної артилерії та іншої зброї, бо зараз, як і 80 років тому, майбутнє Європи визначається на полі бою", - наголосив глава держави.
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Логіка ще та) Вибрали Зеленського, тепер вже всі свідки як зелені здають територію оркам, але не забуваємо, що Порох винен в усьому)
Інфа 100%. Порох розмінував на Чонгарі і "про*бав" південь України, недофінансовував армію, розвалив ракетну програму, купляв в РФ і РБ електроенергію і вугілля з окупованих територій, продає під час війни свою кіно-гімнопродукцію Ліпецкої фабрики, поміг Абрамовичу вийти з під санкцій, блокує кримінальні провадження своєму спонсору і роботодавцю Коломойському. За ці злочини Порох повинен сидіти в тюрмі
Или надо шмальнуть по крымскому мосту ?
У наших союзников есть чем.
Партнёров много, но партнёр не может шмальнуть.
На постаревшую Кабаеву ему наплевать.
Ну расскажи людям, что в ваши головы пришло такого гениального, от чего он отказался.
Просто интересно оценить высоту полёта мысли
Ленд-Ліз підписаний то проси літаки й системи ППО Вова, мають надати усе що треба.
Первое. Чтобы скинуть десант, нужно долететь до них по территории контролируемой противником.
Второе. Чтобы провести диверсию такого масштаба, нужны колоссальные ресурсы, как технические так и в живой силе.
И как следствие третье. Никто, от слова совсем, не знает как поведет себя противник, с ядерным оружием, группировку которого прижали к морю и выбор у них умереть или плен.
Да, я знаю: критикуешь - предлагай.
Но это скорее не критика, а констатация факта.
Если такое кто-то может просчитать, то конечно огонь. Но проблема в том, что мы не знаем, просчитывают ли власти не то, чтобы такой вариант, а вообще спасение ребят или тупо балаболят на публику, похоронив их уже давно и предварительно даже заготовив гневные речи обращённые на запад.
що є зараз в наявності.
Щоб у кацапських гоблинів була агонія їх треба знищити процентів хоч би 50 %.
путін дав чіткий наказ захопити Азов у полон разом з ЗСУ, тому тут пряма атака
не спрацює. Більш реальний для порятунку третя сторона типу Туречини, щоб вона
вивезла гарнізон Українскькиї захисників з маріуполя.
А про керченський міст це гарна ідея, може спрацюати.
Что предложить русским в замен - за спасибо они не согласятся, факт
ТОМУ ТЕ ЩО КОЇТЬСЯ З НИМИ НА ТВОЇЙ СОВІСТІ
Бути Головнокомандуючим це не в КВН грати.
Це ваш прямий обов'язок знайти рішення! у вас в легкому доступі зараз всі світові лідери. Путін відмовляється тут не пройде - потрібно в режимі нонстоп шукати того чи те, що допоможе вивести людей! Військові роблять свою роботу, а ви , будь ласка, зробіть свою!!!
Обіцяйте Ердогану що хочете, хоч Крим в оренду на 50 років, лише нехай вивезе азовців із Маріуполя.
Підключайте українську діаспору по всьому світу.
Беріть побільше полонених і як тільки можете. Не до толерантності зараз.
Якщо "Азов" влада кине, інші азовці після війни знищать владу.
А ми, дурнІ, тішимося з "***********" допомоги Заходу й "вірте у ЗСУ"?
https://youtu.be/qGtWSQliTLA
Аааааааа, може це фейк й "не розганяйте зраду"???
Таке враження, що цих "Маріуполів" у нас ДЕСЯТКИ.
До влади приходять зручні смоктуни, виховані старшими сиоктунами - ніякої волі (крім собі в кишеню) та системного мислення зазвичай не спостерігається.