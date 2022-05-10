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Новини Тарифи ЖКГ
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Кабмін пропонує Раді впровадити мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та воду в період воєнного стану, - Шмигаль

шмигаль

Кабінет Міністрів подасть до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та воду на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Уряд подасть до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають мораторій на підвищення тарифів на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення. Тарифи на газ та його розподіл, а також тепло та гарячу воду не зростатимуть. У ці складні дні будь-яке підвищення тарифів не актуальне", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також, за словами прем'єра, у рамках цих законопроєктів будуть визначені компенсаторні механізми, які дають змогу підтримувати належний рівень критичної інфраструктури та її відновлення.

Також читайте: Україна вже домовилася про підтримку на 10 млрд доларів, - Шмигаль

Автор: 

Кабмін (14154) тарифи (2060) Підвищення тарифів (309) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+5
За дороги забыли...
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10.05.2022 20:34 Відповісти
+5
Неплохо бы и на хлеб. В военных условиях в Одессе разница между хлебзаводовскими магазинами и сетевыми составляет до 30%. А деньги у граждан - подсохли.
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10.05.2022 20:50 Відповісти
+4
а популистам главное тарифы... они ещё думают про выборы
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10.05.2022 20:33 Відповісти
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10.05.2022 20:26 Відповісти
А коли буде ревізія ціноутворення тарифів?
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10.05.2022 21:42 Відповісти
а популистам главное тарифы... они ещё думают про выборы
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10.05.2022 20:33 Відповісти
За дороги забыли...
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10.05.2022 20:34 Відповісти
Поздоровляю! Газ, тепло та воду чекає доля пального.
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10.05.2022 20:40 Відповісти
ВООБЩЕ ТАКОЕ ПРАВО МОГЛИ И В УКАЗЕ ПРЕЗИДЕНТА О ВВЕДЕНИИ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРОПИСАТЬ И НЕ ТОЛЬКО ТАРИФЫ ЖКХ УСЛУГИ НО И ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА ГРУППА ТОВАРОВ ХЛЕБ МОЛОКО ЯЙЦА КОЛБАСА 1 СОРТА КУРЯТИНА КАРТОФЕЛЬ И ПРОЧЕЕ СПИСОК ДОДАТОК....... ВСЕ РАВНО УКАЗ УТВЕРЖДАЕТСЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ РАДЫ...и отдельно Закон проработать сразу.... а не Постанову о приостановлении повышений цен на ЖКХ продовольствие лекарства топливо проезд в транспорте ж.д. билеты автобусы среднего дальнего следования.. и на услуги Центров админ-услуг и услуг Полиции бывшее ГАИ..
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10.05.2022 20:43 Відповісти
А за електроенергію напевно не на часі бо її можливо продавати в ЄС.
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10.05.2022 20:45 Відповісти
Неплохо бы и на хлеб. В военных условиях в Одессе разница между хлебзаводовскими магазинами и сетевыми составляет до 30%. А деньги у граждан - подсохли.
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10.05.2022 20:50 Відповісти
хорошо бы..
но и за тех у кого нет уже ничего...совсем ничего - помните!!!
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10.05.2022 20:55 Відповісти
Повернення у дев'яності, історія збагачення олігархів повторюється. Уряд куплятиме газ за кордоном, продаватиме його Бені по замороженому низькому тарифу, Беня знов продаватиме газ за кордон, а українці дивитимуться зелений телемарафон на сорока каналах.
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10.05.2022 21:10 Відповісти
О, це щоб не тільки з пальним бул проблеми? Пеню не нараховують, відключень не роблять - хто не може той не платить. Навіщо заморожувати тарифи?
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10.05.2022 21:29 Відповісти
А нам водоканал комунальний з 1 травня нараховує 20грн абонентської плати щомісячно, навіть якщо на лічильнику не круте, бо в квартирі не живуть.
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10.05.2022 22:48 Відповісти
 
 