Кабмін пропонує Раді впровадити мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та воду в період воєнного стану, - Шмигаль

Кабінет Міністрів подасть до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та воду на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Уряд подасть до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають мораторій на підвищення тарифів на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення. Тарифи на газ та його розподіл, а також тепло та гарячу воду не зростатимуть. У ці складні дні будь-яке підвищення тарифів не актуальне", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також, за словами прем'єра, у рамках цих законопроєктів будуть визначені компенсаторні механізми, які дають змогу підтримувати належний рівень критичної інфраструктури та її відновлення.

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