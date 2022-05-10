Кабмін пропонує Раді впровадити мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та воду в період воєнного стану, - Шмигаль
Кабінет Міністрів подасть до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та воду на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Уряд подасть до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають мораторій на підвищення тарифів на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення. Тарифи на газ та його розподіл, а також тепло та гарячу воду не зростатимуть. У ці складні дні будь-яке підвищення тарифів не актуальне", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Також, за словами прем'єра, у рамках цих законопроєктів будуть визначені компенсаторні механізми, які дають змогу підтримувати належний рівень критичної інфраструктури та її відновлення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
но и за тех у кого нет уже ничего...совсем ничего - помните!!!