Байден звинуватив Путіна у підвищенні цін на паливо і продукти в США
Президент США Джо Байден звинуватив Володимира Путіна в зростанні цін на паливо і продукти на американському ринку. Він також зазначив, що Вашингтон шукає можливість повернути українське зерно на світові біржі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена.
"У березні зросли ціни на паливо, це через Путіна. Через нього також піднялися ціни на продукти у нас", - сказав Байден.
Американський президент заявив, що США зараз перебувають у найсильнішому становищі і здатні впоратися з інфляцією. За його словами, знизити ціни на продукти у світі цілком реально. Байден додав, що в Україні є близько 20 млн тонн зерна, і їх виведення на світові ринки сприятиме зниженню цін.
"Ми вивчаємо способи, яким чином повернути це зерно на світовий ринок", - підкреслив Байден.
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Бо інфляція пішла вгору з листопада 2021.
А ціни на продукти росли вже з літа.