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Новини
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Байден звинуватив Путіна у підвищенні цін на паливо і продукти в США

байден

Президент США Джо Байден звинуватив Володимира Путіна в зростанні цін на паливо і продукти на американському ринку. Він також зазначив, що Вашингтон шукає можливість повернути українське зерно на світові біржі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена.

"У березні зросли ціни на паливо, це через Путіна. Через нього також піднялися ціни на продукти у нас", - сказав Байден.

Американський президент заявив, що США зараз перебувають у найсильнішому становищі і здатні впоратися з інфляцією. За його словами, знизити ціни на продукти у світі цілком реально. Байден додав, що в Україні є близько 20 млн тонн зерна, і їх виведення на світові ринки сприятиме зниженню цін.

"Ми вивчаємо способи, яким чином повернути це зерно на світовий ринок", - підкреслив Байден.

Читайте також: Через війну в Україні ціни на продукти рекордно зростають в усьому світі, – FAO

Автор: 

Байден Джо (2893) продукти (1177) путін володимир (24127) підвищення цін (34)


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Топ коментарі
+22
Щоб там не казали, але це приклад справжньої самодостатньої держави. Україна не тільки, не просить продовольства, але щей годує пів світу, одночасно воюючи з однією із найбільших армій світу. Разюча відмінність порівняно із африканськими і азіатськими країнами, які не маючи війни голодують і просять про допомогу.
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10.05.2022 21:00 Відповісти
+14
Тому що пора зрозуміти що це йде світова війна,ця війна зачепить кожного на планеті,Україна не здастся,а НАТО все рівно рано чи пізно прийдеться відкривати другий фронт,шкода лише що багато Українців загине до того,як усі це зрозуміють
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10.05.2022 20:54 Відповісти
+14
И чернозем весь вывезут. Там ещё это в методичке, не забывай
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10.05.2022 21:06 Відповісти
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До кінця війни - про внутрішню політику мовчок. :-|
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10.05.2022 20:54 Відповісти
я теж намагаюсь мовчати
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10.05.2022 21:15 Відповісти
Тому що пора зрозуміти що це йде світова війна,ця війна зачепить кожного на планеті,Україна не здастся,а НАТО все рівно рано чи пізно прийдеться відкривати другий фронт,шкода лише що багато Українців загине до того,як усі це зрозуміють
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10.05.2022 20:54 Відповісти
Дегандонизація кацапів на чолі з ****** триває.
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10.05.2022 20:57 Відповісти
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10.05.2022 22:33 Відповісти
Щоб там не казали, але це приклад справжньої самодостатньої держави. Україна не тільки, не просить продовольства, але щей годує пів світу, одночасно воюючи з однією із найбільших армій світу. Разюча відмінність порівняно із африканськими і азіатськими країнами, які не маючи війни голодують і просять про допомогу.
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10.05.2022 21:00 Відповісти
Самодостатністю навіть не пахне, а от тупість самазакоханих українців - у кожному другому коменті.
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11.05.2022 10:11 Відповісти
Уже только за это путлер заработал два пожизненных срока
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10.05.2022 21:01 Відповісти
Ты даун, он прививает ненависть американцев к твоему недофюреру. Для чего? Для того что бы ********* его и твою гнилую бензоколонку
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10.05.2022 21:05 Відповісти
смысл лендлиза в обмене оружия на украинское зерно?
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10.05.2022 21:04 Відповісти
И чернозем весь вывезут. Там ещё это в методичке, не забывай
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10.05.2022 21:06 Відповісти
неее смысл лендлиза в дистанционной войне до последнего кацапа, а потом, сержан джонсон просто прийдёт и помочится на трупы орков, приблизительно вот так:
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10.05.2022 21:57 Відповісти
Що,що... Вводиш в чорне море пару есмінців і пускаєш зерно з одеського порту
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10.05.2022 21:05 Відповісти
Вполне возможно, что так он готовит американский народ к этому шагу
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10.05.2022 21:07 Відповісти
Возможно, может быть данный шаг приведет к большим проблемам. Плешивый гном просто сольется, сдаст и Крым, и Донбасс. Но своим оркам тупоголовым скажем, что на нас напал весь мир под управлением США, а у нас предатели, изменники Родины, они во всем виноваты, грязные коррупционеры, вот сейчас порвем их на куски и заживем. В санкции не верю, их по многим фронтам фактически нет, так как способов обхода просто десятки. И снова будет война. Байден, кстати, от своих советников получает ту же самую информацию перед принятием решения. Что нельзя Путину оставить власть, надо его так унизить, чтобы он ее утратил.
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10.05.2022 21:11 Відповісти
Это мысль. Вместе с ленд лизом вспомнить морские конвои PQ , которые и доставляли все грузы из США в СССР.
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10.05.2022 21:32 Відповісти
Добре, що Байден каже про такі речі, бо багато хто у Європі і досі звинувачує Україну як у війні, так і у підвищенні цін на харчі та комунальні послуги. Світовій спільноті все ж таки доводиться нагадувати та пояснювати, хто усе це створив та хто у цьому винен. Ця війна зачепить усіх, саме цього ***** і хотіло.
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10.05.2022 21:07 Відповісти
Цікаво, подорожчають Італійські макарони, французькі булочки та білоруська молочка цього року?
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10.05.2022 21:10 Відповісти
Тим часом на Мадярщині ОЙ КЄК Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив труднощі Угорщини з відмовою від російської нафти тим, що у неї немає виходу до моря - як до Тріанонського мирного договору; Хорватія після цього нагадала Будапешту про неприпустимість територіальних претензій
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10.05.2022 21:12 Відповісти
Йосип Байден зараз ще трохи розігріється і оголосить нарешті пуйлостан державою-терористом.
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10.05.2022 21:17 Відповісти
Байден. "Tomahawk" в руках ЗСУ допоможе США швидко вирішити проблему. А якщо до ракет добавити хоч один, але краще два, есмінця класу " Arleigh Burke ", то інфляція не тільки в США, а й у всьому світі знизиться.
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10.05.2022 22:58 Відповісти
Ну, головне, що не єдина хвороба в світі і "боротьба" з нею.
Бо інфляція пішла вгору з листопада 2021.
А ціни на продукти росли вже з літа.
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10.05.2022 23:54 Відповісти
 
 