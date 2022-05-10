Троє жителів Донеччини загинули від російських обстрілів, ще троє зазнали поранень, - Кириленко
10 травня внаслідок обстрілів російських окупантів загинули троє жителів Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, нещастя трапилися в Мар’їнці, Авдіївці та Калиновому.
"Ще троє людей дістали поранення. Також вдалося уточнити інформацію щодо 4 загиблих та 8 поранених у Костянтинівці. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - додав Кириленко.
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