Троє жителів Донеччини загинули від російських обстрілів, ще троє зазнали поранень, - Кириленко

10 травня внаслідок обстрілів російських окупантів загинули троє жителів Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, нещастя трапилися в Мар’їнці, Авдіївці та Калиновому.

"Ще троє людей дістали поранення. Також вдалося уточнити інформацію щодо 4 загиблих та 8 поранених у Костянтинівці. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - додав Кириленко.

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