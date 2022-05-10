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Троє жителів Донеччини загинули від російських обстрілів, ще троє зазнали поранень, - Кириленко

донеччина

10 травня внаслідок обстрілів російських окупантів загинули троє жителів Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, нещастя трапилися в Мар’їнці, Авдіївці та Калиновому.

"Ще троє людей дістали поранення. Також вдалося уточнити інформацію щодо 4 загиблих та 8 поранених у Костянтинівці. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - додав Кириленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу рашистами поранено 6 цивільних на Донеччині, - ОВА

Троє жителів Донеччини загинули від російських обстрілів, ще троє зазнали поранень, - Кириленко 01

Автор: 

Донецька область (8825) Кириленко Павло (910)


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