З початку доби відбито 12 атак ворога, у окупантів знищено 12 танків, 19 одиниць броньованої техніки і гелікоптер Мі-24, - пресцентр ОС
Упродовж поточної доби, 10 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Зокрема українські захисники знищили 12 танків, 4 артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, 2 одиниці спеціальної інженерної техніки та 7 автомобілів ворога.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий гелікоптер Мі-24 та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Топ коментарі
+26 Шимус
показати весь коментар10.05.2022 21:17 Відповісти Посилання
+8 Trevor Tro
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+5 Aks World
показати весь коментар10.05.2022 21:27 Відповісти Посилання
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2. Ими стрелять может только модификациии М777А1 и М777А2. Поставили ли их Украине - мне неизвестно.
Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В БЕЗУСПЕШНЫХ И БЕСПЕРСПЕКТИВНЫХ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,
ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ устранить основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - устранить одержимого глупыми идеями и ослеплённого страхом потерять власть Путлера.
Куда он ведёт Россию?
ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.