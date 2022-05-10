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Новини Війна
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З початку доби відбито 12 атак ворога, у окупантів знищено 12 танків, 19 одиниць броньованої техніки і гелікоптер Мі-24, - пресцентр ОС

війна

Упродовж поточної доби, 10 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема українські захисники знищили 12 танків, 4 артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, 2 одиниці спеціальної інженерної техніки та 7 автомобілів ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий гелікоптер Мі-24 та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

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Автор: 

Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+26
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10.05.2022 21:17 Відповісти
+8
Пуйло зажав двохсотий літак, гнида.
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10.05.2022 21:25 Відповісти
+5
Опа, м777 работают
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10.05.2022 21:27 Відповісти
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10.05.2022 21:17 Відповісти
Опа, м777 работают
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10.05.2022 21:27 Відповісти
Так точно. По моим сведениям пока только на Харьковском направлении. Но моя инфа недельной давности. Так что сейчас может уже и на других направлениях тоже
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10.05.2022 21:28 Відповісти
https://youtu.be/NhsK5WExrnE
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10.05.2022 21:30 Відповісти
Proj. M107 - Projectile M107 - снаряд калибра 155 мм, используется в том числе, для стрельбы из гаубиц М177 и прочих НАТОвских орудий.
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10.05.2022 21:30 Відповісти
Нам бы ексакалибуры тысяч так 100
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10.05.2022 21:33 Відповісти
1. Игрушки эти очень дорогие.
2. Ими стрелять может только модификациии М777А1 и М777А2. Поставили ли их Украине - мне неизвестно.
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10.05.2022 21:38 Відповісти
а 2 есть но там профи осваивают их
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10.05.2022 21:42 Відповісти
Якши
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10.05.2022 22:08 Відповісти
Опять наши стали сбивать вертолеты. Одно время оленеводы их стали беречь, а сейчас это уже больше похоже на вынужденное применение и соответственно потери.
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10.05.2022 21:23 Відповісти
Пуйло зажав двохсотий літак, гнида.
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10.05.2022 21:25 Відповісти
Возможно шаманы ему сказали, что если число сбитых будет 199 то он победит НАТО.
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10.05.2022 21:29 Відповісти
Я аж відкоркую щось міцне до этого ювілею.
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10.05.2022 22:33 Відповісти
А я не став чекати.
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11.05.2022 00:34 Відповісти
Российские солдаты, ПОДУМАЙТЕ:

Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В БЕЗУСПЕШНЫХ И БЕСПЕРСПЕКТИВНЫХ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,

ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ устранить основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - устранить одержимого глупыми идеями и ослеплённого страхом потерять власть Путлера.

Куда он ведёт Россию?

ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.
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11.05.2022 02:24 Відповісти
 
 