УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10215 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
22 573 57

Полон для бійців "Азову" означатиме смерть у муках, - колишні бранці Кремля записали відео на підтримку оборонців Маріуполя. ВIДЕО

Колишні бранці Кремля записали відео на підтримку оборонців Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео опубліковане на каналі "Національного корпусу". 

"Колишні бранці Кремля записали відео, в якому пояснюють, чому для військового гарнізону, який перебуває в "Азовсталі", російський полон означатиме смерть у муках. Люди, що пережили полон окупантів, розповідають про тортури і катування, які застосовували росіяни до полонених.

Військовий медик з "Азовсталі" Євген Чуднєцов – потрапив у полон у 2015 році, де пробув 3 роки: "Застосовували електричний струм, апарат "Тапик", катування водою і плоскогубцями вирвали усі зуби. Але мені повезло, що я не потрапив у концтабір "Ізоляція".

Активіст Владислав Овчаренко – був арештований т.зв. МГБ "ЛНР" у 2016 році, пробув у полоні більше року: "Це щоденне насильство, катування, погрози розправи над близькими. Багато хто з того підвалу так і не вийшов".

Журналістка Марія Варфоломеєва – потрапила в полон у 2015, де перебувала понад рік: "Я бачила, як російські військові знущаються над цивільними людьми: ламають пальці, ребра, б’ють струмом. Але те, як вони поводяться з українськими військовими – незрівнянно гірше. Не можна сподіватись на те, що потрапивши у фільтраційні табори чи здавшись в полон, вони залишаться живими, крім того, їхнє життя буде жахливим після катувань".

Кримськотатарський активіст Ісмаїл Рамазанов – був затриманий ФСБ в окупованому Криму у 2018 році, його катували, примушуючи підписати зізнання, пів року відсидів у СІЗО: "Ми не повинні дати шансів ворогу взяти в полон захисників Маріуполя. Закликаємо світ – давайте зупинимо це!"

Автор: 

полон (1588) Азов (786) Азовсталь (446)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+54
Зе-зрадник їх приговорив до цього, коли здав південь без єдиного пострілу.
П.С. до хлопців з тероборони Херсона, які єдині стали на захист свого міста і загинули за нього з одними автоматами проти танків і бтр(коли зечмо виводило війська з півдня) мої слова не відносятся.
показати весь коментар
10.05.2022 21:26 Відповісти
+48
Нажаль, це правда. Хлопці і дівчата мають боротися до деблокади. Якщо вже влада проїбала південь і допустила оточення Маріуполя, то нехай хоч зараз почнуть щось робити.
показати весь коментар
10.05.2022 21:24 Відповісти
+38
Уточним. Это не про@б, это государственная измена на высшем уровне. Так правильно нужно сформулировать. Минные поля сами собой не разминируются. А главный "про@бщик" сидит в кресле верховного и делает вид, что не понимает о чем ему говорят.
показати весь коментар
10.05.2022 22:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нажаль, це правда. Хлопці і дівчата мають боротися до деблокади. Якщо вже влада проїбала південь і допустила оточення Маріуполя, то нехай хоч зараз почнуть щось робити.
показати весь коментар
10.05.2022 21:24 Відповісти
Ну так нехай наші "Пройобщики" їдуть замість українських воїнів!
показати весь коментар
10.05.2022 21:26 Відповісти
Уточним. Это не про@б, это государственная измена на высшем уровне. Так правильно нужно сформулировать. Минные поля сами собой не разминируются. А главный "про@бщик" сидит в кресле верховного и делает вид, что не понимает о чем ему говорят.
показати весь коментар
10.05.2022 22:15 Відповісти
та перестаньте, хіба головний буде пів дня літати, щоб якомусь завхозу з ОПи, бутерброди завезти???
показати весь коментар
10.05.2022 22:35 Відповісти
Наш верховий про*общик пропонував Медведчука на обмін, до речі за нього взагалі нічого не чути. Хай спробує на обмін запропонувати "першу ляду", якщо він такий відчайдух у відосиках)
Поки що він тільки здав територію, а от заради чого і в якій кількості...

А на що готові ви, українці, заради життя близьких вам людей? На що? Можу запевнити: заради того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. Я точно не боюся приймати складні рішення, я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги і, якщо потрібно буде, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир.
https://ipress.ua/news/zelenskyy_gotovyy_na_vse_zarady_myru_na_donbasi_291162.html
показати весь коментар
10.05.2022 23:04 Відповісти
Зе-зрадник їх приговорив до цього, коли здав південь без єдиного пострілу.
П.С. до хлопців з тероборони Херсона, які єдині стали на захист свого міста і загинули за нього з одними автоматами проти танків і бтр(коли зечмо виводило війська з півдня) мої слова не відносятся.
показати весь коментар
10.05.2022 21:26 Відповісти
Так, згідно з арістфічєм, там була, просто, значна перевага коцапів, і.....ніякої зради. Ну, карта так лягла, видно, топографічна.
показати весь коментар
10.05.2022 23:09 Відповісти
Люся, широка глотка, що "заробляє" гландами... Щоб воно хоч на четвертину так працювало як імітує в хвалебних одах... Якщо б не жорстОПа конкуренція то б відосики пиляв та з дЄрьмаком у палаті з короною лизав.
показати весь коментар
11.05.2022 00:31 Відповісти
Читаю новини щогодини.Є багато про втрати ворога але нема про маріупольських спартанців.Невже не розуміють в Києві,що ніяких домовленостей з москалями щодо азовців виконано не буде.Припустим що домовляться про ту... слово забув,й що ?їх впритул розстріляють,а скажуть всім якусь ідіотську версію.Не їх треба звільняти,а проривати фронт в їх напрямку,й бажано зі обох боків від Маріуполя,щоб зробити широкий коридор і більше ніколи не дати ворогові зійтися.Одних гнати до Криму ,а інших до ростова.Це лиш теорія диванного вояки,але так би мало думати командування.Можливо й думають,й щось роблять,але ми про це не можемо знати аж до перемоги українців.Пане Залужний,зробіть неможливе.
показати весь коментар
10.05.2022 21:36 Відповісти
Можливо зараз Україні час використати мову ультиматуму. Якщо кацапи не відкриють коридор для виходу тоді ми починаємо якісь дуже жахливі дії, наприклад в Криму або будь якому кацапському місті. Міжнародне право не працює, Гуманізм це не про них. А от страх це саме для кацапів. Це їх природне середовище.
показати весь коментар
10.05.2022 21:37 Відповісти
я думал ты скажешь, что если они не выпустят Украинцев с Мариуполя, то Украина начинает убивать пленных русских.
показати весь коментар
10.05.2022 21:49 Відповісти
офис пройоба - это мем для общего употребления. Лучше и точнее не скажешь..Тем более, что это они самси о себе сказали...
показати весь коментар
10.05.2022 22:42 Відповісти
Вован за всё берётся смело,
всё превращается в говно.
А если за говно берётся,
то просто тратит меньше сил.
показати весь коментар
10.05.2022 23:08 Відповісти
Їм начхати на своїх полонених, але як бути, що через "про*оби" в Мордор депортували 1млн. наших громадян.
показати весь коментар
10.05.2022 23:10 Відповісти
Україна досі не поводила себе як держава незалежна. Наприклад, ми не вишукували "больові точки" у наших сусідів з метою тиску або шантажу як це роблять спецслужби всіх країн. Погодьтесь, добре тримати злого сусіда "за феберже"! Впевнений що такі "чутливі місця" при розхлябаності і пофігізмі кацапів у них є. І навіть багато. Тут головне політична воля і правильний вибір "точки". І це має бути щось таке що кацапи відчують негайно до больового шоку!
показати весь коментар
10.05.2022 23:59 Відповісти
Например запретить показ на рос тв "Сватов" и "Папика".Ото они взвоют от боли,правда, зеленомордый клоун?
показати весь коментар
11.05.2022 09:47 Відповісти
Это не сработает. Путину похрен. Ему даже лучше - не надо будет платить родственникам пленных.
показати весь коментар
11.05.2022 00:24 Відповісти
то тільки на руку їм зіграє, на своїх їм начхати, а нас виставлять злочинцями перед світовим товариством. Якщо би щось і правда жахливе, то може якийсь з палаців путіна, і люди не постраждають.
показати весь коментар
11.05.2022 00:29 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю з уроків історії минулої війни, яку ми вивчали в радянській школі, то там побутували патріотичні розповіді про неймовірну мужність радянських бійців, які по 1,5-2 місяці, вже перебуваючи в глибокому тилу німців, обороняли якісь об'єкти і настільки вразили німецьку армію, що до них відносилися з належною повагою і обіцяли життя.
То що виходить? Вермахт мав кращі моральні якості, ніж російська армія?
показати весь коментар
10.05.2022 21:42 Відповісти
Звичайно
показати весь коментар
10.05.2022 22:29 Відповісти
Згадайте Іловайск,дали коридор і розстріляли всю колону!
орда це племя шакалів і гієн,їм віри нема ні на одну секунду!
показати весь коментар
10.05.2022 22:41 Відповісти
некрасиво подозревать, когда точно знаешь
показати весь коментар
11.05.2022 06:58 Відповісти
Люди, якi пережили окупацiю в 2 Свiтову, кажуть,що при нiмцях такого не було, що творят рашисти.... Такоi жорстокостi, цинiзму,гвалтувань, мародерства, нiмци не допускали! Рашисти нелюди, дика орда 12 сторiчя...😠
показати весь коментар
11.05.2022 11:26 Відповісти
bljaaaat - vozmite etovo -rynochnovo torgovca - arhamiju - daite jemu meshok s dengami - pustj edit v Marik i podkupae tih 2000 kacapov koi tam mae - pustj oni same zrobjat koridor....a potom pust raportue na maskvu shto "vzjali Azovstalj".....
показати весь коментар
10.05.2022 21:46 Відповісти
Пусть пригоняет им цистерну с спиртом.
показати весь коментар
11.05.2022 00:23 Відповісти
вот! не могут не взять, если сумма правильная!
показати весь коментар
11.05.2022 06:59 Відповісти
в Чечне же брали! везде берут, может возьмут и здесь?
показати весь коментар
11.05.2022 07:04 Відповісти
Робіть вже щось!
показати весь коментар
10.05.2022 21:47 Відповісти
все тебя ждут, - начинай.
показати весь коментар
11.05.2022 00:20 Відповісти
Для любого украинца плен у русских - это будут смерть в мучениях и издевательстве страшном! Это война за выживание!
показати весь коментар
10.05.2022 21:48 Відповісти
Так, у полон їм не можна.
показати весь коментар
10.05.2022 21:49 Відповісти
Паде Марік - не встоїть Україна
показати весь коментар
10.05.2022 21:55 Відповісти
Нажаль Марік вже пав. Але Укаїна не впаде.
показати весь коментар
10.05.2022 22:45 Відповісти
Ще не пав, бо там є "Азов"
показати весь коментар
10.05.2022 22:53 Відповісти
Тому УкРаїна ще тримається
показати весь коментар
10.05.2022 22:54 Відповісти
в мене переконання що то договорняк зє!льоної шмарклі та *****. Віддаємо на растєрзаніє "Азов", а ви не бомбите ОП
показати весь коментар
10.05.2022 21:57 Відповісти
офіс пройоба
показати весь коментар
10.05.2022 21:58 Відповісти
показати весь коментар
10.05.2022 22:01 Відповісти
Я не вірю словам, я вірю справам.
Тому давно зрозумів, що Зе та його вчитель, покровитель та господар громадянин К° - вороги національної ідеї, сутності та духовності українців.
показати весь коментар
10.05.2022 22:23 Відповісти
Это все началось в Раше еще до *****. Это народец ******** такой.

"Чума в нашем доме. Лечить ее мы не умеем. Более того, мы сплошь да рядом не умеем даже поставить правильный диагноз. И тот, кто уже заразился, зачастую не замечает, что он болен и заразен. Ему-то кажется, что он знает о фашизме все. Ведь всем же известно, что фашизм - это черные эсэсовские мундиры, лающая речь, вздернутые в римском приветствии руки, свастика, черно-красные знамена, марширующие колонны, люди-скелеты за колючей проволокой, жирный дым из труб крематориев, бесноватый фюрер с челочкой, толстый Геринг, поблескивающий стеклышками пенсне Гиммлер и еще полдюжины более или менее достоверных фигур из «Семнадцати мгновений весны», из «Подвига разведчика», из «Падения Берлина»... О, мы прекрасно знаем, что такое фашизм - немецкий фашизм, он же гитлеризм. Нам и в голову не приходит, что существует и другой фашизм, такой же поганый, такой же страшный, но свой, доморощенный.

И наверное, именно поэтому мы не видим его в упор, когда он на глазах у нас разрастается в теле страны, словно тихая злокачественная опухоль...."

Борис Стругацкий, апрель 1995
показати весь коментар
10.05.2022 22:35 Відповісти
Царство Небесне! 🙏🙏🙏 😢
показати весь коментар
11.05.2022 11:29 Відповісти
мене за Марік БуткєвічЪ забанив на стрімі. Чотири аккаунта поклав там. Тільки за одне запитання про Марік. Коли деблокада? Вже і пушки дали
показати весь коментар
10.05.2022 22:52 Відповісти
а ви з якою метою цікавитеся? це жарт, а якщо серйозно, то як тільки так одразу. Це не те запитання, на яке можна зараз отримати відповідь, ну крім такої яку пан отримав від пана Буткевіча.
показати весь коментар
11.05.2022 00:36 Відповісти
Це правда -
Азову і ЗСУ не можна потрапляти до рук кацапських шакалів.
Вова Зе витягуй бійців яких ти покликав на охорону Маріуполя у 20 числах лютого
коли ввів Надзвичайний Стан в Україні (НЕ ВІЙСЬКОВИЙ СТАН, а Надзвичайний),
полудурок кріворіжський.
показати весь коментар
10.05.2022 23:31 Відповісти
Серце обливається кров'ю. Здали Південь? Здали. Суд, і кримінальний і політичний, має відбутися після війни, яка невідомо коли і з якими жертвами закінчиться, на жаль. Але деяким персонам із оточення головного краще б не вилазити на камери. Слава Україні! Героям Слава!
показати весь коментар
11.05.2022 00:00 Відповісти
А что если взять асфальт с великого крадничества и им закидать? Хотя, щя сезон шашлыков пошел.
показати весь коментар
11.05.2022 00:18 Відповісти


Півень, ти чого на псячій мові тут хрюкаєш?
показати весь коментар
11.05.2022 00:37 Відповісти
Нужно скидывать вертолетами и самолетами десант на Мариуполь беспрерывно на подмогу и с техникой и припасами и вооружением. Кругом должны по улицам быть ВСУ с джавелинами и NLAW и должны из за каждого угла палить русские танки и орков!
показати весь коментар
11.05.2022 01:19 Відповісти
Та ти прямо генералісімус .
показати весь коментар
11.05.2022 07:56 Відповісти
Президент не захищає українських людей! Бо це єврейський президент!Тільки їздить по закордонам
показати весь коментар
11.05.2022 01:48 Відповісти
Так переживає, що Крачук помер, гідота, так йому пора вже , а дітки наші , йому не шкода , своїх сховав
показати весь коментар
11.05.2022 01:53 Відповісти
А хто це в 2019 р. на славнозвісному стадіоні звинувачував Порошенка в Іловайському котлі?Власне саме на цьому звинуваченні Зе прийшов до влади.Так Іловайськ в порівнянні з Азовсталлю це комариний укус. Думаю що слідуючий претендент в президенти на стадіоні може цілком справедливо звинуватити діючого президента в Азовсталі
показати весь коментар
11.05.2022 08:06 Відповісти
Путинские фашисты пытают азовцев хуже чем эссесовцы.
Так кто же настоящие нацисты?? Ответ очевиден!
Только полное, тотальное уничтожение путинского нацизма!
Полная демилитаризация рашки.
И полная изоляция от цивилизации!
показати весь коментар
11.05.2022 08:34 Відповісти
 
 