Полон для бійців "Азову" означатиме смерть у муках, - колишні бранці Кремля записали відео на підтримку оборонців Маріуполя. ВIДЕО
Колишні бранці Кремля записали відео на підтримку оборонців Маріуполя.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео опубліковане на каналі "Національного корпусу".
"Колишні бранці Кремля записали відео, в якому пояснюють, чому для військового гарнізону, який перебуває в "Азовсталі", російський полон означатиме смерть у муках. Люди, що пережили полон окупантів, розповідають про тортури і катування, які застосовували росіяни до полонених.
Військовий медик з "Азовсталі" Євген Чуднєцов – потрапив у полон у 2015 році, де пробув 3 роки: "Застосовували електричний струм, апарат "Тапик", катування водою і плоскогубцями вирвали усі зуби. Але мені повезло, що я не потрапив у концтабір "Ізоляція".
Активіст Владислав Овчаренко – був арештований т.зв. МГБ "ЛНР" у 2016 році, пробув у полоні більше року: "Це щоденне насильство, катування, погрози розправи над близькими. Багато хто з того підвалу так і не вийшов".
Журналістка Марія Варфоломеєва – потрапила в полон у 2015, де перебувала понад рік: "Я бачила, як російські військові знущаються над цивільними людьми: ламають пальці, ребра, б’ють струмом. Але те, як вони поводяться з українськими військовими – незрівнянно гірше. Не можна сподіватись на те, що потрапивши у фільтраційні табори чи здавшись в полон, вони залишаться живими, крім того, їхнє життя буде жахливим після катувань".
Кримськотатарський активіст Ісмаїл Рамазанов – був затриманий ФСБ в окупованому Криму у 2018 році, його катували, примушуючи підписати зізнання, пів року відсидів у СІЗО: "Ми не повинні дати шансів ворогу взяти в полон захисників Маріуполя. Закликаємо світ – давайте зупинимо це!"
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Поки що він тільки здав територію, а от заради чого і в якій кількості...
А на що готові ви, українці, заради життя близьких вам людей? На що? Можу запевнити: заради того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. Я точно не боюся приймати складні рішення, я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги і, якщо потрібно буде, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир.
https://ipress.ua/news/zelenskyy_gotovyy_na_vse_zarady_myru_na_donbasi_291162.html
П.С. до хлопців з тероборони Херсона, які єдині стали на захист свого міста і загинули за нього з одними автоматами проти танків і бтр(коли зечмо виводило війська з півдня) мої слова не відносятся.
всё превращается в говно.
А если за говно берётся,
то просто тратит меньше сил.
То що виходить? Вермахт мав кращі моральні якості, ніж російська армія?
орда це племя шакалів і гієн,їм віри нема ні на одну секунду!
Тому давно зрозумів, що Зе та його вчитель, покровитель та господар громадянин К° - вороги національної ідеї, сутності та духовності українців.
"Чума в нашем доме. Лечить ее мы не умеем. Более того, мы сплошь да рядом не умеем даже поставить правильный диагноз. И тот, кто уже заразился, зачастую не замечает, что он болен и заразен. Ему-то кажется, что он знает о фашизме все. Ведь всем же известно, что фашизм - это черные эсэсовские мундиры, лающая речь, вздернутые в римском приветствии руки, свастика, черно-красные знамена, марширующие колонны, люди-скелеты за колючей проволокой, жирный дым из труб крематориев, бесноватый фюрер с челочкой, толстый Геринг, поблескивающий стеклышками пенсне Гиммлер и еще полдюжины более или менее достоверных фигур из «Семнадцати мгновений весны», из «Подвига разведчика», из «Падения Берлина»... О, мы прекрасно знаем, что такое фашизм - немецкий фашизм, он же гитлеризм. Нам и в голову не приходит, что существует и другой фашизм, такой же поганый, такой же страшный, но свой, доморощенный.
И наверное, именно поэтому мы не видим его в упор, когда он на глазах у нас разрастается в теле страны, словно тихая злокачественная опухоль...."
Борис Стругацкий, апрель 1995
Азову і ЗСУ не можна потрапляти до рук кацапських шакалів.
Вова Зе витягуй бійців яких ти покликав на охорону Маріуполя у 20 числах лютого
коли ввів Надзвичайний Стан в Україні (НЕ ВІЙСЬКОВИЙ СТАН, а Надзвичайний),
полудурок кріворіжський.
Півень, ти чого на псячій мові тут хрюкаєш?
Так кто же настоящие нацисты?? Ответ очевиден!
Только полное, тотальное уничтожение путинского нацизма!
Полная демилитаризация рашки.
И полная изоляция от цивилизации!