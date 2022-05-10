Полон для бійців "Азову" означатиме смерть у муках, - колишні бранці Кремля записали відео на підтримку оборонців Маріуполя. ВIДЕО

Колишні бранці Кремля записали відео на підтримку оборонців Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео опубліковане на каналі "Національного корпусу".

"Колишні бранці Кремля записали відео, в якому пояснюють, чому для військового гарнізону, який перебуває в "Азовсталі", російський полон означатиме смерть у муках. Люди, що пережили полон окупантів, розповідають про тортури і катування, які застосовували росіяни до полонених.

Військовий медик з "Азовсталі" Євген Чуднєцов – потрапив у полон у 2015 році, де пробув 3 роки: "Застосовували електричний струм, апарат "Тапик", катування водою і плоскогубцями вирвали усі зуби. Але мені повезло, що я не потрапив у концтабір "Ізоляція".

Активіст Владислав Овчаренко – був арештований т.зв. МГБ "ЛНР" у 2016 році, пробув у полоні більше року: "Це щоденне насильство, катування, погрози розправи над близькими. Багато хто з того підвалу так і не вийшов".

Журналістка Марія Варфоломеєва – потрапила в полон у 2015, де перебувала понад рік: "Я бачила, як російські військові знущаються над цивільними людьми: ламають пальці, ребра, б’ють струмом. Але те, як вони поводяться з українськими військовими – незрівнянно гірше. Не можна сподіватись на те, що потрапивши у фільтраційні табори чи здавшись в полон, вони залишаться живими, крім того, їхнє життя буде жахливим після катувань".

Кримськотатарський активіст Ісмаїл Рамазанов – був затриманий ФСБ в окупованому Криму у 2018 році, його катували, примушуючи підписати зізнання, пів року відсидів у СІЗО: "Ми не повинні дати шансів ворогу взяти в полон захисників Маріуполя. Закликаємо світ – давайте зупинимо це!"