Україна вже сформувала стратегічні запаси продовольства, яких вистачить на роки, - Шмигаль

Україна вже сформувала стратегічні запаси храчів на роки, але без українських продуктів окремі частини світу може чекати справжній голод.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз Україна вже сформувала стратегічні запаси харчів, яких нам вистачить на роки. Але все більше світових лідерів усвідомлює, що без українських продуктів окремі частини світу може чекати справжній голод. Тому потрібно діяти", - сказав Шмигаль.

За його словами, завдяки злагодженій роботі аграріїв та держави вдається доволі успішно проходити найважчу в історії України посівну кампанію. Станом на 9 травня різними сільгоспкультурами вже засіяно 8,6 млн гектарів, що лише на 24% менше від минулорічних показників. Аграрії отримали більше 20 млрд грн пільгових кредитів за різними державними програмами.

"Ми допомогли з насінням, пальним, добривами. Все це для того, аби галузь не зупинялася та працювала на відновлення української економіки", - додав глава уряду.

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За словами прем'єра, потрібно розуміти, що в нинішніх умовах посіяти врожай – це половина роботи, адже його потрібно зібрати та експортувати. Робота із розширення експорту йде постійно, у щоденному режимі.