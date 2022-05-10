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Україна вже сформувала стратегічні запаси продовольства, яких вистачить на роки, - Шмигаль

зерно

Україна вже сформувала стратегічні запаси храчів на роки, але без українських продуктів окремі частини світу може чекати справжній голод.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз Україна вже сформувала стратегічні запаси харчів, яких нам вистачить на роки. Але все більше світових лідерів усвідомлює, що без українських продуктів окремі частини світу може чекати справжній голод. Тому потрібно діяти", - сказав Шмигаль.

За його словами, завдяки злагодженій роботі аграріїв та держави вдається доволі успішно проходити найважчу в історії України посівну кампанію. Станом на 9 травня різними сільгоспкультурами вже засіяно 8,6 млн гектарів, що лише на 24% менше від минулорічних показників. Аграрії отримали більше 20 млрд грн пільгових кредитів за різними державними програмами.

"Ми допомогли з насінням, пальним, добривами. Все це для того, аби галузь не зупинялася та працювала на відновлення української економіки", - додав глава уряду.

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За словами прем'єра, потрібно розуміти, що в нинішніх умовах посіяти врожай – це половина роботи, адже його потрібно зібрати та експортувати. Робота із розширення експорту йде постійно, у щоденному режимі.

Автор: 

продукти (1178) продовольство (337) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+14
если оно о госрезерве то там мыши все съели еще до него
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10.05.2022 21:33 Відповісти
+13
Если мыши не съедят как когда-то все зерно из гос резерва
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10.05.2022 21:33 Відповісти
+13
Знаєм ми ті "запаси"... Ваші "миші" ненажерливі все зіжруть...олією зап'ють... А потім маски марлеві надінуть і скажуть " це не ми, це папєрєднікі"....
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10.05.2022 21:45 Відповісти
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А как насчёт цен на то продовольствие ?
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10.05.2022 21:30 Відповісти
При цене на подсолнух в мире 23000 грн, наши трейдеры дают 10000 грн (Николаевская область), а это тупо в минус, но если месяц-два подержать, то вообще все сгниет и того не будет.
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10.05.2022 21:37 Відповісти
крутой *издёжь даже для Шморгаля.
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10.05.2022 21:32 Відповісти
если оно о госрезерве то там мыши все съели еще до него
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10.05.2022 21:33 Відповісти
Если мыши не съедят как когда-то все зерно из гос резерва
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10.05.2022 21:33 Відповісти
"запаси храчів на роки"...хоть координаты не публикуйте.
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10.05.2022 21:34 Відповісти
Правильно было бы по возможности хранить их не в Украине, по понятно каким причинам
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10.05.2022 21:34 Відповісти
Они хранят на бумаге, так правильно?
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10.05.2022 21:45 Відповісти
Не забудьте в кремль координати складів надіслати
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10.05.2022 21:34 Відповісти
Маючи кремлівську консерву Єлдака в Офісі Пгизедента, все буде передано. Робота в людини така, країну здавати
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10.05.2022 21:37 Відповісти
так и будет. через Гетьманцева и его диверсии с обязательной установкой GPS датчиков с топливомерами, кацапы в режиме реального времени знают где чего и сколько на нефтебазах хранится.
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10.05.2022 21:49 Відповісти
"На роки" були запаси медичних масок та інших засобів захисту на складах МОЗ. Міністро-ублюдок Стєпаноф продав їх китайцям на початку пандемії коронавірусу. Що потім втридорога закупляти ці ж маски у косооких вилупків, коли пандемія докотилася до нас
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10.05.2022 21:34 Відповісти
еще бы с бензином так, тут вы обосрались на года
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10.05.2022 21:36 Відповісти
Шмигаль! Ти ахметовська людина! Не треба українцям втулювати бехню! ЗЕ-команда ВСЕ вивезе задля валюти! І ціни у нас будуть захмарні! Виплати людям 6500 і 2000, вже два місяці чекають!
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10.05.2022 21:36 Відповісти
Получил 6500 через 2 недели после заявки.
А насчёт вывезти ради валюты, все правильно, излишки надо вывозить, зачем мне продавать тут за 10000 грн, если за границей дают 23000 грн?
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10.05.2022 21:40 Відповісти
Люди ждут 6500 уже полтора месяца. От ЗЕ. Наверное, перед избирательной компании выплатит...
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10.05.2022 21:43 Відповісти
Я, все знакомые и родственники получили, не знаю ни одного, кто не получил.
Сейчас ждут те, кто не подался в первую волну, программу поддержки продлили, и теперь ждут те, кто во вторую волну подался
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10.05.2022 21:45 Відповісти
Вторая волна после выборов???
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10.05.2022 21:47 Відповісти
Так выдавайте людям денег, как за границей! Где закон о минимальном доходе для прожить???
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10.05.2022 21:46 Відповісти
Порты заблокированны, а бензин по 60 грн уже, поэтому и такая цена(
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10.05.2022 23:40 Відповісти
Вистачить на роки... Так само як і бензину... Вже чули
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10.05.2022 21:37 Відповісти
Знаєте де можна купити 95 бензин? У Юзіка в 95 кварталі
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10.05.2022 21:43 Відповісти
Ну по бензину, нам орки разбомбили нефтехранилища, что может сделать власть? Тут бы и Порох не справился.
Только 2 варианта, либо просить у Луки, это будет дешево и прямо сейчас, либо брать в Европе, это дольше по времени и дороже, но мы не попадаем в зависимость от Луки
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10.05.2022 21:43 Відповісти
так ви все вірно кажете! але , для чого постійно владі брехати???
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10.05.2022 22:07 Відповісти
что-то мне подсказывает, что при порохе путлер может быть даже и не рискнул бы нападать.
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10.05.2022 22:40 Відповісти
При Порохе была бы мобилизация ещё в декабре и даже если бы ***** напало, на него бы ждала полумилионная армия, а не 80000 как в первые дни и не было бы такой катастрофы на юге, и не было бы Мариуполя...
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10.05.2022 23:42 Відповісти
Власть могла предположить что парашка будет бомбить топливохранилища и склады с продовольствием. и с оружием и поэтому нужно РАССРЕДОТОЧИТЬ запасы как оружия,так и продовольствия так и нефтепродуктов-но Зеленые ничего не делали,к войне никак не готовились а готовились к шашлыкам. Какие проблемы сделать много временных мелких складов?
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11.05.2022 01:21 Відповісти
Надеюсь история с запасами продовольствия не окажется,как с боеприпасами.Как нам рассказывали,у нас боеприпасов на годы боевых действий.А в реальности-и на месяц толком не хватило дефицитных боеприпасов.
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10.05.2022 21:42 Відповісти
Чем больше ложь, тем скорее в нее поверят?
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10.05.2022 21:43 Відповісти
Знаєм ми ті "запаси"... Ваші "миші" ненажерливі все зіжруть...олією зап'ють... А потім маски марлеві надінуть і скажуть " це не ми, це папєрєднікі"....
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10.05.2022 21:45 Відповісти
А зачем он это заявляет и привлекает внимание, чтобы путин туда ракетами бомбил???
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10.05.2022 21:46 Відповісти
ага запаси............. до війни українська олія в Чехії була в два рази дешевшою ніж в Україні...
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10.05.2022 21:54 Відповісти
Якщо все так оптимістично то чому тоді так підскочили ціни їжу?
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10.05.2022 21:57 Відповісти
Да, стратегични запасы зебобики сдали вместе с Херсонской областью.
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10.05.2022 22:00 Відповісти
значить завтра треба бігти в магазин!!!
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10.05.2022 22:06 Відповісти
Відмінно. Тепер терміново потрібно помітити на карті де вони (склади з зерном) знаходяться з точними координатами.
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10.05.2022 22:10 Відповісти
шьорт, а можно не ХРАЧИ, а харчи все таки запасать, ну как то хочется кушать шо то нормальное))) ну а так да, и храчи на голодуху попрут(((((
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10.05.2022 22:10 Відповісти
Понятно. Значит, пора скупать макароны.
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10.05.2022 22:38 Відповісти
кто-то верит зеленым брехунам?
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10.05.2022 22:54 Відповісти
усе в Божих руках
спочатку епідемія, потім війна, далі голод... класика
після перемоги 45-го був голод в 47-му, зокрема, це логічно та не залежить від шмигаля
каяться в гріхах треба, творить суд і правду, крадії мусять сидіть в буцегарнях, нецензурщина стала нормою...
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10.05.2022 23:43 Відповісти
Ну так вали на форум віруючих ідіотів і там розказуй про свого бога
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11.05.2022 10:15 Відповісти
PZDун
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10.05.2022 23:52 Відповісти
Так само як палива вистачить?
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11.05.2022 10:14 Відповісти
 
 