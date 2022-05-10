Україна вже сформувала стратегічні запаси продовольства, яких вистачить на роки, - Шмигаль
Україна вже сформувала стратегічні запаси храчів на роки, але без українських продуктів окремі частини світу може чекати справжній голод.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зараз Україна вже сформувала стратегічні запаси харчів, яких нам вистачить на роки. Але все більше світових лідерів усвідомлює, що без українських продуктів окремі частини світу може чекати справжній голод. Тому потрібно діяти", - сказав Шмигаль.
За його словами, завдяки злагодженій роботі аграріїв та держави вдається доволі успішно проходити найважчу в історії України посівну кампанію. Станом на 9 травня різними сільгоспкультурами вже засіяно 8,6 млн гектарів, що лише на 24% менше від минулорічних показників. Аграрії отримали більше 20 млрд грн пільгових кредитів за різними державними програмами.
"Ми допомогли з насінням, пальним, добривами. Все це для того, аби галузь не зупинялася та працювала на відновлення української економіки", - додав глава уряду.
За словами прем'єра, потрібно розуміти, що в нинішніх умовах посіяти врожай – це половина роботи, адже його потрібно зібрати та експортувати. Робота із розширення експорту йде постійно, у щоденному режимі.
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А насчёт вывезти ради валюты, все правильно, излишки надо вывозить, зачем мне продавать тут за 10000 грн, если за границей дают 23000 грн?
Сейчас ждут те, кто не подался в первую волну, программу поддержки продлили, и теперь ждут те, кто во вторую волну подался
Только 2 варианта, либо просить у Луки, это будет дешево и прямо сейчас, либо брать в Европе, это дольше по времени и дороже, но мы не попадаем в зависимость от Луки
спочатку епідемія, потім війна, далі голод... класика
після перемоги 45-го був голод в 47-му, зокрема, це логічно та не залежить від шмигаля
каяться в гріхах треба, творить суд і правду, крадії мусять сидіть в буцегарнях, нецензурщина стала нормою...