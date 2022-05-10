За допомогою кібератак РФ хоче створити в Україні гуманітарну катастрофу, - Держспецзв’язку

Від початку 2022 року російські хакери атакували українські ресурси щонайменше кількома видами шкідливого програмного забезпечення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

"Російська федерація – це країна-агресор, яка здійснює нічим не виправдану агресію проти України не тільки на нашій землі, а й у кіберпросторі", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, російські хакери ведуть війну проти України у кіберпросторі впродовж останніх восьми років. Їхня активність постійно зростає. Сьогодні кібератаки – це повноцінна складова війни Росії проти України.

"Від початку року російські військові хакери атакували українські інформаційні системи особливо активно. Їхньою метою є їх пошкодження та руйнування, знищення даних, запобігання доступу українських громадян до державних сервісів, а також – дестабілізація ситуації в країні та сіяння паніки й недовіри до влади серед населення. Від початку року Росія запустила щонайменше декілька сімейств шкідливого програмного забезпечення в Україні – WhisperGate/WhisperKill, CaddyWiper, Hermetic Wiper, Industroyer2, DoubleZero та інші", - розповіли в Держспецзв’язку.

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У відомстві зазначили, що також за допомогою кібератак Росія хоче створити в Україні гуманітарну катастрофу, адже хакери намагаються перешкоджати роботі енергетичного сектору, екстрених служб, зв'язку, логістики.

Українські інформаційні ресурси є важливою ціллю для російських військових. Перевірені на українських ресурсах методи кібератак згодом використовують і в інших демократичних країнах світу. Кібератаки, що мають на меті завдати шкоди українським ресурсам, можуть впливати на роботу інформаційних систем інших країн, адже в кіберпросторі немає кордонів. Наприклад, внаслідок атаки на супутникову мережу Viasat напередодні вторгнення 24 лютого, метою якої було – перешкодити роботі зв'язку для користувачів з України, постраждали кілька держав-членів ЄС.

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Кібератак зазнають інформаційні системи країн та установ, що допомагають Україні та українцям під час війни.

"Україна використовує для захисту всі наявні ресурси. До кіберзахисту українських інформаційних систем долучились найкращі вітчизняні та світові фахівці. Нам допомагають уряди та комерційні компанії більшості демократичних країн світу. Ми вдячні всім і високо цінуємо цю допомогу. Завдяки цьому сьогодні ми сильні та можемо вистояти", - сказано в повідомленні.

У Держспецзв’язку переконані, що цього замало, адже агресор не зупиниться просто так. "Усі країни мають обʼєднати зусилля, щоб зупинити агресора, щоб позбавити його можливостей атакувати та змусити відповідати за свої вчинки. Тільки санкції, скоординована робота, обізнаність державних установ, бізнесу та громадян допоможе досягти цієї мети та миру в кіберпросторі", - підсумували у відомстві.