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Німеччина поставить Україні зенітні САУ "Гепард" після того, як домовиться про постачання боєприпасів до них, - Бербок

німеччина,гепард

Німеччина поставить Україні зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" після того, як домовиться з іншими країнами щодо постачання боєприпасів до них.

Про це повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вже поставили 16 млн снарядів, тисячі набоїв, "Стингери" та "Стрілу". А також інші засоби, медичні препарати. Ми говорили про броньовані машини. Але, наприклад, щодо "Гепардів". Ми можемо їх постачати, але ми не маємо для них снарядів... Ми намагаємося зараз знайти снаряди в тих країн, які їх можуть постачати для "Гепардів". Наступним кроком будуть танки, гаубиці", - сказала Бербок на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві у вівторок.

Також читайте: Німецький виробник готовий поставити Україні БМП Marder за три тижні. Потрібне рішення уряду

Автор: 

Німеччина (7487) зброя (7540) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+17
Ну, через год, максимально два-три. В крайнем случае через четыре-пять.
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10.05.2022 22:13 Відповісти
+16
В общем немцы так ничего и не поставили. А на той технике что типа собираются поставить даже не начали обучение. Нет слов...
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10.05.2022 22:14 Відповісти
+14
Воно їздить і стріляє. Це все, що від нього потрібно. Хлопці розберуться.
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10.05.2022 22:24 Відповісти
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karoche.... shlitj ih NA
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10.05.2022 22:11 Відповісти
з язика зняв
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10.05.2022 22:13 Відповісти
ne...nu realno...shto ce take ? u nih e tank no nemae snarjadov dlja nevo eto na kovo razchitano ? idioty !
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10.05.2022 22:15 Відповісти
тим танкам 50 років. 12 з яких в консервації
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10.05.2022 22:59 Відповісти
Ну, через год, максимально два-три. В крайнем случае через четыре-пять.
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10.05.2022 22:13 Відповісти
В общем немцы так ничего и не поставили. А на той технике что типа собираются поставить даже не начали обучение. Нет слов...
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10.05.2022 22:14 Відповісти
не зрзуміло. железяка є а зарядів до неї нема. хтось в це вірить?
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10.05.2022 22:17 Відповісти
снаряды делают швейцарцы,от них нужно разрешение
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10.05.2022 22:21 Відповісти
a streljatj razreshenie tozhe nado sprositj ?
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10.05.2022 22:25 Відповісти
Наші знайшли багато в Бразилії в чому питання?
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10.05.2022 22:38 Відповісти
Если б на НАТО напали чем бы эти устаревшие кабыздохи стреляли.из Швейцарии ждали доставку?
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10.05.2022 22:52 Відповісти
ЗСУ Гепард 10 лет как снята с вооружения бундесвера.
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10.05.2022 22:25 Відповісти
ну нафіга анонсувати поставку того чого нема?
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10.05.2022 22:30 Відповісти
Есть 50 ЗСУ Гепард на складе и 23 тыс. снарядов к ней. Еще бы решительности кое-кому).
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10.05.2022 22:34 Відповісти
Гепард Стреляет 1000 выстрелов в минуту.. ну постреляешь ты 23 минуты и шо ?
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10.05.2022 22:57 Відповісти
23 тысячи это десятку на неделю.если не сильно стрелять. И то потолок стрельбы Стингер не перекрывает,а расходов на это больше
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10.05.2022 22:58 Відповісти
Если кто-то) думает ,что на планете всего 23 тыс 35 мм снарядов...немного ошибается).
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10.05.2022 23:09 Відповісти
Видно эти гепарды как немецкие каски времён второй мировой.пока откопают ,пока почистят,потом где-то снаряды завалялись.я теперь понимаю чего Путин Германию дружил.смысл завоёвывать тех что "давно лежать и просять".
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10.05.2022 22:55 Відповісти
Если быть точным - не поставили бронетехнику и САУ. РПГ (Панцерфауст-3,Матадор), ПЗРК( Стингер,Стрела), боеприпасы,давно поставлены и на передовой.
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10.05.2022 22:22 Відповісти
РПГ и ПЗРК то для партизанщины, нам нужны сейчас тяжелые вооружения для уничтожения окопавшегося противника
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10.05.2022 22:50 Відповісти
Они все поставляют не когда надо ,а с сильными задержками.причем не имеет значения за проплату или в помощь.и только тогда когда именно это оружие перестает играть основную роль в боях. Сейчас нужны мощные артсистемы и высотное ПВО.и именно с ним немцы тянут.когда понадобятся системы для прорыва тогда поставят то что надо сейчас.я понимаю что нам нужно всё и берём всё и за спасибо и за а деньги.да вот беда немецкие производства готовы со склада за бабки дать уже сейчас,а правительство Германии тихо дрочит на Шредера и путина.я ещё раз говорю и такой союзник хорош,но Балтийские страны и Польша дали быстрее, больше и главное вовремя то что нужно иметь в тот момент
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10.05.2022 23:05 Відповісти
дрочит не правительство,а канцелярия Шольца
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10.05.2022 23:52 Відповісти
Американцы на них и не надеются. Они немцев, причем всех, знают лучше нашего. Поэтому основные планы по вооружению ЗСУ они строят сами, ну может еще с Великобританией. Думаю американцы уже многое поставляют, и часть поставок в прессе не озвучивается.
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10.05.2022 22:25 Відповісти
Британцы работают на уровне США ,а в чем то и активнее
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10.05.2022 23:07 Відповісти
Із важкого нічого не поставили.Хоча всяких легких РПГ(Матадор),ПЗРК та ін. все таки поставили.
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10.05.2022 22:28 Відповісти
Місяця було мало для цього, відколе вони вже обіцяли ці САУ (1973 року випуску) ? Таке враження, що навмисно тягнуть час.
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10.05.2022 22:15 Відповісти
Шли бы вы вслед за Штаймайнером.
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10.05.2022 22:17 Відповісти
після гітлера щось пішло не так
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10.05.2022 22:19 Відповісти
Сколько они ещё ныть будут. Разродятся, когда путин начнёт форсировать Одер. Импотенты, ***.
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10.05.2022 22:21 Відповісти
Чего немцы так спешат с этими ХЕРпардами?
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10.05.2022 22:21 Відповісти
спасибо немцам за помощь. Штука классная против беспилотников, вертолетов и крылатых ракет. А снаряды найдутся в кратчайшие сроки, нет сомнений
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10.05.2022 22:22 Відповісти
Не зовсім зрозуміле призначення даного девайсу. Орлана не дістане. Хіба-що якийсь вертоліт.

В принципі можна використовувати замість БМД для підтримки піхоти. І мабуть це його основна функція.
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10.05.2022 22:22 Відповісти
Воно їздить і стріляє. Це все, що від нього потрібно. Хлопці розберуться.
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10.05.2022 22:24 Відповісти
Дорого и неэффективно по пехоте из этого девайса стрелять.у того же БТР пулемет дешевле и быстрее отработает.эти машины в принципе устарели для современного боя в масштабе армий.это же не за неграми пиратами гоняться
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10.05.2022 23:12 Відповісти
Треба заключити контракт з виробником. Це робиться не за один день, але і не за місяці, як хтось вважає
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10.05.2022 22:22 Відповісти
по законам ФРГ вы даже патрона к пистолету не поставите без разрешения специального комитета и обязательного визирования Шольцем
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10.05.2022 23:54 Відповісти
Но на Шольца папка имеется на Лубянке, мы это тоже поняли...
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11.05.2022 00:24 Відповісти
Бл. То майка длинная то хер короткий.фрау Меркель такое наследие пропутинское оставила.шо мама не горюй.
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10.05.2022 22:24 Відповісти
Леопарды 2 дайте!
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10.05.2022 22:24 Відповісти
Не дадуть навіть Т-34
Будуть лише брехати і тягнути час!
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10.05.2022 22:52 Відповісти
Як завжди - є вино, але нема штопора )))
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10.05.2022 22:25 Відповісти
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10.05.2022 22:25 Відповісти
Німеччина тільки обіця, насправді ніякої тяжкої зброї не дасть не із за страху що це втягне їх в війну, а просто через непрязнь до України - гени своє беруть.
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10.05.2022 22:29 Відповісти
Німчура навчилась брихати у кацапів,розводять нас ,як кацапня .
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10.05.2022 22:30 Відповісти
Таке враження, що ВС Германії у тій же самій ДУПІ, що й ВС Рашки.
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10.05.2022 22:30 Відповісти
я думаю состояние вооруженных сил ФРГ после Шредера и Шмеркель на уровне какого то Мозамбика,,если не хуже .
Сейчас Шольц и компания попытаются это исправить ,но это будет не быстро,да и немцы не привыкли принимать необдуманные спонтанные решения
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10.05.2022 23:58 Відповісти
Бразилия обещала поставить такие боеприпасы.
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10.05.2022 22:32 Відповісти
Можете не поспішати, нам не терміново
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10.05.2022 22:32 Відповісти
Takix imejet toze skladax golanci,belgi i rumini,a Katar imejet mnogo snariadov.Nemci mozet wiesel 2 dat ili Patriot2 u nix mnogo jest
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10.05.2022 22:40 Відповісти
Да пошли вы на ***,гансы! Дебилы *****. Ублюдки сцыкливые. Твари.
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10.05.2022 22:42 Відповісти
Одні балачки! ще нічого путнього від німців не прибуло...
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10.05.2022 22:46 Відповісти
Как?а каски времён кайзера??(
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10.05.2022 23:28 Відповісти
Вот клоуны в правительстве германии.на кой хрен вы тогда содержали на своих складах и тормозили передачу Украине этих гепардов если снарядов у вас нет.и передайте их сейчас а снаряжение позже.нет тянете до кивка путина
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10.05.2022 22:48 Відповісти
Ми вже все зрозуміли, так що переживемо.
Не даремно перед початком війни, британськи літаки оминали територію німеччини!
Ви лицемірні брехуни і нікчеми, а ваші політики, це шавки ***** і ніщо більше.
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10.05.2022 22:50 Відповісти
Пантеры еще могут пообещать прислать, или Панцер-4. Будут долго искать, с умными лицами делать ревизии на складах. Потом скажут, что они почти все поломались, оказывается, еще при Гитлере, а те, что остались, к ним снаряды не выпускаются.
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10.05.2022 23:03 Відповісти
Бесполезная х***ня. Против самолетов не годится. Против вертолетов ефективнее будет спрятавшийся в кустах солдат или даже несколько со Стингером чем ета бандура которая у всех навиду и наслуху и скорее станет сама жертвой вертолета.
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10.05.2022 23:12 Відповісти
Про дронов забыл.
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11.05.2022 00:30 Відповісти
Не логічна відмазка. Логічно поставити САУ зараз, щоб українці мали можливість навчити військових користуватись цими САУ. А поки триває навчання, шукати додаткові **********.
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11.05.2022 00:18 Відповісти
То ж начеб то Бразилія повинна була дати снаряди 300 тис.
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11.05.2022 00:24 Відповісти
а це затягнеться на невизначений термін і відповідь буде - ми працюємо над цим
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11.05.2022 07:33 Відповісти
Надеюсь немцы начнут разбираться как фрау Меркель умудрилась угробить бундесвер.
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11.05.2022 07:34 Відповісти
«Gepard» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A0%D0%93_(%D0%B4%D0%BE_1990) германская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 зенитная самоходная установка (ЗСУ). Предназначена для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на наклонных дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350-400 м/с, а также наземных (надводных) целей на дальности до 4500 метров с места, с короткой остановки и в движении.
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11.05.2022 10:51 Відповісти
 
 