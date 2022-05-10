Німеччина поставить Україні зенітні САУ "Гепард" після того, як домовиться про постачання боєприпасів до них, - Бербок
Німеччина поставить Україні зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" після того, як домовиться з іншими країнами щодо постачання боєприпасів до них.
Про це повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми вже поставили 16 млн снарядів, тисячі набоїв, "Стингери" та "Стрілу". А також інші засоби, медичні препарати. Ми говорили про броньовані машини. Але, наприклад, щодо "Гепардів". Ми можемо їх постачати, але ми не маємо для них снарядів... Ми намагаємося зараз знайти снаряди в тих країн, які їх можуть постачати для "Гепардів". Наступним кроком будуть танки, гаубиці", - сказала Бербок на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві у вівторок.
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В принципі можна використовувати замість БМД для підтримки піхоти. І мабуть це його основна функція.
Будуть лише брехати і тягнути час!
Сейчас Шольц и компания попытаются это исправить ,но это будет не быстро,да и немцы не привыкли принимать необдуманные спонтанные решения
Не даремно перед початком війни, британськи літаки оминали територію німеччини!
Ви лицемірні брехуни і нікчеми, а ваші політики, це шавки ***** і ніщо більше.