Німеччина поставить Україні зенітні САУ "Гепард" після того, як домовиться про постачання боєприпасів до них, - Бербок

Німеччина поставить Україні зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" після того, як домовиться з іншими країнами щодо постачання боєприпасів до них.

Про це повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вже поставили 16 млн снарядів, тисячі набоїв, "Стингери" та "Стрілу". А також інші засоби, медичні препарати. Ми говорили про броньовані машини. Але, наприклад, щодо "Гепардів". Ми можемо їх постачати, але ми не маємо для них снарядів... Ми намагаємося зараз знайти снаряди в тих країн, які їх можуть постачати для "Гепардів". Наступним кроком будуть танки, гаубиці", - сказала Бербок на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві у вівторок.

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