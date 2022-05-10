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Евакуація військових з Азовсталі можлива за зовнішнього тиску на Путіна, - заступник командира полку "Азов" Паламар

калина,паламар

Заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар вважає, що для порятунку військових Маріуполя потрібна підтримка "третьої сторони".

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

"Тут не стільки влада сама щось може зробити, тут потрібна підтримка третьої сторони. Гарантії від міжнародних партнерів, тиску на Путіна. Якщо він вдався до того, що вдалося евакуювати цивільних і він пішов на це, значить можливість така апріорі існує. Це все залежить від зовнішнього тиску, від тих країн, якіможуть впливати на нього", - сказав заступник командира.

Паламар не вірить, що в гуманізм росіян.

"Я думаю цим могли б скористатися сильні люди цього світу. Це потрібно робити вже. Ситуація - критична. Хлопці помирають, ліків у нас недостатньо. Доводиться робити операції без анестезії. Якщо за військових ніхто не заступиться, це буде катастрофа", - попередив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петиція щодо порятунку захисників Маріуполя з "Азовсталі" набрала понад 1 млн підписів

Автор: 

Маріуполь (3245) Азов (786) Азовсталь (446)


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Топ коментарі
+8
tak pustj dermak poede tudi
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10.05.2022 22:44 Відповісти
+6
nado kupitj vseh teh kacapov v Marike - pustj vypustjat rebjat ot tuda
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10.05.2022 22:33 Відповісти
+6
З Китаєм треба говорити -тільки він може вплинути на *****. можливо не на пряму а через Байдена. Ну хібашо не на часі бо в спортзал треба і книжки писати
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10.05.2022 22:37 Відповісти
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nado kupitj vseh teh kacapov v Marike - pustj vypustjat rebjat ot tuda
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10.05.2022 22:33 Відповісти
хорошая идея, только тут надо иметь своих людей в российской власти
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10.05.2022 22:41 Відповісти
tak pustj dermak poede tudi
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10.05.2022 22:44 Відповісти
Я написала вашу ідею Залужному. За них ніяких грошей не жалко тим паче весь світ допомагає
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10.05.2022 23:27 Відповісти
Жах. Марік оркам ніколи не пробачать.
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10.05.2022 22:34 Відповісти


Мысли Перзидента

@VVP2_0

·
https://twitter.com/VVP2_0/status/1524090672571113472 1 ч

Путин отстранил от руководства военной операцией Герасимова

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10.05.2022 22:35 Відповісти
З Китаєм треба говорити -тільки він може вплинути на *****. можливо не на пряму а через Байдена. Ну хібашо не на часі бо в спортзал треба і книжки писати
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10.05.2022 22:37 Відповісти
Так. Але з кітайцями треба американцям домовлятися по дуже широкому колу питань. Питання миру та світової безпеки цє должни вирішувати впливови держави.
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10.05.2022 22:42 Відповісти
Важко поранений військовослужбовець із Шостки. Родина просить допомоги + Фото, відео

https://shostka.info/wp-content/uploads/2022/05/photo_2022-05-10_09-51-04-e1652166924240.jpg


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10.05.2022 22:42 Відповісти
+
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11.05.2022 00:08 Відповісти
Бідні,бідні люди.Боже,збережи їх.
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10.05.2022 22:43 Відповісти
москали то хвори люды ******* воювати а ми будемо на них из говерли срати
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10.05.2022 22:46 Відповісти
Срочно звонить в Пекин
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10.05.2022 22:53 Відповісти
Люди,якщо ви всі почнете писати наприклад В Ютуб канал Арестовича Люськи АРОхамии фейс бук та іньшим з ОП та вимагати щоб ВОНИ ДІЙСнО тиснули на керівників держав щоб вони допомогли визволити військових та щоб ООН ЧЕРВОНИЙ хрест та іньши ортнанізаціі подбали про поранених та хоч для початку передали ліки та вивезли померлих!!!! Та звичайно намагатися щоб світове суспільство тиснуло на Путіна!!!! Бо він Зеленського слухати не буде!!!! Зеленський не вимагає та не бореться!!!!!Треба зробити так щоб він почув!!!
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10.05.2022 23:06 Відповісти
Любые варианты сухопутной эвакуации не подходят. Сухопутная эвакуация - это проезды через многочисленные блокпосты рашистов и присутствие ООН не поможет. Единственный реальный вариант, который я вижу - это Турция и эвакуация морем на турецком военном корабле, которому дают свободный проход рашисты под гарантии Путина лично Эрдогану.
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10.05.2022 23:18 Відповісти
Давление 20-тонным прессом годится?
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11.05.2022 00:32 Відповісти
Нажаль, ніякий тиск на путіна нічого не дасть, хіба що послаблення або, навіть. відміна санкцій. Тільки Україні це не потрібно. Згадайте "Норд-Ост", Беслан, йому кацапів не жалко. Варіант з підкупом військових РФ в Маріуполі цікавий. Їх там, здається, близько 2000. По мільйону кожному - близько 2 млрд.
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11.05.2022 00:41 Відповісти
Думаю, що дипломатичні варіанти тут марні - тільки фізичні варіанти потрібні, щоб мати бажаний результат.
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11.05.2022 01:25 Відповісти
Щоб доставити оборонцям на Азовсталь необхідні їм для продовження оборони вантажі, може, розглянути якийсь швидкий і несподіваний для ворога рейс "в один кінець"?
(Надто гучні і повільні равлики типу АН-26 не дотягнуть, думаю.)
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11.05.2022 01:42 Відповісти
(... хіба що їм замість пропелерів турбореактивні або ракетні двигуни поставити.)
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11.05.2022 01:43 Відповісти
Найкращий вихід - оточення кількатисячного угрупування рашні, з 100% варіантом його знищення. І потім пропонувати обмін диспозиціями. Але при величних, йермаках і прочіх пєрєговорщіках, оточень ніколи не буде, - вже було... Випустили пєтушар з півночі Київщини - по договорняках в Туреччині, щоб вони потім на Харківщині опинилися...
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11.05.2022 08:42 Відповісти
 
 