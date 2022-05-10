Робоча група запропонувала Дорожню карту енергетичних санкцій, - звернення Зеленського 10 травня. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців 10 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.
Президент, зокрема, зазначив: "Сьогодні спеціальна група міжнародних експертів під головуванням Майкла Макфола і Андрія Єрмака запропонувала Дорожню карту енергетичних санкцій. Це детальний документ, який описує, що треба зробити, щоб Росії стало справді складно фінансувати війну, але при цьому – щоб глобальна економіка не зазнала втрат через обмеження для російських енергоресурсів. Це раціонально складений документ, і вже сьогодні почали працювати над його реалізацією".
Топ коментарі
+16 mrSmith
показати весь коментар10.05.2022 22:55 Відповісти Посилання
+11 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар10.05.2022 22:57 Відповісти Посилання
+10 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар10.05.2022 23:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кацапська гнида!
лучше расскажи, где ты был, когда твой босс барыжил эл. энергией из Беларуси, а рыжий - угольком с рашки?
или думаешь, что тут все и вся забыли?
Тіштесь, що бутерброди для володаря ОПи та двома гелікоптерами не доставляю, бо тренажери в польоті не тішать...
п.с. 45.50 тільки за готівку- 92, у моєму місті вже мрія...
Чи вони НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ???
https://youtu.be/qGtWSQliTLA
1) Повне ембарго.
2) Ціна на нафту має впасти нижче 25$ за барель.
3) Імпортери мають ввести мита, які не позволять РФ отримувати більше 25$ за барель.
Якщо Зе чи Єрмак, чи похер хто зможе досягнути один з цих результатів, вони будуть молодці...