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Робоча група запропонувала Дорожню карту енергетичних санкцій, - звернення Зеленського 10 травня. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців 10 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського. 

Президент, зокрема, зазначив: "Сьогодні спеціальна група міжнародних експертів під головуванням Майкла Макфола і Андрія Єрмака запропонувала Дорожню карту енергетичних санкцій. Це детальний документ, який описує, що треба зробити, щоб Росії стало справді складно фінансувати війну, але при цьому – щоб глобальна економіка не зазнала втрат через обмеження для російських енергоресурсів. Це раціонально складений документ, і вже сьогодні почали працювати над його реалізацією".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не дає згоди на жоден варіант порятунку захисників Маріуполя, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) санкції (12131)


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Топ коментарі
+16
Якщо є прізвище єрмак, то ціна тих "санкцій", менше за ціну туалетного паперу!
Кацапська гнида!
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10.05.2022 22:55 Відповісти
+11
без тебя там разберутся..., лезешь......
лучше расскажи, где ты был, когда твой босс барыжил эл. энергией из Беларуси, а рыжий - угольком с рашки?
или думаешь, что тут все и вся забыли?
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10.05.2022 22:57 Відповісти
+10
все думал - кого мне напоминает Зеленский? и вспомнил! был такой персонаж у Ильфа и Петрова - инженер Полесов!..... во, ***! точно! "много шума и суеты, не означающей ровным счетом ничего", как сказал бы Шекспир...., хуже того - только вред.....
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10.05.2022 23:11 Відповісти
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Якщо є прізвище єрмак, то ціна тих "санкцій", менше за ціну туалетного паперу!
Кацапська гнида!
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10.05.2022 22:55 Відповісти
без тебя там разберутся..., лезешь......
лучше расскажи, где ты был, когда твой босс барыжил эл. энергией из Беларуси, а рыжий - угольком с рашки?
или думаешь, что тут все и вся забыли?
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10.05.2022 22:57 Відповісти
ага, а еще эти санкции согласованы с кацапами, чтобы обезопасить стратегических партнеров ермака. ермак - убейся об стену, предатель
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10.05.2022 22:58 Відповісти
у телеграмі, под крылом фсб. зебил вообще придурок
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10.05.2022 22:58 Відповісти
если в новости есть слово дермак, это вообще зашквар с парашки
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10.05.2022 22:59 Відповісти
собаки лают, караван идет(с)
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10.05.2022 23:00 Відповісти
сам ты зе-собака
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10.05.2022 23:04 Відповісти
приємно що ви прийняли цей вислів Омара Хаяма на свій рахунок.
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10.05.2022 23:09 Відповісти
дермак пнх тварь, копи мыло чтоб веревка мягче была тварь коцапская
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10.05.2022 23:01 Відповісти
)(уйло хоче спровокувати нову Арабо-Ізраїльську війну.,щоб відволікти від України..ЖДАНОВ⚡Путін усвідомив, що може програти, і розпалює нову війну https://www.youtube.com/watch?v=EkVKdIAlJX8
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10.05.2022 23:01 Відповісти
обращение в фсб телеграме? зелох вообще еманулся тварь
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10.05.2022 23:02 Відповісти
Чому якщо Зеленський вимовляэ прiзвище Эрмак плюватись хочеться? "Скажи менi хто твiй друг i я скажу хто ти" (с).
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10.05.2022 23:03 Відповісти
В апараті Зеленського працює потужне проросійське угрупування.Як Джонсон приїхав трохи вони позатихали..тепер знову поступово вилазять,бо війна буде затяжною
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10.05.2022 23:04 Відповісти
все думал - кого мне напоминает Зеленский? и вспомнил! был такой персонаж у Ильфа и Петрова - инженер Полесов!..... во, ***! точно! "много шума и суеты, не означающей ровным счетом ничего", как сказал бы Шекспир...., хуже того - только вред.....
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10.05.2022 23:11 Відповісти
майте совість, препізедент працює (виступив із традиційним зверненням Джерело: )
Тіштесь, що бутерброди для володаря ОПи та двома гелікоптерами не доставляю, бо тренажери в польоті не тішать...
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11.05.2022 11:11 Відповісти
пнх злх вонючий, зермак/зермо
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10.05.2022 23:14 Відповісти
Я думав що воно з Кірюшей дороги розпочнуть будувати
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10.05.2022 23:26 Відповісти
Зеленский во главе с Елдаком и все их ЗЕшлюхи должны подать в отставку
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10.05.2022 23:43 Відповісти
Це що, санкції введе проти себе і дружбана Мамамію і не будуть купувати булоруське? Зрозумів. А чому так пізно?
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11.05.2022 01:14 Відповісти
Анатолій, трішки про інше, але по темі... Хочу поцікавитись у вас та інших форумчан, які ціни на пальне у вашому регіоні та чи є взагалі?
п.с. 45.50 тільки за готівку- 92, у моєму місті вже мрія...
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11.05.2022 11:18 Відповісти
єрмак доведе до Маріуполя
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11.05.2022 04:30 Відповісти
Зє-біли з МО України не хочуть прокоментувати цей пи...здець?
Чи вони НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ???
https://youtu.be/qGtWSQliTLA
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11.05.2022 09:42 Відповісти
Коню зрозуміло, що треба робити, є три варіанти.
1) Повне ембарго.
2) Ціна на нафту має впасти нижче 25$ за барель.
3) Імпортери мають ввести мита, які не позволять РФ отримувати більше 25$ за барель.
Якщо Зе чи Єрмак, чи похер хто зможе досягнути один з цих результатів, вони будуть молодці...
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11.05.2022 10:29 Відповісти
Коля Котлета вошел в рабочую группу?
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11.05.2022 11:44 Відповісти
 
 