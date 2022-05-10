Робоча група запропонувала Дорожню карту енергетичних санкцій, - звернення Зеленського 10 травня. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців 10 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

Президент, зокрема, зазначив: "Сьогодні спеціальна група міжнародних експертів під головуванням Майкла Макфола і Андрія Єрмака запропонувала Дорожню карту енергетичних санкцій. Це детальний документ, який описує, що треба зробити, щоб Росії стало справді складно фінансувати війну, але при цьому – щоб глобальна економіка не зазнала втрат через обмеження для російських енергоресурсів. Це раціонально складений документ, і вже сьогодні почали працювати над його реалізацією".

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