Союзники України проведуть ще одну зустріч на рівні міністрів оборони до кінця травня, - Пентагон

Країни-союзники України мають намір провести ще одну зустріч голів оборонних міністерств до кінця травня. Під час переговорів обговорюватиметься військова допомога ЗСУ.

Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Буде ще одна така зустріч цього місяця. Швидше за все, в онлайн-форматі. Міністр Остін (голова Пентагону - ред.) хоче проводити подібні зустрічі щомісяця. Тому, швидше за все, вони всі будуть в онлайн-форматі . Поки що остаточно не вирішено", - розповів Кірбі.

Він додав, що міністр оборони Британії Бен Уоллес планує обговорити питання організації цієї зустрічі зі своїм американським візаві Ллойдом Остіном у Вашингтоні.

Кірбі також відзначив роль Британії у постачанні озброєння Україні.

"Великобританія відіграє надзвичайно важливу роль у координації постачання зброї з різних країн до ключових баз, з яких зброя вже передається до рук Збройних сил України", - зазначив прессекретар Пентагону.

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