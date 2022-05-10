Шостий пакет санкцій проти РФ розглянуть наступного понеділка на рівні міністрів ЄС, – Боррель

Євросоюз наразі не може завершити на рівні постійних представників (послів країн ЄС – ред.) погодження шостого пакету санкцій проти РФ у зв’язку з її війною проти України, тому це питання може бути розглянуто наступного понеділка.

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо обговорювати (шостий пакет санкцій – ред.) на рівні постійних представників країн-членів, з метою досягти згоди, що може бути ухвалена Радою ЄС із закордонних справ – яка і є органом, що має повноваження приймати рішення щодо санкцій. Ми продовжуємо працювати над цим, хоча зберігаються певні труднощі.

Я сподіваюся, що до наступної зустрічі міністрів, яка відбудеться наступного понеділка, ці труднощі вдасться подолати. Якщо цього не станеться, ми підвищимо рівень обговорення до міністрів закордонних справ під час Ради ЄС", - зазначив Боррель.

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