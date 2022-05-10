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Новини Санкції проти Росії
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Шостий пакет санкцій проти РФ розглянуть наступного понеділка на рівні міністрів ЄС, – Боррель

боррель

Євросоюз наразі не може завершити на рівні постійних представників (послів країн ЄС – ред.) погодження шостого пакету санкцій проти РФ у зв’язку з її війною проти України, тому це питання може бути розглянуто наступного понеділка.

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо обговорювати (шостий пакет санкцій – ред.) на рівні постійних представників країн-членів, з метою досягти згоди, що може бути ухвалена Радою ЄС із закордонних справ – яка і є органом, що має повноваження приймати рішення щодо санкцій. Ми продовжуємо працювати над цим, хоча зберігаються певні труднощі.

Я сподіваюся, що до наступної зустрічі міністрів, яка відбудеться наступного понеділка, ці труднощі вдасться подолати. Якщо цього не станеться, ми підвищимо рівень обговорення до міністрів закордонних справ під час Ради ЄС", - зазначив Боррель.

Також читайте: Країни ЄС мають розглянути вилучення заморожених валютних резервів РФ на користь України, - Боррель

Автор: 

санкції (12131) Євросоюз (13680) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+6
про всі напрямки було відомо завчасно ,США надавали українському керівництву розвідданні,а як ними скористалися то вже інше питання.
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11.05.2022 00:03 Відповісти
+5
Чому ми говоримо тільки про Крим та перешийок? Зрада була і на Київському напрямку з боку Припʼять/Іванків. Міст через Тетерів у Іванкові не був підірваний і орки вже ввечері 24 лютого були в Козаровичах. А це 50 км від Борщагівки. Повторюю-ввечері 24 лютого!
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10.05.2022 23:57 Відповісти
+5
До сих пір важко прийняти те,якої страшної біди натворила ця актьорішка,яка пів каденції прозавісала на лижах і фітнесах.Він так і не збирається каятись і брати відповідальність.А пітушиний угол продовжує стояти горою за сексоту,бо ж гівноїди зробили це разом
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10.05.2022 23:59 Відповісти
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10.05.2022 23:48 Відповісти
перекрити нафтогін дружба і буде ******** повне ембарго!!!!!
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10.05.2022 23:50 Відповісти
вже четвертий тиждень обіцяють 6-й пакет санкцій. Мадяри, звичано, кончені ******, але ж можна було й без них ввести вже?
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10.05.2022 23:51 Відповісти
Це ж було вже! (с)
На тому тижні обіцяли-клялись до 9 травня. А кожний день відстрочки - це близько лярда євро *****. Ту Угорщину гнати треба сраною мітлою.
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10.05.2022 23:55 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1524095269486436357 https://twitter.com/i/status/1524095269486436357

Кацапы пытают током мирных
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10.05.2022 23:56 Відповісти
I де ж каЦАПАМ скiльки набратися вазелi-НУ???
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10.05.2022 23:56 Відповісти
Чому ми говоримо тільки про Крим та перешийок? Зрада була і на Київському напрямку з боку Припʼять/Іванків. Міст через Тетерів у Іванкові не був підірваний і орки вже ввечері 24 лютого були в Козаровичах. А це 50 км від Борщагівки. Повторюю-ввечері 24 лютого!
показати весь коментар
10.05.2022 23:57 Відповісти
До сих пір важко прийняти те,якої страшної біди натворила ця актьорішка,яка пів каденції прозавісала на лижах і фітнесах.Він так і не збирається каятись і брати відповідальність.А пітушиний угол продовжує стояти горою за сексоту,бо ж гівноїди зробили це разом
показати весь коментар
10.05.2022 23:59 Відповісти
про всі напрямки було відомо завчасно ,США надавали українському керівництву розвідданні,а як ними скористалися то вже інше питання.
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11.05.2022 00:03 Відповісти
Санкции. Всьо только начинаеца...
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11.05.2022 00:08 Відповісти
 
 