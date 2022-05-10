УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10425 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 354 11

За 10 травня знищено 1 гелікоптер та 4 безпілотники окупантів, - Повітряні Сили

орлан

Командування Повітряних Сил ЗСУ оприлюднило результати війни у повітрі 10 травня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні уся країна із нетерпінням чекає символічного 200-го літака російських окупантів.

Змушені визнати, поки немає. Самі чекаємо, бо не залітають нацисти під пекельний вогонь нашого ЗРВ! Навіть повітряний парад відмінили на побєдобєсіє. Бережуть московити техніку!

Тож сьогодні, 10 травня, протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних Сил уражено чотири БпЛА "Орлан-10" російських окупантів. А бригада десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищила ворожий вертоліт Мі-24. Загалом – п’ять повітряних цілей.

Авіація Повітряних Сил на різних напрямках продовжує завдавати ворогу вогневих ударів з повітря, підтримуючи бойові дії наземних військ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 8 травня уражено 7 безпілотників та 3 крилаті ракети, - Повітряні Сили

Автор: 

авіація (4173) безпілотник (4357) вертоліт (883) Повітряні сили (2772)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
19 травня.. Ви писаки точно з бюдющого
показати весь коментар
10.05.2022 23:59 Відповісти
+3
ого, 19 травня, авансом значить)) молодці!)
показати весь коментар
11.05.2022 00:01 Відповісти
+3
Ачіпятка.
показати весь коментар
11.05.2022 00:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
19 травня.. Ви писаки точно з бюдющого
показати весь коментар
10.05.2022 23:59 Відповісти
Ачіпятка.
показати весь коментар
11.05.2022 00:03 Відповісти
Просто так ничего не случается и не происходит.
Есть основания предполагать, что 19 мая будет не обычной, а значимой датой в истории этой войны (за независимость со стороны Украины и ЫМПЕРСКОЙ со стороны москальских орков)!
показати весь коментар
11.05.2022 08:06 Відповісти
Коли задухсотим 200-го. Вони сцуки перестали літати..
показати весь коментар
11.05.2022 00:00 Відповісти
ого, 19 травня, авансом значить)) молодці!)
показати весь коментар
11.05.2022 00:01 Відповісти
США знову попереджає. Путін збирається нарощувати війну. Одеса і Придністров'я залишаються в цілях війни. Херсон буде закріплюватись. І східний фронт буде йти на виснаження наших військових
https://www.axios.com/2022/05/10/us-intelligence-russia-ukraine-war-putin-goals U.S. intel: Putin preparing for "prolonged conflict" beyond eastern Ukraine (axios.com)
показати весь коментар
11.05.2022 00:02 Відповісти
Хер вони отримають , а не Херсон !

Роздавимо кацапських щурів і в Херсоні і Криму ! 😡
показати весь коментар
11.05.2022 00:30 Відповісти
Российские солдаты, ПОДУМАЙТЕ:

Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,

ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми идеями и ослеплённого страхом потерять власть Путлера.

Куда он ведёт Россию?

ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.
показати весь коментар
11.05.2022 03:01 Відповісти
Российские солдаты Цензор не читають. Не туди пишете
показати весь коментар
11.05.2022 06:00 Відповісти
Однак його читають люди, які мають можливість говорити в ефірі.
показати весь коментар
12.05.2022 02:38 Відповісти
Можно "возвание" еще на заборе написать во Львове. Примерно такой же эффект будет как и "возвание" к кацапне на Цензоре
показати весь коментар
11.05.2022 09:57 Відповісти
 
 