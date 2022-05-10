За 10 травня знищено 1 гелікоптер та 4 безпілотники окупантів, - Повітряні Сили
Командування Повітряних Сил ЗСУ оприлюднило результати війни у повітрі 10 травня 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Командування.
У повідомленні зазначається: "Сьогодні уся країна із нетерпінням чекає символічного 200-го літака російських окупантів.
Змушені визнати, поки немає. Самі чекаємо, бо не залітають нацисти під пекельний вогонь нашого ЗРВ! Навіть повітряний парад відмінили на побєдобєсіє. Бережуть московити техніку!
Тож сьогодні, 10 травня, протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних Сил уражено чотири БпЛА "Орлан-10" російських окупантів. А бригада десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищила ворожий вертоліт Мі-24. Загалом – п’ять повітряних цілей.
Авіація Повітряних Сил на різних напрямках продовжує завдавати ворогу вогневих ударів з повітря, підтримуючи бойові дії наземних військ".
Будь ласка, зачекайте...
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Есть основания предполагать, что 19 мая будет не обычной, а значимой датой в истории этой войны (за независимость со стороны Украины и ЫМПЕРСКОЙ со стороны москальских орков)!
https://www.axios.com/2022/05/10/us-intelligence-russia-ukraine-war-putin-goals U.S. intel: Putin preparing for "prolonged conflict" beyond eastern Ukraine (axios.com)
Роздавимо кацапських щурів і в Херсоні і Криму ! 😡
Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,
ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми идеями и ослеплённого страхом потерять власть Путлера.
Куда он ведёт Россию?
ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.