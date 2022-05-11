Німеччина надасть персонал для розслідування воєнних злочинів військових РФ в Україні, - Бербок
Німеччина надасть персонал для розслідування злочинів військ РФ в Україні.
Про це повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ніколи знову означає також, що ми стоїмо на боці України, що ми ніколи більше не допустимо безкарності щодо росіян, які здійснили злочини, вбивць та ґвалтівників. Ми також проводитимемо переслідування міжнародним трибуналом і надамо свій німецький персонал для розслідування цих справ", - сказала Бербок на пресконференції у Києві.
Міністр зазначила, що відвідала Бучу та Ірпінь разом із генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою.
"Мені стало зрозуміло, наскільки важливим є це розслідування з боку міжнародної спільноти. Це жахливі зображення вбитих жінок і чоловіків, дітей у німецьких газетах. Але зовсім інше - побути на місці та побачити, де поховані ці люди нарешті, після того, як багато днів лежали просто на вулиці", - додала Бербок.
Глава МЗС зазначила, що Німеччина допоможе Офісу генерального прокурора України у розслідуванні сексуальних злочинів.
"Необхідно надати також судово-медичну допомогу з боку Німеччини. Ми допомагатимемо генеральному прокурору України розслідувати сексуальні злочини", - сказала вона.
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Хотя никто не мешает сс*вой европе сделать это прямо сейчас. Пакетом с финнами и швецией. Но - нет.
Отримав білет на концерт Кобздона як бонус.
Учора загинув Жванія, Незважаючи на всі послуги окупантам, він потрапив під артилерійський обстріл.
Жванії не допоміг російський паспорт, не допомогла брехня на Порошенка, яку він систематично поширював,
не допомогло отруєння Ющенка під час якого він був присутній!!
Щоб на догоду кремлю заминати вбивство і катування мирних Українців кацапськими вояками ?
Немає довіри до німчатських чиновників, просто немає. Шрьодери з різними Штанмайєрами цю віру споганили.
только вслушайтесь - Германия предоставит специалистов расследовать военные преступления расии.... в Украине!!!!
на фоне победобесия это звучит не понятно...(как и все что связано с бесноватой рахой)
на фоне преступлений - это важно (для самих немцев, прежде всего...еще бы венгров притащить)