Глава МЗС Нідерландів Хукстра ховався у бомбосховищі Києва через оголошену повітряну тривогу
Міністру закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстрі довелося спускатися у бомбосховище під час візиту до Києва через повітряну тривогу в столиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Deutsche Welle
Повідомляється, що Гукстра був змушений спуститися в бомбосховище під час візиту до Києва через повітряну тривогу.
Сирени попередили про російські авіаудари перед його зустріччю з мером міста Віталієм Кличком.
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