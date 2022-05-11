Глава МЗС Нідерландів Хукстра ховався у бомбосховищі Києва через оголошену повітряну тривогу

Міністру закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстрі довелося спускатися у бомбосховище під час візиту до Києва через повітряну тривогу в столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Deutsche Welle

Повідомляється, що Гукстра був змушений спуститися в бомбосховище під час візиту до Києва через повітряну тривогу.

Сирени попередили про російські авіаудари перед його зустріччю з мером міста Віталієм Кличком.

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