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Глава МЗС Нідерландів Хукстра ховався у бомбосховищі Києва через оголошену повітряну тривогу

бербок,хукстра

Міністру закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстрі довелося спускатися у бомбосховище під час візиту до Києва через повітряну тривогу в столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Deutsche Welle

Повідомляється, що Гукстра був змушений спуститися в бомбосховище під час візиту до Києва через повітряну тривогу.

Сирени попередили про російські авіаудари перед його зустріччю з мером міста Віталієм Кличком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба та керівник МЗС Нідерландів Хукстра обговорили введення проти РФ 6-го пакету санкцій

Автор: 

Нідерланди (1588) бомбардування (339)


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трусло
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11.05.2022 00:22 Відповісти
только дураки и пестаболы ничего не боятся
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11.05.2022 02:39 Відповісти
Раніше Путін умів прикидатися і маніпулювати, але цього разу він розпочав справжню війну, і, мабуть, гадки не має, як її вести.
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11.05.2022 00:25 Відповісти
Здоровья министру, возможно мотивация увеличится).
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11.05.2022 00:26 Відповісти
Чого ж це він трусло?

Я вважаю , що тільки дурні не бояться !
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11.05.2022 00:26 Відповісти
Эти люди вообще могли не ехать в Киев из за высокого уровня опасности, но у них все таки нашлась смелость. Не то что ***** в окружении 300 охранников ходит и поводит переговоры держа собеседников на расстоянии 300 метров.
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11.05.2022 00:33 Відповісти
 
 