УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10425 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 345 5

На Південному напрямку 10 травня знищено 79 окупантів та 12 одиниць техніки, серед якої безпілотники та гаубиці, - ОК "Південь"

обстріл,миколаївщина

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило оперативну інформацію на південному напрямку щодо російського вторгнення 10 травня.

Як інформу Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Командування .

У повідомленні зазначається: "Наші підрозділи на Херсонщині та Миколаївщині, вдовж лінії зіткнення міцно тримають зайняті позиції в готовності просуватися на схід.

Усвідомлюючи розподіл сил і незламність нашого народу, ворог з окупованих територій нещадно вкриває системами залпового вогню Миколаївський напрямок, намагаючись залякати і вчергове нанести болюче ураження забороненими касетними боєприпасами невибіркової дії. Пошкоджено приватні обійстя, сільськогосподарські об’єкти та порушено електрозабезпечення одного з населених пунктів. Інформації про постраждалих немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли з РСЗВ "Ураган" околиці Миколаєва, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

На Херсонщині обидва випадки використання ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" завершились влучанням і нейтралізацією лазутчиків.

Загалом нашими ракетно-артилерійськими підрозділами, авіацією Повітряних сил та Сухопутних військ протягом доби нанесено ураження понад 90 цілей на ворожих позиціях.

Загальні втрати агресора складають 79 рашистів, 12 одиниць техніки, серед яких, крім БПЛА ще й гаубиці, автомобільна та броньована техніка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти випустили 3 ракети "Кинджал" по Одещині, зруйновано туристичну інфраструктуру, постраждали 2 особи, - ОК "Південь"

На Одещині продовжується психологічний тиск на населення прикордонних з Придністров’ям районів щодо імовірної блокади регіону через припинення функціонування Дністровького мосту, по якому знов було застосовано ракетну атаку. А також через нагнітання обстановки через приведення збройних формувань Придністровського регіону Республіки Молдова та підрозділів оперативної групи російських військ у бойову готовність "Повна".

 Сили оборони півдня готові до протидії. Кордони України укріплені, вичерпні заходи вжито.

Зберігається загроза ракетних ударів з тимчасово окупованого Криму, з повітря із застосуванням авіації, та з моря, де продовжує перебувати вороже корабельне угруповання, оснащене крилатими ракетами".

Також читайте: На південному напрямку знищено 51 окупанта, 2 РСЗО, ЗРК "Панцир", 2 безпілотника та гелікоптер, - ОК "Південь"

Автор: 

Миколаївська область (2302) Одеська область (3303) техніка (1858) Херсонська область (5888)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Помітили, що отсанні 2 дні безпілотників стало набагато менше?Мабуть їблани, ой Орлани - фсьо
показати весь коментар
11.05.2022 00:53 Відповісти
шкварте хлопці цю шелупонь..
щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі,
стали вам поперек горла москалі *****!

щоб ви салом отруїлись і в дніпрі потонули..
та дорогу в Україну навіки забули!
показати весь коментар
11.05.2022 01:02 Відповісти
79 - це цілих.

Половинки, четвертинки і решту наш ГШ не рахує.
показати весь коментар
11.05.2022 01:13 Відповісти
Российские солдаты, ПОДУМАЙТЕ:

Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,

ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми идеями и ослеплённого страхом потерять власть Путлера.

Куда он ведёт Россию?

ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.
показати весь коментар
11.05.2022 03:00 Відповісти
Знищили гаубиці - це добре. Оборона ворога буде слабше.
показати весь коментар
11.05.2022 06:51 Відповісти
 
 