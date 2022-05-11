На Південному напрямку 10 травня знищено 79 окупантів та 12 одиниць техніки, серед якої безпілотники та гаубиці, - ОК "Південь"

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило оперативну інформацію на південному напрямку щодо російського вторгнення 10 травня.

Як інформу Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Командування .

У повідомленні зазначається: "Наші підрозділи на Херсонщині та Миколаївщині, вдовж лінії зіткнення міцно тримають зайняті позиції в готовності просуватися на схід.

Усвідомлюючи розподіл сил і незламність нашого народу, ворог з окупованих територій нещадно вкриває системами залпового вогню Миколаївський напрямок, намагаючись залякати і вчергове нанести болюче ураження забороненими касетними боєприпасами невибіркової дії. Пошкоджено приватні обійстя, сільськогосподарські об’єкти та порушено електрозабезпечення одного з населених пунктів. Інформації про постраждалих немає.

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На Херсонщині обидва випадки використання ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" завершились влучанням і нейтралізацією лазутчиків.

Загалом нашими ракетно-артилерійськими підрозділами, авіацією Повітряних сил та Сухопутних військ протягом доби нанесено ураження понад 90 цілей на ворожих позиціях.

Загальні втрати агресора складають 79 рашистів, 12 одиниць техніки, серед яких, крім БПЛА ще й гаубиці, автомобільна та броньована техніка.

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На Одещині продовжується психологічний тиск на населення прикордонних з Придністров’ям районів щодо імовірної блокади регіону через припинення функціонування Дністровького мосту, по якому знов було застосовано ракетну атаку. А також через нагнітання обстановки через приведення збройних формувань Придністровського регіону Республіки Молдова та підрозділів оперативної групи російських військ у бойову готовність "Повна".

Сили оборони півдня готові до протидії. Кордони України укріплені, вичерпні заходи вжито.

Зберігається загроза ракетних ударів з тимчасово окупованого Криму, з повітря із застосуванням авіації, та з моря, де продовжує перебувати вороже корабельне угруповання, оснащене крилатими ракетами".

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