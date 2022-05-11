Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинула людина, поранені десятеро осіб, - голова ОВА Синєгубов

Російські окупанти продовжили обстрілювати мирні оселі Харківщини, сьогодні внаслідок цього десять осіб поранено, одна людина загинула.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Збільшилася інтенсивність обстрілів Харківського району. Сьогодні – 6 поранених. У Лозівському та Ізюмському районах також 2 постраждалих. У Куп'янському районі, на жаль, 1 людина загинула. У Харкові госпіталізували із пораненнями 2 людей", - написав очільник ОВА.

За його словами, небезпеку несуть не лише обстріли, адже відступаючи, російські окупанти залишають після себе смертельні пастки. У нещодавно звільнених Циркунах на російській розтяжці підірвалися дві мирні мешканки.

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Синєгубов укотре звернувся до усіх жителів області з проханнями перебувати за можливості в укриттях, не виходити на вулицю без нагальної потреби навіть за відсутності сигналу тривоги, не поспішати повертатися у звільнені населені пункти.

Він також зауважив, що на Харківщині тривають запеклі бої. Бійці ЗСУ продовжують наступальні дії, знищуючи окупантів та виганяючи їх з нашої землі.

Завдяки успішним наступальних діям звільнено від загарбників Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак - таким чином ворога відігнали ще далі від Харкова, і в окупантів ще менше можливостей обстрілювати обласний центр.

На Ізюмському напрямку ворог готує нову спробу наступу, але наші військові надійно тримають позиції.

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