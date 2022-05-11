Російські окупанти заявили, що за добу 10 травня вивезли з України 1106 дітей

У Росії заявили, що за останню добу вивезли з України 8787 осіб, з яких 1106 – діти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП із посиланням на російські ресурси.

Начальник Національного центру управління обороною Росії генерал-полковник Михайло Мізінцев розповів, що за останню добу без участі київської влади з небезпечних районів Донецької та Луганської народних республік та України в РФ евакуйовано 8787 осіб. З них 1106 – діти.

Також повідомляється, що усього з початку війни Росії в Україні до РФ вивезли 1 208 225 осіб, з яких 210 224 – неповнолітні.

За даними Міноборони РФ, через російський кордон проїхав 156 651 автомобіль, з них 1 887 – минулої доби.

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