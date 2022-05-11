Російські окупанти заявили, що за добу 10 травня вивезли з України 1106 дітей
У Росії заявили, що за останню добу вивезли з України 8787 осіб, з яких 1106 – діти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП із посиланням на російські ресурси.
Начальник Національного центру управління обороною Росії генерал-полковник Михайло Мізінцев розповів, що за останню добу без участі київської влади з небезпечних районів Донецької та Луганської народних республік та України в РФ евакуйовано 8787 осіб. З них 1106 – діти.
Також повідомляється, що усього з початку війни Росії в Україні до РФ вивезли 1 208 225 осіб, з яких 210 224 – неповнолітні.
За даними Міноборони РФ, через російський кордон проїхав 156 651 автомобіль, з них 1 887 – минулої доби.
Топ коментарі
+16 Voc Vox
показати весь коментар11.05.2022 01:37 Відповісти Посилання
+14 Tierre
показати весь коментар11.05.2022 02:11 Відповісти Посилання
+13 Сергей Фалинский
показати весь коментар11.05.2022 01:46 Відповісти Посилання
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Тому ті нації і успішні
Ніхто нікому нічого не повинен, самі маєм робити успішну країну
Але ніколи не повірю, що сьогоднішній президент (він же ймовірно і наступний) , зможе зробити якісь кроки, щоб нація стала успішною
Масштаб особистості ідеальний для гарного читання не ним написаних текстів, обіцянок про шашлики ,******* і іншого
кто-то любит девочек, а кому-то для ритуалов или просто на органы.
Під бридке завивання повітряної тривоги та усвідомлення того, що може прилетіти, сьогодні раптово відчув як переповнює мене почуття глибокої і щирої вдячності Президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському за своєчасне припинення всіх українських ракетних програм та ігнорування протягом трьох років потреб ЗСУ, за систематичний зрив і невиконання оборонного замовлення!
Він тепер у нас герой БОНЕВТІК! БОПРОСРАВ!
Дякую, дуже дякую!
За три роки жодного бронежилета чи кевларового шолома не закупили!
Три місяці воно, **** вперто ігнорувало попередження США і союзників про неминучість повномасштабної війни і нападу росії, а тепер бігає з протягнутою рукою і звинувачує всіх на світі у всіх на світі гріхах!
І воювать з росією НАТО не хоче, бо небо не закрили, і ракет Patriot не дають, і в ЕС та НАТО не приймають! І Байден чому ми не в НАТО!
Нашу армію можуть з великою радістю прийняти в НАТО хоч завтра, але хто ж з таким верховним головнокомандувачем та його кремлівськими єрмаками нас там чекає?
Розумію, що не на часі, розумію, що треба єднатися, але воно ж зелене чмо не дає! Арестович з подоляком та арахамією не дадуть збрехати!
Вірю в Збройні Сили України, вірю в нашу перемогу!
Зеленському не вірю!