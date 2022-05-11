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У Запорізькій області ворог веде обстріли по всій лінії зіткнення. Мер Гуляйполя закликав містян до евакуації, - ОВА

запоріжжя

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила оперативну інформацію щодо ситуації на лінії фронту в області на 10 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОВА у фейсбуці. 

У повідомленні зазначається: "Воєнна ситуація у Запорізькій області не зазнала істотних змін. Ворог здійснює вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ на Запорізькому напрямку. Найбільша активність окупантів спостерігається поблизу Поліг, Оріхова та Гуляйполя.

Через складну воєнну ситуацію, що наразі складається поблизу населеного пункту, бойові дії, що не припиняються, міський голова Гуляйполя Сергій Ярмак звернувся до містян із закликом евакуюватися до безпечніших міст України.

Сьогодні російські війська вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру Оріхова, внаслідок чого до лікарень Запоріжжя доставлено 8 громадян України, одна людина загинула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Запорізькій області тривають артилерійські дуелі, російські окупанти обстрілюють Пологи, Оріхів та Гуляйполе, - ОВА

У зв’язку з загостренням військових дій та збільшенням інтенсивності обстрілів, аби зберегти життя мешканців громади в Оріхові тимчасово призупинено роботу пункту надання гуманітарної допомоги.

Вчора, 9 травня, ворожою артилерією було обстріляно авто з цивільними поблизу села Білогір’я Пологівського району. Внаслідок прямого влучання снаряду транспортний засіб був підірваний на блокпосту окупантів. Пасажир авто помер на місці, водій – отримав поранення.

При цьому росіяни продовжують ширити фейки, що нібито саме ЗСУ обстрілюють мирне населення Запорізького краю. Сьогодні вчергове окупанти спробували покласти провину за свої вчинки на Збройні сили України, розганяючи інформацію про те, що село Гладке Василівського району атакували самі українці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська армія винищує Гуляйполе й Оріхів, - Запорізька ОВА

Автор: 

Гуляйполе (101) обстріл (29282) евакуація (2344) Запорізька область (3746)


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Кацапи завжди брехали і брешуть - це спосіб їх паскудного життя 😠
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11.05.2022 02:11 Відповісти
Ну таки Запорожская ова как всегда странно подаёт ,это получается,что кацапы сами обстреливали свой блокпост?
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11.05.2022 07:37 Відповісти
Ничего странного, у нас управление страной на уровне дилетантов и предателей, от президентского до областного. А журналисты грамотные на уровне орфографии, да и то не всегда.
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11.05.2022 09:05 Відповісти
 
 