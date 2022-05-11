Євросоюз розглядає можливість компенсувати Угорщині збитки від ембарго на нафту з Росії - Politiko
Європейська комісія розробляє план фінансової допомоги Угорщині. Компенсацію виплатять у тому випадку, якщо Будапешт підтримає ембарго нафти з Росії та шостий пакет санкцій в цілому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico.
Відзначається, що в Європі вивчають можливість пропозиції фінансової компенсації Угорщини, щоб переконати прем'єр-міністра Віктора Орбана підтримати європейські санкції на російську нафту.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентка Єврокомісїі особисто їде переконувати Орбана щодо нафтового ембарго
За даними видання, наступного тижня повинні сформулювати нову енергетичну стратегію ЄС, в рамках якої Угорщина й отримає компенсацію за відмову від російських енергоносіїв.
Топ коментарі
+15 Dorian Gray #518055
показати весь коментар11.05.2022 03:43 Відповісти Посилання
+14 Александр Гриненко
показати весь коментар11.05.2022 02:44 Відповісти Посилання
+9 Дмитрий Иванов #512538
показати весь коментар11.05.2022 02:42 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Венгрия многим выгодна, на нее можно списать многое и не портить себе имидж, дескать, "вот мы то конечно хотим от газа-нефти отказаться, и мы за все хорошее и протиа плохого, но надо ж коллективное решение, а Венгрия против и никак не уговаривается, беда, беда" (заносит орбану с черного хода сундук денег, чтоб тот и дальше вы#бывался)
Уверен, эти гниды еще поднасрут в самый решающий момент. А в случае с ЕС там еще и Австрия воняет.