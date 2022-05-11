Євросоюз розглядає можливість компенсувати Угорщині збитки від ембарго на нафту з Росії - Politiko

Європейська комісія розробляє план фінансової допомоги Угорщині. Компенсацію виплатять у тому випадку, якщо Будапешт підтримає ембарго нафти з Росії та шостий пакет санкцій в цілому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico.

Відзначається, що в Європі вивчають можливість пропозиції фінансової компенсації Угорщини, щоб переконати прем'єр-міністра Віктора Орбана підтримати європейські санкції на російську нафту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентка Єврокомісїі особисто їде переконувати Орбана щодо нафтового ембарго

За даними видання, наступного тижня повинні сформулювати нову енергетичну стратегію ЄС, в рамках якої Угорщина й отримає компенсацію за відмову від російських енергоносіїв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон провів переговори з Орбаном щодо ембарго на російську нафту