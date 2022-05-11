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Євросоюз розглядає можливість компенсувати Угорщині збитки від ембарго на нафту з Росії - Politiko

венгрия

Європейська комісія розробляє план фінансової допомоги Угорщині. Компенсацію виплатять у тому випадку, якщо Будапешт підтримає ембарго нафти з Росії та шостий пакет санкцій в цілому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico.

Відзначається, що в Європі вивчають можливість пропозиції фінансової компенсації Угорщини, щоб переконати прем'єр-міністра Віктора Орбана підтримати європейські санкції на російську нафту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентка Єврокомісїі особисто їде переконувати Орбана щодо нафтового ембарго

За даними видання, наступного тижня повинні сформулювати нову енергетичну стратегію ЄС, в рамках якої Угорщина й отримає компенсацію за відмову від російських енергоносіїв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон провів переговори з Орбаном щодо ембарго на російську нафту

Автор: 

Угорщина (2342) компенсації (705) ембарго (305)


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Топ коментарі
+15
******, да ******** орбану санкции просто, ему тот газ с нефтью покажеться ******, без дотаций ЕС.
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11.05.2022 03:43 Відповісти
+14
А не проще их выгнать на... из ЄС.
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11.05.2022 02:44 Відповісти
+9
Они все-равно найдут отговорку почему они против ибо путлер пока что имеет возможность платить орбану
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11.05.2022 02:42 Відповісти
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Они все-равно найдут отговорку почему они против ибо путлер пока что имеет возможность платить орбану
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11.05.2022 02:42 Відповісти
Тоді його треба перекупити.
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11.05.2022 06:48 Відповісти
А не проще их выгнать на... из ЄС.
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11.05.2022 02:44 Відповісти
Сейчас нужно поражение путлера и таким как орбан жопа, он сдуется
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11.05.2022 02:53 Відповісти
******, да ******** орбану санкции просто, ему тот газ с нефтью покажеться ******, без дотаций ЕС.
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11.05.2022 03:43 Відповісти
А кто *******? Германия, которая с ****** вась-вась и не хочет слазить с газового и нефтяного дилдо? Франция, чей президент у ***** бывает чаще, чем у жены в постели? Австрия, которая резко против Украины в ЕС и тоже любит и газ и ********** деньги? Италия?
Венгрия многим выгодна, на нее можно списать многое и не портить себе имидж, дескать, "вот мы то конечно хотим от газа-нефти отказаться, и мы за все хорошее и протиа плохого, но надо ж коллективное решение, а Венгрия против и никак не уговаривается, беда, беда" (заносит орбану с черного хода сундук денег, чтоб тот и дальше вы#бывался)
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11.05.2022 06:55 Відповісти
Гнати треба ту Угорщину з ЄС *****.
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11.05.2022 05:30 Відповісти
Это до поры до времени. Сейчас венгры понимают, что на данный момент времени ни о НАТО, ни о ЕС речь всерьез не идет, а выхватить за свою ************* позицию можно уже сейчас.
Уверен, эти гниды еще поднасрут в самый решающий момент. А в случае с ЕС там еще и Австрия воняет.
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11.05.2022 06:48 Відповісти
Лучше выгнать Венгрию из ЕС. Такое будет более лучшее решение и простое!
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11.05.2022 06:12 Відповісти
Венгрию нужно не поощрять за гнидство, а наказывать и исключить из ЕС! Венгрия выбрала сторону тьмы и зла и должна быть изгнана из ЕС! Нужно провести остракизм и изгнать Венгрию!
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11.05.2022 06:25 Відповісти
Зараз головне ввести ембарго. А потім з шантажем мад'ярів розберуться.
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11.05.2022 06:54 Відповісти
А вот например коленом по сияртенским яйцам не пробовали ?
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11.05.2022 07:58 Відповісти
хитровжаренный орбан, хочет кормиться из двух рук - рашки и ЕС...
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11.05.2022 09:21 Відповісти
Краще б провели розслідування, чого це Орбан такий поблажливий до Путіна... Енергетіка то - відмазка, бо хто закрив кордон для гуманітарних вантажів до України?
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11.05.2022 10:44 Відповісти
 
 