Росіяни вивозять із Запорізької області до окупованого Криму зерно, насіння соняшника та овочі, - ОВА
Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила інформацію про те, що російські окупанти вивозять з області продовольство.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Запорізькоїї ОВА.
У повідомленні зазначається: "Посилюється економічна співпраця окупованих територій з кримськими підприємцями. З Поліг зерно та насіння соняшника, які знаходяться в сховищах, окупанти готують до транспортування в росію. Крім того, з Енергодара в напрямку Кам’янки-Дніпровської під охороною військових виїхала колона російських вантажівок, що були завантажені зерном. Кінцевий пункт призначення колони – окупований Крим. Окрім зерна окупанти вивозять до Криму викрадені в Україні овочі.
Генеральною прокуратурою України розпочате кримінальне провадження за фактом викрадення військовими рф національних цінностей України з музею в окупованому Мелітополі. За даними слідства, у квітні 2022 року військові та представники окупаційної адміністрації держави-агресора викрали історико-культурні цінності з Мелітопольського краєзнавчого музею. За попередніми даними, серед викраденого майна була колекція скіфського золота, що виявлено археологами у 50-х роках минулого сторіччя".
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Слава нації
Смерть москалям
у хохлов и янычар - короткая...или отсутствует...
Чому не вивезли унікальну скіфську колекцію золота та образотворчі шедеври з Мелітополя?
дуже багато питань...
У документі закликають держсекретаря США визнати росію державою, яка спонсорує тероризм.
"Є лише чотири країни, які мають таке визнання: Куба, Сирія, Іран та Північна Корея. Ми намагаємося включити до цього списку росію, щоб вона була п'ятою. Це компанія, з якою її треба асоціювати. Це тоталітарні режими, І вони не несуть добра", - заявив під час презентації резолюції її співавтор, сенатор від Республіканської партії Грем.
За його словами, росія спонсорувала тероризм роками, ще до повномасштабного вторгнення в Україну.
"Впродовж 20 років путін уникав відповідальності за вбивства. То ж зараз прийшов час визнати його тим, що відповідає його діям. Він - терорист. А росія - держава-терорист, якою управляє путін", - заявив сенатор.
Резолюцію планують додати до пакету законодавства щодо додаткової підтримки України.
"Якщо Конгрес США додасть до законодавства про додаткову підтримку України визнання росії державою-спонсором тероризму, це було б найсильнішим сигналом, що путіна, як лідера росії, вже не вважають легітимним."
Голодомор - акт геноцида
Ми сильна нація і вистоїмо , так як нам тікати нікуди - ми на своій землі 😠
Лишили людей окупантам. Молодці...
Зимою буде голод на Півдні.
Класика жанру.