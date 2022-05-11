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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни вивозять із Запорізької області до окупованого Криму зерно, насіння соняшника та овочі, - ОВА

зерно

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила інформацію про те, що російські окупанти вивозять з області продовольство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Запорізькоїї ОВА.

У повідомленні зазначається: "Посилюється економічна співпраця окупованих територій з кримськими підприємцями. З Поліг зерно та насіння соняшника, які знаходяться в сховищах, окупанти готують до транспортування в росію. Крім того, з Енергодара в напрямку Кам’янки-Дніпровської під охороною військових виїхала колона російських вантажівок, що були завантажені зерном. Кінцевий пункт призначення колони – окупований Крим. Окрім зерна окупанти вивозять до Криму викрадені в Україні овочі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти вивезли 400 тис. тонн зерна з окупованих регіонів України, - Мінагрополітики

Генеральною прокуратурою України розпочате кримінальне провадження за фактом викрадення військовими рф національних цінностей України з музею в окупованому Мелітополі. За даними слідства, у квітні 2022 року військові та представники окупаційної адміністрації держави-агресора викрали історико-культурні цінності з Мелітопольського краєзнавчого музею. За попередніми даними, серед викраденого майна була колекція скіфського золота, що виявлено археологами у 50-х роках минулого сторіччя".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти викрали скіфське золото з музею Мелітополя, - Офіс ГПУ. ФОТО

Автор: 

зерно (3136) Мелітополь (773) пограбування (577) окупація (6754) Запорізька область (3746) продовольство (337)


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Топ коментарі
+33
Дочекались таки визволителів. Вкотре визволяють Україну від хліба.
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11.05.2022 03:14 Відповісти
+26
Орда. За тисячу років нічого не змінилося. Зовсім нічого.Час зупинився.
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11.05.2022 04:42 Відповісти
+22
Нічого нового те саме було 1918, 1919 1920, так само грабували і вивозили, історію потрібно знати, щоб такого не було
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11.05.2022 05:23 Відповісти
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Дочекались таки визволителів. Вкотре визволяють Україну від хліба.
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11.05.2022 03:14 Відповісти
Пид.ры.
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11.05.2022 03:32 Відповісти
В таких випадках труять зерно або спалюють також і овочі.Знищують сільгосп техніку щоб не дісталося ворогові і інше.Якщо цього не роблять є питання співпраці з ворогом.
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11.05.2022 03:33 Відповісти
так эти фермеры голосовали за зе-бенинского пусть теперь к нему предьявляют
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11.05.2022 04:04 Відповісти
Я знав 4-х людей з Маріуполя які були палкими прихильниками ЗЕ і розказували про кривавого баригу що називається на війні - тепер невідомо чи живі вони взагалі. Те саме стосується і фермерів які повірили в дешеві казки придурковатого клоуна. Люди самі проголосували за свій грабунок.
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11.05.2022 07:36 Відповісти
діють строго за наказом лисого карлика і 'цап-царапають'!
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11.05.2022 04:02 Відповісти
Орда. За тисячу років нічого не змінилося. Зовсім нічого.Час зупинився.
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11.05.2022 04:42 Відповісти
Нічого дивного - розпочалась підготовка до курортного сезону.
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11.05.2022 04:43 Відповісти
********** злодії.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
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11.05.2022 05:05 Відповісти
Нічого нового те саме було 1918, 1919 1920, так само грабували і вивозили, історію потрібно знати, щоб такого не було
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11.05.2022 05:23 Відповісти
В українців коротка пам'ять, нажаль.
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11.05.2022 07:48 Відповісти
у українців є пам"ять...
у хохлов и янычар - короткая...или отсутствует...
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11.05.2022 09:24 Відповісти
1932-1933
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11.05.2022 09:10 Відповісти
Хтось краде сковорідки труси і айфони Хтось - автомобілі А хтось - зерно вагонами Все залежить від "апетиту" і можливостей! Країна бандитів і злодіїв! (Між іншим - у лексиці фінської мови існує таке словосполучення - "розбійницька країна" (земля розбійників) Це... Швеція! Однак вчорашні варяги стали висококультурною нацією ще кілька століть тому а Московія так і залишилася у Середньовіччі...
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11.05.2022 05:34 Відповісти
Щоб їм наше зерно стало поперек горла!Вдавіться ним ,нелюди і виздихайте!!!
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11.05.2022 06:09 Відповісти
Чому не дали наках на знищення зерна? Чи не знали що ці москалі-пацюки крадуть все - від жіночих засобів чи літаків? А иоже це звичайна зрада у вигляді "проє#алі"?
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11.05.2022 06:17 Відповісти
Чому не вивезли?
Чому не вивезли унікальну скіфську колекцію золота та образотворчі шедеври з Мелітополя?
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11.05.2022 09:17 Відповісти
Бо параша за ним бігала цілих 8 років за цим золотом
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11.05.2022 11:49 Відповісти
багато питань... чому так швидко сдали південь!? 2 дні вистачило на Херсонську обл...
дуже багато питань...
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11.05.2022 09:26 Відповісти
Пора все деньги России за границей и все имущество России и их олигархов - уже сейчас передавать Украине!
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11.05.2022 06:23 Відповісти
У Сенаті США зареєстрували резолюцію про визнання дій уряду росії за головування путіна актами тероризму. Співавтори документу - сенатори від обох партій, демократ Річард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем.
У документі закликають держсекретаря США визнати росію державою, яка спонсорує тероризм.
"Є лише чотири країни, які мають таке визнання: Куба, Сирія, Іран та Північна Корея. Ми намагаємося включити до цього списку росію, щоб вона була п'ятою. Це компанія, з якою її треба асоціювати. Це тоталітарні режими, І вони не несуть добра", - заявив під час презентації резолюції її співавтор, сенатор від Республіканської партії Грем.
За його словами, росія спонсорувала тероризм роками, ще до повномасштабного вторгнення в Україну.
"Впродовж 20 років путін уникав відповідальності за вбивства. То ж зараз прийшов час визнати його тим, що відповідає його діям. Він - терорист. А росія - держава-терорист, якою управляє путін", - заявив сенатор.
Резолюцію планують додати до пакету законодавства щодо додаткової підтримки України.
"Якщо Конгрес США додасть до законодавства про додаткову підтримку України визнання росії державою-спонсором тероризму, це було б найсильнішим сигналом, що путіна, як лідера росії, вже не вважають легітимним."
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11.05.2022 06:24 Відповісти
Геноци́д (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. γένος - рід, плем'я та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. caedo - вбиваю) - цілеспрямовані дії з метою повного або часткового знищення груп населення чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81 народів за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C національними , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81 етнічними , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0 расовими , корисливими або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F релігійними мотивами.
Голодомор - акт геноцида
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11.05.2022 06:26 Відповісти
країна терористів і злодіїв, на чолі з там ж терористом
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11.05.2022 06:36 Відповісти
ЗСУ треба якнайшвидше підірвати цей кримський міст. Чекаємо з нетерпінням.
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11.05.2022 06:45 Відповісти
ЕСЛИ БЫ ПАРУ РАЗ ПРИМЕНИЛИ БАЙРАКТАР ИЛИ РАЗБОМБИЛИ МОСТ С КРЫМОМ ,ТОГДА НЕ ВОЗИЛИ
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11.05.2022 06:46 Відповісти
Ти коли-небудь бачив щоб кабана шевською голкою забивали? Тут - те саме! Міст - капітальна конструкція яку "Байрактар" лише "пошкрябать" може Він не для того призначений!
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11.05.2022 07:03 Відповісти
Знову москальня хоче нас заморити голодом , як це було 90 років тому назад , а точніше вони нас століттями намагаються знищити , але нічого в них не вийде !!
Ми сильна нація і вистоїмо , так як нам тікати нікуди - ми на своій землі 😠
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11.05.2022 07:00 Відповісти
А хто вчинив державну зраду і наказав розмінувати мости через Чонгар? Ось і крадуть все що бачать.
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11.05.2022 07:26 Відповісти
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11.05.2022 09:53 Відповісти
Холод і голод найкращий лікарь для тупорилих
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11.05.2022 07:46 Відповісти
Це зерно вилізе їм боком, пригадаєте мене. Русню чекає голод і ніхто не дасть їм пожерти навіть із лопати поки не компенсують збитки що завдали.
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11.05.2022 08:19 Відповісти
Грабують. Дивно якби було інакше.
Лишили людей окупантам. Молодці...
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11.05.2022 08:38 Відповісти
Накінець кацапи провели операцію "Визволення" українців від зерна, від житла і від життя.
Зимою буде голод на Півдні.
Класика жанру.
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11.05.2022 08:55 Відповісти
насіння соняшника . Это ,чтобы в карманы ложить оркам
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11.05.2022 09:15 Відповісти
асвабадители... что еще добавить...
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11.05.2022 09:28 Відповісти
треба підривати всі траси і мости в крим
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11.05.2022 09:29 Відповісти
Якщо вчасно гавкнути міст, то все в Криму нам і залишиться.
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11.05.2022 09:38 Відповісти
Да как же вы не понимаете, если жахнуть мост, то ***** нападет А если сказать что путен увибвца, то завтра на дамбасе загинет 100 чилавек...
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11.05.2022 09:55 Відповісти
а чого не отравили?
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11.05.2022 09:39 Відповісти
слово "росіяни" крадене(як і все в тієї орди, в тому числі і зерно про яке мова) називайте їх правильні назви - московіти, москалі, або ще краще - кацапи.
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11.05.2022 09:50 Відповісти
Ці запаси український уряд враховував, коли завіряв про багаторічні запаси їжі?
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11.05.2022 10:22 Відповісти
по классике высылка продразверстка голодомор ссылка раскулачивание..и голодовка --но нет ...
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11.05.2022 10:23 Відповісти
А по мосту ******* не будут? Все ж по тому гребеному мосту поедет в ********..
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11.05.2022 10:45 Відповісти
 
 