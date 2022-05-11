Росіяни вивозять із Запорізької області до окупованого Криму зерно, насіння соняшника та овочі, - ОВА

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила інформацію про те, що російські окупанти вивозять з області продовольство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Запорізькоїї ОВА.

У повідомленні зазначається: "Посилюється економічна співпраця окупованих територій з кримськими підприємцями. З Поліг зерно та насіння соняшника, які знаходяться в сховищах, окупанти готують до транспортування в росію. Крім того, з Енергодара в напрямку Кам’янки-Дніпровської під охороною військових виїхала колона російських вантажівок, що були завантажені зерном. Кінцевий пункт призначення колони – окупований Крим. Окрім зерна окупанти вивозять до Криму викрадені в Україні овочі.

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Генеральною прокуратурою України розпочате кримінальне провадження за фактом викрадення військовими рф національних цінностей України з музею в окупованому Мелітополі. За даними слідства, у квітні 2022 року військові та представники окупаційної адміністрації держави-агресора викрали історико-культурні цінності з Мелітопольського краєзнавчого музею. За попередніми даними, серед викраденого майна була колекція скіфського золота, що виявлено археологами у 50-х роках минулого сторіччя".

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