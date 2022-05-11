У війні проти України РФ використала 10-12 гіперзвукових ракет, - Пентагон

Росія застосувала від 10 до 12 одиниць гіперзвукової зброї під час війни в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив високопоставлений представник Пентагону.

Він уточнює, що США не мають "ідеального підрахунку" кількості використаної РФ гіперзвукової зброї.

При цьому, він уточнює, що у США наразі немає даних, що для недавніх атак на Одесі використовувалися саме гіперзвукові ракети "Кинджал", як заявляли в Одеській обласній військовій адміністрації.

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