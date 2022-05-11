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У війні проти України РФ використала 10-12 гіперзвукових ракет, - Пентагон

ракети

Росія застосувала від 10 до 12 одиниць гіперзвукової зброї під час війни в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив високопоставлений представник Пентагону.

Він уточнює, що США не мають "ідеального підрахунку" кількості використаної РФ гіперзвукової зброї.

При цьому, він уточнює, що у США наразі немає даних, що для недавніх атак на Одесі використовувалися саме гіперзвукові ракети "Кинджал", як заявляли в Одеській обласній військовій адміністрації.

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Пентагон (1439) ракети (4078) росія (66144)


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"Кинджал" - це літак з підвішеним "Іскандером", і ця ракета жодного відношення до загальноприйнятої категорії "гіперзвукових" не має. Тому таке повторення мантри ***** представником Пентагону ********* на певні думки з приводу компетентності та цілей висловлювань.
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11.05.2022 09:27 Відповісти
Возьмите за правило читать хотябы Википедию прежде чем писать о ракетах. По Ретровилю когда ударили Кинжалом было явно мощнее чем обычные уже Искандеры, хотя заряд примерно равнозначный. Почему мощнкй несложно догадаться
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11.05.2022 09:49 Відповісти
По-перше, якщо ви пишете про "потужність удару", то, певно, бачили відео (до речі, потужність виглядає порівняною з ударом по Харківській ОДА), і, якщо прогледіли, з якою швидкістю та ракета підлітала, проблеми ваші. По-друге, звідки у вас достовірна інформація, що то був саме "Кинджал"? По-третє, йолопу зрозуміло, що ракета може бути модифікована, але суть залишається, а здогадатись, чому і звичайний "Іскандер" в таких умовах запуску може летіти швидше і на більшу відстань, багато розуму не потрібно.
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11.05.2022 11:06 Відповісти
"гіперзвукові ракети "Кинджал", як заявляли в Одеській обласній військовій адміністрації "

Якщо послухати, що меле той придурок з одеської адміністрації, то там тиждень треба буде лише на заперечення різної чухні
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11.05.2022 10:26 Відповісти
Рогозин еси що заклеит дірки Склотчем...типа на МКСе... кинджал не вибухне над мавзолєєм...
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11.05.2022 10:58 Відповісти
 
 