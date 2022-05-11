Палата представників США підтримала рекордний пакет допомоги для України на $40 млрд

У США схвалили масштабний пакет допомоги Україні на загальну суму майже 40 мільярдів доларів. Документ охоплює збільшення фінансування повноважень президента.

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо під час засідання Палати представників США.

За словами американського політика Чака Шумера, пакет допомоги Україні схвалила Палата представників, тепер Сенат "має вжити швидких заходів", щоб затвердити його та відправити на підпис президенту США Джо Байдену.

Зазначається, що документ передбачає збільшення фінансування повноважень президента до 11 мільярдів доларів. Таке рішення дозволить адміністрації Байдена відправляти військову техніку та зброю із запасів США, що є одним з основних способів оперативного постачання Україні військової техніки.

На ці цілі Байден просив у Конгресу 33 мільярди доларів, але законодавці вирішили виділити ще 3,4 мільярда доларів на військову допомогу й стільки ж для виріщення гуманітарних питань.

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Спочатку 33 мільярди доларів мали були розподілити таким чином: