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Палата представників США підтримала рекордний пакет допомоги для України на $40 млрд

сша,конгрес

У США схвалили масштабний пакет допомоги Україні на загальну суму майже 40 мільярдів доларів. Документ охоплює збільшення фінансування повноважень президента.

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо під час засідання Палати представників США.

За словами американського політика Чака Шумера, пакет допомоги Україні схвалила Палата представників, тепер Сенат "має вжити швидких заходів", щоб затвердити його та відправити на підпис президенту США Джо Байдену.

Зазначається, що документ передбачає збільшення фінансування повноважень президента до 11 мільярдів доларів. Таке рішення дозволить адміністрації Байдена відправляти військову техніку та зброю із запасів США, що є одним з основних способів оперативного постачання Україні військової техніки.

На ці цілі Байден просив у Конгресу 33 мільярди доларів, але законодавці вирішили виділити ще 3,4 мільярда доларів на військову допомогу й стільки ж для виріщення гуманітарних питань.

Також читайте: Оновлений пакет допомоги США для України становитиме майже $40 млрд - Арахамія

Спочатку 33 мільярди доларів мали були розподілити таким чином:

  • 20,4 мільярда доларів військової допомоги;
  • 8,5 мільярда доларів економічної допомоги:
  • 3 мільярди доларів для розв'язання гуманітарних питань й проблем глобальної продовольчої безпеки.

Автор: 

допомога (8453) США (23449)


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Топ коментарі
+42
Спасибо, друзья.
Но помните - в зеленые руки ни цента не давать. Иначе все......
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11.05.2022 07:03 Відповісти
+29
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11.05.2022 07:12 Відповісти
+14
Головне шоб ці кошти не осіли в кишенях "бородатих бабусь".
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11.05.2022 07:27 Відповісти
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Спасибо, друзья.
Но помните - в зеленые руки ни цента не давать. Иначе все......
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11.05.2022 07:03 Відповісти
Именно вас забыли спросить в чьи руки давать. Шайка зрадофилов кроме тявканья больше ни на что не способна.
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11.05.2022 11:29 Відповісти
сцикуни ви по жизні і мародери...думаеш вечна власть? неа ...вечна грязь...пока що тявкаеш ти з пердостовищом...ну і напевне як ти сказав -шайка зрадофілів
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11.05.2022 12:21 Відповісти
Закатає в асфальт
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11.05.2022 18:49 Відповісти
Наша влада не спить ночами... аби допомога грошима - скільки б можна було наваровать... скільки дорог збудувати....)))
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11.05.2022 07:10 Відповісти
Встань з дивану і йди на війну
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11.05.2022 19:32 Відповісти
Заспокойся.... Я на війні...
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16.05.2022 13:38 Відповісти
Новая тема для пиара языками Люси и Агрохимии....
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11.05.2022 07:10 Відповісти
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11.05.2022 07:12 Відповісти
Запаребрік аж скрегоче зубами від цього.
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11.05.2022 07:13 Відповісти
Велика подяка Америка!
Разом до перемоги...над ****** та мордором.
....
Слава нації
Смерть москалям
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11.05.2022 07:23 Відповісти
тепер їм потрібно призначити своїх людей-розпорядників коштами, які будуть відслідковувати витрати до останього центу, тому що деякі наші керівники уже руки потирають з метою наживи, хто це ви і самі здгадуєтеся
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11.05.2022 07:23 Відповісти
слава богу американцы контролируют SWIFT - так что никакая зеленая падла не сможет украсть ни одной зеленой бумажки с американскими президентами
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11.05.2022 08:20 Відповісти
Головне шоб ці кошти не осіли в кишенях "бородатих бабусь".
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11.05.2022 07:27 Відповісти
До 20 травня буде готово.
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11.05.2022 07:31 Відповісти
Рекордна була для Афганістану 1 трильйон.
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11.05.2022 07:45 Відповісти
ну не знаю что им там дали понюхать - но техник военной и новой там оставили очень много - на многие миллиарды $
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11.05.2022 08:21 Відповісти
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11.05.2022 08:16 Відповісти
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11.05.2022 08:43 Відповісти
$40млрд - практично річний бюджет України після 2016-го року (коли пішло зростання нашої економіки)
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11.05.2022 09:23 Відповісти
Не повірив....Вважав що мільярдів 180...Перевірив－так і є...Да, хазяйнуємо не дуже...Сумно.
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12.05.2022 08:56 Відповісти
Побудуємо новi дороги...
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11.05.2022 15:49 Відповісти
Думаю все це піде собаці під хвіст.
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11.05.2022 19:55 Відповісти
Це класно! Але це є всього лише місячно зарплата путлера за торгівлю енергоносіями...
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12.05.2022 08:48 Відповісти
 
 