Армія РФ відстає на 2 тижні від планів Путіна щодо захоплення територій на Донбасі та півдні України, - Пентагон
Від початку вторгнення Росії в Україну президенту РФ Володимиру Путіну не вдалося досягнути жодної з основних цілей, а його військо відстає на 2 тижні від планів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 10 травня.
"Він (Путін. – Ред.) продовжує нарощувати сили і зазнавати втрат. Він продовжує бачити, що деякі з його можливостей зменшуються.
Переважно йдеться про артилерійський бій. Путін не досяг жодної з основних цілей. Маріуполь досі не захоплений. Опір "Азовсталі" триває", - йдеться в повідомленні.
"Ми б зараз оцінили, що він відстає на два тижні від того, на яких позиціях він хотів би бути на Донбасі та на півдні, і незрозуміло, як ситуація буде розвиватися.
Будьте впевнені, що українці можуть продовжувати захищати свою територію", - наголошується в повідомленні.
"Нам не зрозуміло, наскільки змінилися будь-які стратегічні цілі Путіна.
Ми не знаємо, чи він просто хоче контролювати Донбас і оголосити перемогу, чи він хоче використовувати цей контроль для подальших атак.
Ми не маємо абсолютної впевненості щодо планів Путіна", - підсумували у відомстві.
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Слава нації
Смерть москалям
Люди гинуть, міста окуповані, а ти вигороджуєш зрадників.
Чому? Бо мосійчучка тобі нічого в голову не вклала?
Ніяк туди Пороха вписати?
та Харкiвщина!
Боролись студенты, терроборона, полиция, партизаны...
"В момент масштабного вторжения российских войск в Украину на территории Сумской области почти не было Вооруженных сил Украины. Об этом председатель областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 16 апреля.
"На тот момент на территории Сумской области почти не было регулярных войск ВСУ. Немного было в Ахтырке, в других городах, но их было очень мало. Все ожидали наступления в Донецкой, Луганской областях, поэтому даже те части, которые постоянно дислоцировались в Сумской области, отбыли в восточном направлении", - сказал он.
Он подчеркнул, что сражаться с захватчиками только "на Курском проспекте вышли сотни местных жителей".
"У кого-то были автоматы, кто-то успел получить стрелковое оружие как тероборона. Тогда еще были первые пленные россияне. Сумщина во многом была первой: мы первыми встретили врага, первыми взяли в плен российских военных, первыми захватили их технику, автомобили", - сообщил Живицкий.
Полтавская обл. не была оккупирована! Так что и освобождать ее не было нужды!
Эвакуировали людей по "зеленому коридору" в Полтаву, а там ехали поездом во Львов.
Первый удар пришелся на Черниговщину,Сумщину и Харьковщину!
партизан тощо!
Все...проїхали . На пенсію, якщо не приведуть до мертвячука.
От скажи, тобі пороблено чи що?
Чому ти не можеш визнати своїх помилок???
Це принципова поза?
Слухайте про що ця мразь говорить та пише;
-ціль фуйла знищення України та Українців
ЖДАНОВ⚡Путін усвідомив, що може програти, і розпалює нову війнуhttps://www.youtube.com/watch?v=EkVKdIAlJX8
Які два тижні? Якийсь підрахуй врахував не вірно. Вірно-2 МІСЯЦІ І ТИЖДЕНІ.....І від цього путлер волосся на жапі рве.
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
Вот тут я не согласен с МО США. "План Путина" ясен и понятен - уничтожение Украины. Как, когда и каким образом он это собирается осуществлять - это уже детали, не меняющие картину в целом.
"Наступний крок Путіна буде важко передбачити частково тому, що російський диктатор стикається з невідповідністю між своїми амбіціями та поточним потенціалом військових РФ", - сказала вона. Хейнс зауважила, що ситуація в Україні може "підвищити ймовірність" того, що президент Путін почне діяти рішучіше: "Включаючи зокрема запровадження воєнного стану, переорієнтацію промислового виробництва чи потенційну ескалацію воєнних дій", - додала вона.
Розвідка США не вірить, що Путін застосує ядерну зброю, але цілі його сягають далеко за межі Донбасу. У найближчій перспективі Путін планує захопити Донецьку та Луганську області, взяти під контроль місто Херсон та потенційно розширити сухопутний шлях у невизнане Придністров'я. Водночас розвідувальна спільнота вважає, що для досягнення Придністров'я Путіну потрібно буде провести повну мобілізацію всередині Росії, чого він досі не зробив.
"Навіть якщо росіяни досягнуть успіху, ми не впевнені, що бойові дії на Донбасі фактично покладуть край цій війні", - йдеться у повідомленні CNN про доповідь розвідки США.
Путін досі має намір досягти своєї мети не лише на Донбасі, вважає Хейнс.
"Ми вважаємо, що стратегічні цілі Путіна, ймовірно, не змінилися... Він вважає рішення спрямувати російські сили на Донбас лише тимчасовим заходом, спрямованим на повернення ініціативи".
На думку американських розвідслужб, у короткострокових цілях Путіна - захоплення Донеччини та Луганщини та буферної зони навколо них, оточення сил ЗСУ на сході, щоби закріпити контроль над коридором у Крим та утримати Херсонщину, звідки до Криму надходить вода.
Розвідка також бачить ознаки того, що Путін має намір довести коридор до Придністров'я та відрізати Україну від Чорноморського узбережжя.
Хейнс стверджує, що Росія не зможе розв'язати ці стратегічні завдання без тієї чи іншої форми мобілізації, і здатність Кремля встановити повний контроль над Донеччиною та Луганщиною найближчими тижнями викликає серйозні сумніви.
"Путін, найімовірніше, вважає, що Росія має більшу здатність і готовність протистояти викликам, ніж його супротивники, і він, ймовірно, розраховує, що рішучість США та ЄС ослабне за умов посилення проблем із продовольством, зростання інфляції та цін на енергоносії", - сказала Хейнс.
Вона також не бачить перспективи для переговорів (принаймні у короткостроковій перспективі), "оскільки і Росія, і Україна вважають, що вони можуть продовжувати досягати воєнного успіху".
Оскільки Путін закономірно стикається з невідповідністю між його амбіціями та реальними військовими можливостями Росії, це може призвести найближчими місяцями до більшої непередбачуваності та ще більшої ескалації, вказує Хейнс.
"Сформовані тенденції посилюють ймовірність того, що Путін вдасться до радикальніших засобів, включно з введенням воєнного стану, переорієнтацією промислового виробництва або потенційної ескалації воєнних дій, щоби вивільнити ресурси, необхідні для досягнення його цілей", - сказала вона.
Глава розвідслужби також вважає, що сфери найімовірніших загострень найближчими тижнями пов'язані зі спробами Росії знизити західну допомогу Україні, контрзаходами Кремля проти економічних санкцій та загрозами режиму Путіна, які можуть виявитися всередині країни.
https://news.liga.net/ua/politics/news/putin-menyaet-plany-i-gotovitsya-k-zatyajnoy-voyne-glava-natsionalnoy-razvedki-ssha
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 14 hrs · Вибачайте, знову про пожежі на рашці. Але це вже з цікавішого. Горять ліси на схилах гори Малий Ямантау. Це на Уралі в Башкирії. От лише є одна цікава обставина. За 20 км. звідси знаходиться інша гора Ямантау. А під нею й розташований той самий бункер путлера на випадок ядерної війни. За деякими (не перевірено) даними, заїзд до бункера з протилежного боку від Бєлорєцка. Там є аеродром і заїзд у підземні штольні та метро до самого бункера. А от між Ямантау та Малим Ямантау в Межигір'ї розташовані служби життєзабезпечення бункера. Ні, я розумію: фільтри та все інше. Але ж на рашці все на авось. Високовольтка там, здається, безальтернативна.
===Ну, й щоб зайвий раз не згадувати: Сибір розгоряється все сильніше. В Іркутській області вже 10 лісових пожеж, вогонь шириться із страшною швидкістю, гасити нікому. А пожежний сезон в тайзі ще навіть не розпочався.
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