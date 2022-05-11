Окупанти зосереджують основні зусилля на взятті під повний контроль Рубіжного, Лиману та Сєверодонецька, - Генштаб ЗСУ

Загарбники блокують українських військових у районі Азовсталі та зосередилися на взятті під контроль Рубіжного, Лиману та Сєверодонецька

Як передає Цензор.НЕТ, про це в оперативному зведенні станом на 6:00 11 травня щодо російського вторгнення повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуку.

"Розпочалась сімдесят сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом", - йдеться в повідомленні.

Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На Слобожанському напрямку ворог діє угрупованням, що складається з окремих підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів. Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України, здійснюють ведення розвідки підрозділів Сил оборони на північ та північний-схід від міста Харків.

На Ізюмському напрямку угруповання зі складу окремих підрозділів 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ зосереджує основні зусилля на завданні вогневого ураження нашим підрозділам у визначеному районі.

На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ зосереджує основні зусилля на продовженні наступальних дій з метою взяття під повний контроль міста Рубіжне, захоплення населених пунктів Лиман та Сєверодонецьк.

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Не припиняє штурмових дій на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Авдієвському, Курахівському напрямках за підтримки підрозділів ствольної та реактивної артилерії.

В місті Маріуполь ворог блокує наші підрозділи у районі заводу "Азовсталь". За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії. Завдає ракетно-бомбових ударів.

На Південнобузькому й Таврійському напрямках підрозділи противника намагаються покращити своє тактичне положення.

На Миколаївському напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли позиції захисників і захисниць України.

Для придушення каналів радіозв’язку противник застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Криворізькому напрямку здійснював обстріли підрозділів наших військ із застосуванням артилерії.

З метою закріплення на захопленій території проводить інженерні роботи та створення нових позицій у районах населених пунктів Брускинське та Велика Олександрівка.

На Таврійському напрямку проводить демонстративні дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони, вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій, поповнює запаси.

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На Бессарабському напрямку обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою.

Підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у бойовій готовності "Повна".

Противник продовжує знищувати цивільну інфраструктуру України шляхом завдання ракетних-бомбових ударів та здійснюючи артилерійські обстріли населених пунктів та об’єктів інфраструктури.

Постійні обстріли російськими військами не дозволяють провести повноцінну евакуацію цивільних та поранених осіб із зони бойових дій.

"За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено чотири БпЛА типу "Орлан-10. Крім того, однією з бригад десантно-штурмових військ Збройних Сил України було знищено один вертоліт Мі-24.

Авіація повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневі удари з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено дванадцять танків, чотири артилерійські системи, дев’ятнадцять одиниць бойової броньованої техніки, сім автомобілів та дві одиниці спеціальної інженерної техніки противника", - повідомили в Генштабі.