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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти зосереджують основні зусилля на взятті під повний контроль Рубіжного, Лиману та Сєверодонецька, - Генштаб ЗСУ

рф

Загарбники блокують українських військових у районі Азовсталі та зосередилися на взятті під контроль Рубіжного, Лиману та Сєверодонецька

Як передає Цензор.НЕТ, про це в оперативному зведенні станом на 6:00 11 травня щодо російського вторгнення повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуку.

"Розпочалась сімдесят сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом", - йдеться в повідомленні.

Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На Слобожанському напрямку ворог діє угрупованням, що складається з окремих підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів. Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України, здійснюють ведення розвідки підрозділів Сил оборони на північ та північний-схід від міста Харків.

На Ізюмському напрямку угруповання зі складу окремих підрозділів 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ зосереджує основні зусилля на завданні вогневого ураження нашим підрозділам у визначеному районі.

На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ зосереджує основні зусилля на продовженні наступальних дій з метою взяття під повний контроль міста Рубіжне, захоплення населених пунктів Лиман та Сєверодонецьк.

Також читайте: Окупанти під Харків звозять мобілізованих із "ЛНР" та "ДНР", - Генштаб

Не припиняє штурмових дій на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Авдієвському, Курахівському напрямках за підтримки підрозділів ствольної та реактивної артилерії.

В місті Маріуполь ворог блокує наші підрозділи у районі заводу "Азовсталь". За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії. Завдає ракетно-бомбових ударів.

На Південнобузькому й Таврійському напрямках підрозділи противника намагаються покращити своє тактичне положення.

На Миколаївському напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли позиції захисників і захисниць України.

Для придушення каналів радіозв’язку противник застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Криворізькому напрямку здійснював обстріли підрозділів наших військ із застосуванням артилерії.

З метою закріплення на захопленій території проводить інженерні роботи та створення нових позицій у районах населених пунктів Брускинське та Велика Олександрівка.

На Таврійському напрямку проводить демонстративні дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони, вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій, поповнює запаси.

Читайте: Окупанти можуть вчинити диверсії на обʼєктах хімічної промисловості України, щоб звинуватити ЗСУ, - зведення Генштабу

На Бессарабському напрямку обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою.

Підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у бойовій готовності "Повна".

Противник продовжує знищувати цивільну інфраструктуру України шляхом завдання ракетних-бомбових ударів та здійснюючи артилерійські обстріли населених пунктів та об’єктів інфраструктури.

Постійні обстріли російськими військами не дозволяють провести повноцінну евакуацію цивільних та поранених осіб із зони бойових дій.

"За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено чотири БпЛА типу "Орлан-10. Крім того, однією з бригад десантно-штурмових військ Збройних Сил України було знищено один вертоліт Мі-24.

Авіація повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневі удари з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено дванадцять танків, чотири артилерійські системи, дев’ятнадцять одиниць бойової броньованої техніки, сім автомобілів та дві одиниці спеціальної інженерної техніки противника", - повідомили в Генштабі.

Автор: 

армія рф (17876) Генштаб ЗС (6799)


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Топ коментарі
+16
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11.05.2022 08:07 Відповісти
+12
Гівнокомандуючого, а Гайдай вже похідне від цього.
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11.05.2022 07:39 Відповісти
+9
Тобі з "Франції" "видніше" - навіть нема сумніву!
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11.05.2022 07:51 Відповісти
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Мені здається, що мутний Гайдай докладає руку до невдач українського спротиву на Сході.
Млява мутна істатота. НЕ здивуюся. коли він є кротом.
Щось там треба міняти, і Гайдая- насамперед.
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11.05.2022 07:34 Відповісти
Гівнокомандуючого, а Гайдай вже похідне від цього.
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11.05.2022 07:39 Відповісти
Гайдай там сидить дуже довго. Беземоційна мутна істота. Щось типу Москаля. Він кріт. Не може не бути кротом.
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11.05.2022 07:41 Відповісти
Тема Ze не розкрита.
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11.05.2022 07:51 Відповісти
Та мені посрать, флегматик він чи холерик. ТОбі треба трубочку в ухо вставити. Я продую. Щоб розумів, про що мова.
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11.05.2022 08:05 Відповісти
Така " робота " у сексот .. Звинувачувати у всьому наших українців та співати в унісон з касабською нечистю.
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11.05.2022 08:06 Відповісти
Так, так, збігай за медалькою. Розкрив сєксота. Тому й здають справжні сєксоти південь рашці, бо основні ударні сили тут, у коментах. Груддю стоять за Гайдая.
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11.05.2022 08:08 Відповісти
Злиняй типу .." втікач " , а по суті посібник рашистів
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11.05.2022 08:18 Відповісти
Це місцеві шапкозакидавці вважають, що якщо на Донбасі напружена ситуація то винен має бути саме Гайдай, а не туєва хуча заліза рашистів на цих напрямках.
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11.05.2022 08:07 Відповісти
Ти нічого не розумієш? Тебе так заспокоїли ніякі реляції Гайдая про те, як все йде? Наприклад, евакуація населення? Тобі все подобається, як і що він робить?
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11.05.2022 08:13 Відповісти
Евакуація була. Хто міг вже давно з'їхали. Останні евакуційені рейси були пустими - решта не захотіла виїзджати.
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11.05.2022 08:17 Відповісти
Гайдай як геращенко і арестович розповідає, то вони теж кроти?
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11.05.2022 07:45 Відповісти
ну не украинцы(в смысле патриоты) уж точно
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11.05.2022 07:59 Відповісти
Тобі з "Франції" "видніше" - навіть нема сумніву!
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11.05.2022 07:51 Відповісти
Ти знов завів свою шарманку, хлопе, що весь час пише тупуваті коменти? Старічок, крути булками, ти нудний.
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11.05.2022 08:06 Відповісти
"Хлопа" (тобто "тупуватого селюка-наймита") шукай в дзеркалі Так зручніше А тут не смерди на людей, до яких тобі - "як до Києва - рачки!" Людина - на своєму місці І не у м"якому французському кріслі з круасаном і чашкою кави в руці а, практично, - на передньому краї! У нього там бої йдуть І головну роль там грає армія! А він забезпечує тилове прикриття і керує областю Так що будь ласка - ЗАТКНИ ПЕЛЬКУ!!!
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11.05.2022 09:06 Відповісти
Генштаб, нахера мне информация про "зусилля окупантів", хочу про успехи ЗСУ!
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11.05.2022 07:52 Відповісти
да очень странная информационная позиция..
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11.05.2022 08:00 Відповісти
Вам про стратегічні плани не доклали !?
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11.05.2022 08:07 Відповісти
Нахера мне планы, нужны результаты. Про построение коммунизма тоже были планы, и про миллиард деревьев и что то еще. Достигли только шашлыков в кустах.
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11.05.2022 08:17 Відповісти
Тобі по-перше потрібно мову вивчити а не писати " язіком окупанта "
А мо більше , то вперед , до окопів .Там все побачиш.
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11.05.2022 08:25 Відповісти
До відома західняків, я мову знаю краще за західняків. Я виріс і прожив в україномовному середовищі, але мій плюс в тому, що я знаю ще й язик.
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11.05.2022 08:46 Відповісти
Ну так і пиши українською! Бачиш - тебе "за п"яти кусає" навіть "шавка малюнкова" - якого я "шпетю" за "мутну" позицію вже років вісім! Так навіщо ти так "підставляєшся"?
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11.05.2022 09:32 Відповісти
Вже 2026 рік? Блін - я проспав
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11.05.2022 09:58 Відповісти
От Харькова постепенно оттесняют рашистов.
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11.05.2022 08:09 Відповісти
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11.05.2022 08:07 Відповісти
Мммм... палаюча бавовна. Доречі, мені дуже подобається напрямок думок бавовни у останньому абзаці.
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11.05.2022 08:13 Відповісти
Та не чіпай ти "бавовни"! Пиши - "вата"... Це - ідіоматичний вислів (що має вже міжнародне значення) - "тупа обмежена істота, яка любить "русский мир" і підсвідомо ненавидить людей, що її оточують та мають погляди, що розходяться з її світоглядом ..."
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11.05.2022 09:47 Відповісти
Знаю, в англомовної Вікіпедії є стаття "Vatnik". Мені просто подобається називати їх бавовною.
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11.05.2022 11:02 Відповісти
Бавовна-то чим винна? З неї тчуть і шиють прекрасний одяг А "вата" - це безформний клубок, який всотує в себе будь-яку гидоту!
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11.05.2022 11:48 Відповісти
Репараций не избежать!...
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11.05.2022 08:21 Відповісти
Поменять вопросительнве знаки на восклицательные и с этой программой(дорожной картой) можно ехать на переговоры с Украиной.
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11.05.2022 08:43 Відповісти
І вийдете і підпишете і репарації платить будете! І "депутінізацію" почнете проводить - якщо не хочете опуститься до рівня Північної Кореї!!! І на колінах в Бучі з Маріуполем будете прощення в українців просить!
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11.05.2022 09:39 Відповісти
рекомендую всім інтерв'ю азербайджанського військового експерта https://youtu.be/*********** https://youtu.be/***********
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11.05.2022 08:07 Відповісти
Мене в цьому інтерв'ю напружила заява про те, що не використовуються дрони камікадзе. Їх судячи з заяв має бути декілька сотень. При цьому не має здається жодного відео про враження скажімо якоїсь техніки. Ну і загальний висновок від експерта: армія воює добре, але треба підвищувати вогневу артелирийську потужність, для підвищення втрат у ворога з 300 чоловік на день до хоча б 1000. Постачання йде, але могло б розпочатись раніше.
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11.05.2022 09:13 Відповісти
Где???

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11.05.2022 10:20 Відповісти
Какой военный талант пропадает на цензоре
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11.05.2022 09:13 Відповісти
 
 