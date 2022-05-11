Минулої доби унаслідок обстрілів на Запоріжжі загинула людина, ще 8 - у лікарні, - ОВА

У Запорізькій області загарбники вчергове обстріляли цивільну інфраструктуру Оріхова, одна людина загинула, 8 осіб дістали поранення.

Про це повідомляє Запорізька ОВА у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Російські війська вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру Оріхова, внаслідок чого до лікарень Запоріжжя доставлено 8 громадян України, одна людина загинула.

У зв’язку з загостренням військових дій та збільшенням інтенсивності обстрілів, аби зберегти життя мешканців громади в Оріхові тимчасово призупинено роботу пункту надання гуманітарної допомоги", йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Запорізькій області ворог веде обстріли по всій лінії зіткнення. Мер Гуляйполя закликав містян до евакуації, - ОВА