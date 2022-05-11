Минулої доби унаслідок обстрілів на Запоріжжі загинула людина, ще 8 - у лікарні, - ОВА
У Запорізькій області загарбники вчергове обстріляли цивільну інфраструктуру Оріхова, одна людина загинула, 8 осіб дістали поранення.
Про це повідомляє Запорізька ОВА у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Російські війська вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру Оріхова, внаслідок чого до лікарень Запоріжжя доставлено 8 громадян України, одна людина загинула.
У зв’язку з загостренням військових дій та збільшенням інтенсивності обстрілів, аби зберегти життя мешканців громади в Оріхові тимчасово призупинено роботу пункту надання гуманітарної допомоги", йдеться в повідомленні.
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