УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7589 відвідувачів онлайн
Новини Війна
12 935 26

Португальська поліція розслідує справу щодо передачі РФ інформації про українських біженців

португалія

Португальська поліція провела обшук у центрі підтримки біженців у Португалії, у зв'язку з інформацією про те, що російське подружжя Ігор та Юлія Хашини, які працюють в центрі, передали особисті дані десятків новоприбулих українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне з посиланням на Reuters.

Як пінформують ЗМІ, у заяві поліції йдеться про те, що вони обшукали центр підтримки, будівлю муніципалітету та асоціацію мігрантів зі Східної Європи "Єдність", членами якої була російська пара. Вони вилучили документи під час розслідування ймовірних злочинів, пов'язаних із неправомірним використанням даних та несанкціонованим доступом до них.

"За наявними даними, росіяни знімали ксерокопії особистих документів біженців та допитували їх про місцеперебування членів їхніх сімей в Україні. При цьому місцеві ЗМІ заявили, що служба безпеки Португалії уважно стежить за діяльністю подружжя, яке має подвійне громадянство, з моменту анексії Криму у 2014 році.Опозиційні партії вже закликали до відставки Андре Мартінша, мера міста Сетубал, де знаходиться центр. За їхніми словами, мер знав про зв'язки між Хашиними, асоціацією, до якої вони належать, та Росією. У відповідь в офісі Мартіньша заявили, що ніколи не були проінформовані "якоюсь офіційною особою про підозрілі дії чи поведінку", що здійснюються асоціацією, яка співпрацює з муніципалітетом із 2005 року", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Португалія пропонує просте оформлення ППП для біженців з України

Під час виступу в парламенті міністр у справах парламенту Ана Катаріна Мендес заявила, що справа має бути розслідувана кінця.

біженці (1900) Португалія (210) росія (66144) кримінальна справа (519)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+46
Это еще раз подверждает то что ни кацапию ни кацапят нельзя подпускать ни к каим международным организациям.
показати весь коментар
11.05.2022 08:35 Відповісти
+44
Московія - рак цивілізації
показати весь коментар
11.05.2022 08:31 Відповісти
+27
причем метостазы уже везде...
показати весь коментар
11.05.2022 08:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Московія - рак цивілізації
показати весь коментар
11.05.2022 08:31 Відповісти
причем метостазы уже везде...
показати весь коментар
11.05.2022 08:39 Відповісти
Это еще раз подверждает то что ни кацапию ни кацапят нельзя подпускать ни к каим международным организациям.
показати весь коментар
11.05.2022 08:35 Відповісти
Кацапські смердючі свині серуть та смердять по усьому світу...
показати весь коментар
11.05.2022 08:39 Відповісти
навіть за кордоном росіяни залишаються конченими тварями і мерзотами. Тільки повна ізоляція тварин!
показати весь коментар
11.05.2022 08:40 Відповісти
Кацап і в Португалії кацап. Кацапом і здохне.
показати весь коментар
11.05.2022 08:41 Відповісти
Кошмар.
показати весь коментар
11.05.2022 08:43 Відповісти
От мені цікаво чому в Португалії, де одна з найбільших наших діаспор в Європі, для допомоги нашим біженцям треба залучати рашистську мразоту?
Де де а в Португалії наших разів у 10 більше ніж свинособак!
показати весь коментар
11.05.2022 08:43 Відповісти
Так не діаспора залучала, а мерія.
показати весь коментар
11.05.2022 08:55 Відповісти
Серйозно? А мерія що не в курсі скільки у них українців живе уже десятиліттями? Чи ці довбодятли не розуміють різниці між нами і кацапами?!
показати весь коментар
11.05.2022 09:09 Відповісти
до 2014 їм було взагалі пофік...
показати весь коментар
11.05.2022 10:32 Відповісти
Ці вилупки мали подвійне громадянство, отже, українські паспорти у них є.
показати весь коментар
11.05.2022 09:15 Відповісти
Подвійне громадянство в них - португальське і россіянське
Яки ще українськи паспорти?
показати весь коментар
11.05.2022 10:35 Відповісти
Не знаю , як в Португалії , а в Німеччині їх як саранчі . А волонтери крім німців майже всі кацапи . Там , де я був , так . Нібито адекватні , емігрували раніше , але саме вони .
показати весь коментар
11.05.2022 09:29 Відповісти
для тих хто , ще в ілюзіях , що є хороші кацапи
таких не існує не існувало і існувати не може
показати весь коментар
11.05.2022 08:57 Відповісти
Каждый кацап потенциальный агент ФСБ. Всем странам необходимо депортировать их всех в московию.
показати весь коментар
11.05.2022 09:10 Відповісти
"... має подвійне громадянство, з моменту анексії Криму у 2014 році"

Українське та російське?
показати весь коментар
11.05.2022 09:16 Відповісти
Мабуть роzzійсько-португальське
показати весь коментар
11.05.2022 10:02 Відповісти
100% мер знав і мав вигоду, тому що, діяльність такого великого центру не могло існувати без перевірки відповідних органів...
показати весь коментар
11.05.2022 09:20 Відповісти
а кому вони передали ті особисті дані наших біженців?
показати весь коментар
11.05.2022 09:20 Відповісти
Як кому? ФСБ
показати весь коментар
11.05.2022 10:39 Відповісти
Всіх росіян, в расії закрити, за високим забором, і не випускати. Не давать громодянство в інших країнах на протязі 100 років мінімум. Істоти, паразити. Всіх додому депортувати.
показати весь коментар
11.05.2022 09:37 Відповісти
Неправильний підхід..

РАША МАЄ БУТИ РОЗДРОБЛЕНА...

І громадян окремих частин,що будуть себе довший час добре поводити, можна на певний період випускати "у світ"

"батогом і пряником" ))
показати весь коментар
11.05.2022 10:34 Відповісти
Про те, що за українськими біженцями полюють кацапи було вже не одне попередження
показати весь коментар
11.05.2022 10:29 Відповісти
 
 