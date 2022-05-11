Португальська поліція розслідує справу щодо передачі РФ інформації про українських біженців

Португальська поліція провела обшук у центрі підтримки біженців у Португалії, у зв'язку з інформацією про те, що російське подружжя Ігор та Юлія Хашини, які працюють в центрі, передали особисті дані десятків новоприбулих українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне з посиланням на Reuters.

Як пінформують ЗМІ, у заяві поліції йдеться про те, що вони обшукали центр підтримки, будівлю муніципалітету та асоціацію мігрантів зі Східної Європи "Єдність", членами якої була російська пара. Вони вилучили документи під час розслідування ймовірних злочинів, пов'язаних із неправомірним використанням даних та несанкціонованим доступом до них.

"За наявними даними, росіяни знімали ксерокопії особистих документів біженців та допитували їх про місцеперебування членів їхніх сімей в Україні. При цьому місцеві ЗМІ заявили, що служба безпеки Португалії уважно стежить за діяльністю подружжя, яке має подвійне громадянство, з моменту анексії Криму у 2014 році.Опозиційні партії вже закликали до відставки Андре Мартінша, мера міста Сетубал, де знаходиться центр. За їхніми словами, мер знав про зв'язки між Хашиними, асоціацією, до якої вони належать, та Росією. У відповідь в офісі Мартіньша заявили, що ніколи не були проінформовані "якоюсь офіційною особою про підозрілі дії чи поведінку", що здійснюються асоціацією, яка співпрацює з муніципалітетом із 2005 року", - йдеться у повідомленні.

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Під час виступу в парламенті міністр у справах парламенту Ана Катаріна Мендес заявила, що справа має бути розслідувана кінця.