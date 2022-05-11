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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ворог намагається закріпитися на захоплених територіях, вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій, застосовує комплекси РЕБ для придушення радіозв’язку, - Генштаб

рэб

Найбільша активність російських військ станом на 6:00 11 травня спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. російська армія застосовує комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ) для придушення каналів радіозв’язку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках підрозділи противника намагаються покращити своє тактичне положення.

На Миколаївському напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли позиції захисників і захисниць України.

Для придушення каналів радіозв’язку противник застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Криворізькому напрямку здійснював обстріли підрозділів наших військ із застосуванням артилерії.

З метою закріплення на захопленій території проводить інженерні роботи та створення нових позицій в районах населених пунктів Брускинське та Велика Олександрівка.

На Таврійському напрямку проводить демонстративні дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони, вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій, поповнює запаси.

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Автор: 

армія рф (17876) Генштаб ЗС (6799)


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где там наши дроны-камикадзе? не за отдельными орками надо гоняться с этими дронами, а за средствами рэб, за командными пунктами, за арт системами и пр, хотя, конечно, не мне давать советы, но, это с моей, непрофессиональной т.з. , хорошие цели...
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11.05.2022 08:53 Відповісти
https://i.ibb.co/7b7Zhct/FRXY-k7-WQAEYt-u.jpg Хто розміновував Південь! Хто буде брати ці "інженерно обладнанні позиції"? Єрмак чи Генштаб? Як за лічені години кайсаби захопили величезні території на півдні України? На всі ці питання Обдрестович відповів коротко "********" Ніяка зброя НАТО нам не допоможе, допоки єрмаки, зеленські будуть привити в цій країні.
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11.05.2022 09:42 Відповісти
Где?

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11.05.2022 09:59 Відповісти
я так понимаю генштаб подробно докладывает все действия агрессора - зачем нам эта констатация фактов ? вы сообщите что вы делаете что бы это предотвратить или вернуть обратно?
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11.05.2022 10:32 Відповісти
Дають їм закріпитися на Півдні. Прибрали Марченко, бо він вже був готовий Херсон звільнити...
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11.05.2022 11:54 Відповісти
 
 