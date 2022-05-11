Ворог намагається закріпитися на захоплених територіях, вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій, застосовує комплекси РЕБ для придушення радіозв’язку, - Генштаб
Найбільша активність російських військ станом на 6:00 11 травня спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. російська армія застосовує комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ) для придушення каналів радіозв’язку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці.
На Південнобузькому та Таврійському напрямках підрозділи противника намагаються покращити своє тактичне положення.
На Миколаївському напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли позиції захисників і захисниць України.
Для придушення каналів радіозв’язку противник застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.
На Криворізькому напрямку здійснював обстріли підрозділів наших військ із застосуванням артилерії.
З метою закріплення на захопленій території проводить інженерні роботи та створення нових позицій в районах населених пунктів Брускинське та Велика Олександрівка.
На Таврійському напрямку проводить демонстративні дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони, вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій, поповнює запаси.
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