Поки в РФ при владі нинішній режим, сусідні країни будуть в небезпеці, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Країни, що межують із Росією, почуватимуться певною мірою в небезпеці, поки при владі в Москві залишатиметься нинішній режим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю AP заявив очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"З нашої точки зору поки нинішній режим буде при владі, сусідні країни будуть певною мірою в небезпеці. Не тільки Путін, а й увесь режим, тому що, знаєте, можна змінити Путіна і його найближче оточення, але інший "Путін" може стати на його місце", - вважає міністр.

За словами Ландсбергіса, поки у РФ залишатиметься цей режим, готовий вести війни за межами російської території, сусідні країни перебувають у небезпеці.

"Тим, хто сумнівався після 2008 року в Грузії, і в 2014 році, коли почалася перша війна в Україні, вже доведено, що Росія є країною-агресором. Це дуже зрозуміло", - додав глава МЗС Литви.

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