Поки в РФ при владі нинішній режим, сусідні країни будуть в небезпеці, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
Країни, що межують із Росією, почуватимуться певною мірою в небезпеці, поки при владі в Москві залишатиметься нинішній режим.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю AP заявив очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.
"З нашої точки зору поки нинішній режим буде при владі, сусідні країни будуть певною мірою в небезпеці. Не тільки Путін, а й увесь режим, тому що, знаєте, можна змінити Путіна і його найближче оточення, але інший "Путін" може стати на його місце", - вважає міністр.
За словами Ландсбергіса, поки у РФ залишатиметься цей режим, готовий вести війни за межами російської території, сусідні країни перебувають у небезпеці.
"Тим, хто сумнівався після 2008 року в Грузії, і в 2014 році, коли почалася перша війна в Україні, вже доведено, що Росія є країною-агресором. Це дуже зрозуміло", - додав глава МЗС Литви.
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Путина тогда еще не было, но народ уже был на "дне"! А привести в чувство этот народ можно только режимом "натощак" или битьем морды лица. А лучше и то и другое вместе.
Там не тільки режим: то натура в москалів така - лізти на чуже, бити, палити, нищити, захоплювати.
Як уже всі не щезнуть, то в резервації їх поселити і стерегти. За миску юшки хай суспільно-корисну працю роблять.
Початок скандалу поклала публікація газети Expresso від 29 квітня, https://www.reuters.com/world/europe/portuguese-police-raid-local-body-where-russians-handled-ukrainian-refugees-2022-05-10/?fbclid=IwAR2FxD31prAuLcb1OTzzuvjITOlXvrxWjHBmFZwCpNvps1FK_xNGAyB6GD4 повідомляє Reuters.
путин в каждом россиянине
путин в каждом любителе русского мира