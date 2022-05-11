У Сенаті США зареєстровано резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму
Американські сенатори демократ Ричард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем зареєстрували резолюцію, що визнає Росію державою-спонсором тероризму й закликає держсекретаря США визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Це визнання (країни-спонсора тероризму. - Ред.) буде важливим в американському законодавстві. Є лише чотири країни, які мають таке визнання: Куба, Сирія, Іран та Північна Корея. Ми намагаємося включити до цього списку Росію, щоб вона була п’ятою. Це компанія, з якою Росію треба асоціювати. Це тоталітарні режими, І вони не несуть добра", - заявив Грем.
За словами Блументаля, Росія спонсорувала тероризм ще перед повномасштабним вторгненням, тому що у них були посібники, найманці, довірені особи в Україні.
У резолюції сенатори назвали низку підстав для такого визначення. Однією з них є те, що в лютому 2022 року понад 400 російських найманців із групи Вагнера прибули в Київ за наказом Кремля вбити президента Володимира Зеленського та членів уряду України.
Резолюцію планують додати до пакета законодавства щодо додаткової підтримки України.
Грем зазначив, що цією резолюцією американський Конгрес надсилає сигнал українському народу, що США їх розуміють. І також сигнал росіянам - що допоки Путін буде їх лідером, Росія лишатиметься ізольованою.
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Эта встреча стала завершением ее начавшегося 5 мая европейского турне, в ходе которого она посетила также Румынию и Украину
‼️‼️‼️Целью турне Байден было выражение поддержки США беженцам с Украины и граничащим с этой страной государствам Центральной Европы, которые их принимают. В Словакии она побывала в Братиславе, городе Кошице и селе Вишне-Немецке на востоке республики. Из Вишне-Немецке, расположенного на границе с Украиной, первая леди США в воскресенье выехала в Ужгород, где встретилась с супругой украинского президента Владимира Зеленского Еленой Зеленской.
Предыдущий официальный визит первой леди США в Словакию состоялся в 1999 году.
БАЙДЕН ВЫРАЗИЛА БЛАГОДАРНОСТЬ ЧАПУТОВОЙ ЗА ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЕ
братиславский телеканал ТА3.
"Украинский президент во вторник посредством телемоста выступил перед депутатами словацкого парламента. Зеленский поблагодарил руководство и народ Словакии за солидарность, проявленную с его страной и народом, а также за всестороннюю помощь, которую Словакия оказывает Украине с первых дней военных действий в этой стране. Глава Украины также призвал Словакию поддерживать европейскую перспективу Украины и быть ее голосом в ЕС http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/ "
Как сообщил телеканал, Зеленский также призвал власти Словакии активно поддерживать антироссийские санкции и продолжать оказывать помощь Украине в военной сфере.
Выступление он завершил словами « СЛАВА УКРАИНЕ» ‼️‼️‼️
американці- хлопці з яйцями
Глядишь и удобрения перестанут покупать у пособников терроризма, деньги с которых уж точно не на пенсии идут.