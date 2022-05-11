У Сенаті США зареєстровано резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму

Американські сенатори демократ Ричард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем зареєстрували резолюцію, що визнає Росію державою-спонсором тероризму й закликає держсекретаря США визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Це визнання (країни-спонсора тероризму. - Ред.) буде важливим в американському законодавстві. Є лише чотири країни, які мають таке визнання: Куба, Сирія, Іран та Північна Корея. Ми намагаємося включити до цього списку Росію, щоб вона була п’ятою. Це компанія, з якою Росію треба асоціювати. Це тоталітарні режими, І вони не несуть добра", - заявив Грем.

За словами Блументаля, Росія спонсорувала тероризм ще перед повномасштабним вторгненням, тому що у них були посібники, найманці, довірені особи в Україні.

У резолюції сенатори назвали низку підстав для такого визначення. Однією з них є те, що в лютому 2022 року понад 400 російських найманців із групи Вагнера прибули в Київ за наказом Кремля вбити президента Володимира Зеленського та членів уряду України.

Резолюцію планують додати до пакета законодавства щодо додаткової підтримки України.

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Грем зазначив, що цією резолюцією американський Конгрес надсилає сигнал українському народу, що США їх розуміють. І також сигнал росіянам - що допоки Путін буде їх лідером, Росія лишатиметься ізольованою.