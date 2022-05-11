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У Сенаті США зареєстровано резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму

сша,сенат

Американські сенатори демократ Ричард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем зареєстрували резолюцію, що визнає Росію державою-спонсором тероризму й закликає держсекретаря США визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Це визнання (країни-спонсора тероризму. - Ред.) буде важливим в американському законодавстві. Є лише чотири країни, які мають таке визнання: Куба, Сирія, Іран та Північна Корея. Ми намагаємося включити до цього списку Росію, щоб вона була п’ятою. Це компанія, з якою Росію треба асоціювати. Це тоталітарні режими, І вони не несуть добра", - заявив Грем.

За словами Блументаля, Росія спонсорувала тероризм ще перед повномасштабним вторгненням, тому що у них були посібники, найманці, довірені особи в Україні.

У резолюції сенатори назвали низку підстав для такого визначення. Однією з них є те, що в лютому 2022 року понад 400 російських найманців із групи Вагнера прибули в Київ за наказом Кремля вбити президента Володимира Зеленського та членів уряду України.

Резолюцію планують додати до пакета законодавства щодо додаткової підтримки України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейм Литви визнав Росію державою-терористом, а агресію РФ проти України - геноцидом

Грем зазначив, що цією резолюцією американський Конгрес надсилає сигнал українському народу, що США їх розуміють. І також сигнал росіянам - що допоки Путін буде їх лідером, Росія лишатиметься ізольованою.

Автор: 

визнання (72) резолюція (284) росія (66144) США (23449) тероризм (2868) Сенат США (612) Ліндсі Грем (92)


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Топ коментарі
+24
Штати законодавці моди. Визнають вони рашу терористом - визнає весь світ. Угорщина утримається
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11.05.2022 09:02 Відповісти
+16
Амерам-черговий респект...
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11.05.2022 09:05 Відповісти
+16
Азов-Сталь
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11.05.2022 09:09 Відповісти
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Штати законодавці моди. Визнають вони рашу терористом - визнає весь світ. Угорщина утримається
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11.05.2022 09:02 Відповісти
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11.05.2022 09:50 Відповісти
Амерам-черговий респект...
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11.05.2022 09:05 Відповісти
...мордор-це країна терорист...
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11.05.2022 09:09 Відповісти
Вже пора замовляти панахиду по мордору
Буденмо купувати нафту і газ в незалежних державах Татарстан, Народна республіка Сибір. Тюменська народна республіка, Західно-Сибірській НР, Тимано-ПечорськА НР, Волго-Уральська НР, Прикаспійську НР, Північно-Кавказько-МангишлацькА НР
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11.05.2022 09:06 Відповісти
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11.05.2022 09:54 Відповісти
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11.05.2022 09:07 Відповісти
Азов-Сталь
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11.05.2022 09:09 Відповісти
Промежуточные итоги подведем:
Взять Киев за 3 дня❌
Взять Киев ❌
Захватить Украину ❌
Захватить Донбасс к 9 мая ❌
Захватить «Азовсталь» к 9 мая ❌
Получить ***** ✅
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11.05.2022 09:12 Відповісти
Кацапам "сигнали надсилати" марна справа - кацапи розуміють мову сталі, свинцю і вогню...
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11.05.2022 09:15 Відповісти
шо значить спонсор вони самі себе спонсують чи як розуміти це твердження кацапстан це держава терорист і вона немає права на існування
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11.05.2022 09:18 Відповісти
не только себя они спонсируют, все террористы так или иначе получают от рашистов бабло, оружие и разную поддержку..., талибы, например, днр/лнр, другой пример..., да, в принципе, любых терров можно взять и увидеть, что рашка их рьяно поддерживает любыми доступными средствами...
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11.05.2022 09:23 Відповісти
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11.05.2022 09:20 Відповісти
Рашка не только спонсор терроризма, рашка и есть террорист, насильник, мародёр и убийца мирных людей. Это такой народ, не даром их называют кацапы - живодёр, мясник. Память кровавых предков этих нелюдей прочно сидит в генах кацапов. Загнать их на историческую родину, болота московии и сделать малым народом китайской провинции.
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11.05.2022 09:23 Відповісти
І після цього кацапню знову погонять в бій в наш бік, але цього разу під керівництвом китайських комуністів та з підтримкою китайського ВПК. Тільки розділ мокшандії на частини може забезпечити відносний спокій на континенті.
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11.05.2022 09:57 Відповісти
Супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден встретилась в понедельник в Братиславе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
Эта встреча стала завершением ее начавшегося 5 мая европейского турне, в ходе которого она посетила также Румынию и Украину

‼️‼️‼️Целью турне Байден было выражение поддержки США беженцам с Украины и граничащим с этой страной государствам Центральной Европы, которые их принимают. В Словакии она побывала в Братиславе, городе Кошице и селе Вишне-Немецке на востоке республики. Из Вишне-Немецке, расположенного на границе с Украиной, первая леди США в воскресенье выехала в Ужгород, где встретилась с супругой украинского президента Владимира Зеленского Еленой Зеленской.

Предыдущий официальный визит первой леди США в Словакию состоялся в 1999 году.
БАЙДЕН ВЫРАЗИЛА БЛАГОДАРНОСТЬ ЧАПУТОВОЙ ЗА ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЕ
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11.05.2022 09:30 Відповісти
Выступая во вторник по телемосту перед депутатами парламента Словакии, Владимир Зеленский попросил их быть голосом его страны в ЕС", - сообщил
братиславский телеканал ТА3.

"Украинский президент во вторник посредством телемоста выступил перед депутатами словацкого парламента. Зеленский поблагодарил руководство и народ Словакии за солидарность, проявленную с его страной и народом, а также за всестороннюю помощь, которую Словакия оказывает Украине с первых дней военных действий в этой стране. Глава Украины также призвал Словакию поддерживать европейскую перспективу Украины и быть ее голосом в ЕС http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/ "

Как сообщил телеканал, Зеленский также призвал власти Словакии активно поддерживать антироссийские санкции и продолжать оказывать помощь Украине в военной сфере.
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11.05.2022 09:35 Відповісти
9 мая в Братиславе прошёл антивоенный митинг НА КОТОРОМ ВЫСТУПИЛ ПРЕМЬЕР ГЕГЕР
Выступление он завершил словами « СЛАВА УКРАИНЕ» ‼️‼️‼️
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11.05.2022 09:37 Відповісти
Забагато кацапського тексту - тут не Рязань.
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11.05.2022 11:58 Відповісти
Займись переводом
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11.05.2022 12:22 Відповісти
Українці ще мордву притрушену не питали, що нам робити у власній хаті.
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11.05.2022 12:58 Відповісти
Ви і без мордви чудово справляєтеся, обираючи собі на голову прокацапських жидят та абхазів
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11.05.2022 13:54 Відповісти
...то разкажи які в тебе є конкурентні переваги, крім українства та власної (але це не точно) хати?
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11.05.2022 15:41 Відповісти
а чому не державою-террористом?
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11.05.2022 09:50 Відповісти
Мабудь хочуть зв'язати усі злочини , що в інших країнах останні рокі відбувались з рашкою і почати розслідування
американці- хлопці з яйцями
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11.05.2022 09:57 Відповісти
Насколько я помню, если США кого-то признают страной спонсором терроризма, то третьи страны не могут торговать с этой страной, как раньше?
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11.05.2022 10:01 Відповісти
Могут, но если осмелятся, торговые отношения с США можно похоронить и готовиться к санкциям.
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11.05.2022 10:55 Відповісти
ПБ1 хотел сказать и я с ним полностью согласен, что в общем и целом им похер чем кто-то занимается, но если конкретно им это не нравится, то в случае обнаружения нефти в Антарктиде, нынешний диктаторский режим Пингвина-2 протянет не долго !!!
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11.05.2022 15:14 Відповісти
москальня не лише спонсорує тероризм у світі, вона його очолює.
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11.05.2022 10:14 Відповісти
Особенно примечательно, что резолюцию о признании россии спонсором терроризма подают представители от партий, находящихся в оппозиции друг другу. Это означает полный консенсус политических сил США в представленном решении российского вопроса.
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11.05.2022 11:17 Відповісти
Спонсор тероризму - це важчий злочин, ніж просто терорист. Різниця, як між організатором банди і простим виконавцем, або як між олігархом-корупціонером і одним з його депутатів-маріонеток.
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11.05.2022 12:05 Відповісти
Пока ще тільки зареєстрували(але добре, що процес пішов), якщо визнають на офіційному рівні...от тоді побачим.
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11.05.2022 12:36 Відповісти
боже,храни США!
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11.05.2022 14:54 Відповісти
Надеюсь его примут единогласно.
Глядишь и удобрения перестанут покупать у пособников терроризма, деньги с которых уж точно не на пенсии идут.
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11.05.2022 15:09 Відповісти
Почему так долго???
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11.05.2022 15:49 Відповісти
чем отличается спонсор-террориста или страна-террорист?. По факту они 2ое....
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11.05.2022 22:49 Відповісти
 
 