Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 26 350 осіб, 199 літаків, 160 гелікоптерів, 1 187 танків і 2 856 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 11 травня втрати особового складу противника становлять близько 26 350 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 26 350 (+350) осіб ліквідовано,

танків - 1187 (+17) од,

бойових броньованих машин - 2856 (+48) од,

артилерійських систем - 528 (+9) од,

РСЗВ 185 (+0) од,

засоби ППО - 87 (+0) од,

літаків - 199 (+0) од,

гелікоптерів - 160 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 390 (+10),

крилаті ракети - 94 (+0),

кораблі /катери - 12 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1997 (+17) од,

спеціальна техніка - 41 (+0).

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Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися а Новопавлівському, Курахівському та Сєверодонецькому напрямках. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - зауважили у Генштабі ЗСУ.