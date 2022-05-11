Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 26 350 осіб, 199 літаків, 160 гелікоптерів, 1 187 танків і 2 856 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 11 травня втрати особового складу противника становлять близько 26 350 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 26 350 (+350) осіб ліквідовано,
танків - 1187 (+17) од,
бойових броньованих машин - 2856 (+48) од,
артилерійських систем - 528 (+9) од,
РСЗВ 185 (+0) од,
засоби ППО - 87 (+0) од,
літаків - 199 (+0) од,
гелікоптерів - 160 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 390 (+10),
крилаті ракети - 94 (+0),
кораблі /катери - 12 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1997 (+17) од,
спеціальна техніка - 41 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися а Новопавлівському, Курахівському та Сєверодонецькому напрямках. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - зауважили у Генштабі ЗСУ.
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А то давно не міняється число збитих: застигло.
https://www.facebook.com/100045094952122/videos/1150009455757788
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Суббота 30.04.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 26376 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 7869 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 мая. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери живой силы войск, так называемых ЛДНР, точно никто не подсчитывает, но на сегодняшний день это не менее 7500 погибших, семьи которых в очереди на компенсации, в среднем по 19000 (девятнадцать тысяч) РУБЛЕЙ за погибшего.
34245 + 7500 лугандонов на 30.04
Рашисты - они такие рашисты! Им бы только испортить праздник украинцам!
https://www.youtube.com/watch?v=CGYci2bMTpk https://www.youtube.com/watch?v=CGYci2bMTpk1
https://www.youtube.com/watch?v=qGtWSQliTLA https://www.youtube.com/watch?v=qGtWSQliTLA
https://www.youtube.com/channel/UCha0VU05XlXRCProCY196Yw Lyudmyla Timoshchenko
З росіїї сміялися, а про своїх забули подбати,,,,,як не військовий а мент, може керувати, ховатися за мпинами солдат та називати,,,,,, Куди дивиться наш головноуоманд
https://www.youtube.com/watch?v=qGtWSQliTLA
https://www.youtube.com/channel/UC6FhERc0K2Q6tBAsx9hqwMA Алла Алла
А по телеку только нам и говорят, что это российская армия голая и босая. Позор! Больно смотреть! Где их долбаные командиры?
https://www.youtube.com/channel/UC4v7zbuDiDS8BnQ54V9T2jA Роман Курманенко
Это полный ******! ***** на Банковой, когда нажретесь? 8 лет крадети народные деньги из армии, а хлопцы босые... Правильно Ярош говорит, что надо пол офиса президента вместе Ермаком на фронт отправить. Ужас!!! Хлопці будьте живі, та не хай Господь береже вас! Слава Україні!