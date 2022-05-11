До кінця року в Маріуполі від хвороб та нестерпних умов можуть померти понад 10 тисяч людей. Потрібна повна евакуація, - Бойченко

За інформацією Маріупольської міської, ради зараз в місті перебуває 150-170 тисяч жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram міського голови Маріуполя Вадима Бойченка.

"Окупанти перетворили Маріуполь на середньовічне гетто. Тож смертність буде відповідною. Без ліків та медичної допомоги, відновлення водопостачання та справної каналізації в місті сплахнуть епідемії", - пише Бойченко.

Він зазначає, що переважна більшість населення - це літні та хворі люди.

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"Без належних умов смертність серед уразливих категорій зросте в рази. Частина маріупольців з прилеглих селищ повернулася до міста, бо їх не випускають на територію вільної України через жорстку систему фільтрації. Але ж росіяни продовжують геноцид, який розпочали 24 лютого. Наші люди в смертельній небезпеці. Тому потрібна повна евакуація міста", – наголошує мер Маріуполя Вадим Бойченко.