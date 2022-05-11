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До кінця року в Маріуполі від хвороб та нестерпних умов можуть померти понад 10 тисяч людей. Потрібна повна евакуація, - Бойченко

маріуполь

За інформацією Маріупольської міської, ради зараз в місті перебуває 150-170 тисяч жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram міського голови  Маріуполя Вадима Бойченка.

"Окупанти перетворили Маріуполь на середньовічне гетто. Тож смертність буде відповідною. Без ліків та медичної допомоги, відновлення водопостачання та справної каналізації в місті сплахнуть епідемії", - пише Бойченко.

Він зазначає, що переважна більшість населення - це літні та хворі люди.

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"Без належних умов смертність серед уразливих категорій зросте в рази. Частина маріупольців з прилеглих селищ повернулася до міста, бо їх не випускають на територію вільної України через жорстку систему фільтрації. Але ж росіяни продовжують геноцид, який розпочали 24 лютого. Наші люди в смертельній небезпеці. Тому потрібна повна евакуація міста", – наголошує мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Маріуполь (3245) евакуація (2346) гуманітарна катастрофа (92) Бойченко Вадим (88)


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До кінця року Маріуполь вернеться додому, але не думаю,щоб з цим мером-втікачем
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11.05.2022 09:29 Відповісти
Їдь та евакуюй. Не треба було в перший день війни накивати п'ятами з міста, а то сам здриснув 24 лютого, в людей на убой кинув, коли міг би в перший день розпочати евакуацію. Тепер їдь так проводи евакуацію.
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11.05.2022 09:31 Відповісти
частный сектор останется, скорее всего, а там рашка все восстановит - воду, газ, электричество, зря она что ли Марик бомбила..., это ж святая практика, сначала все раскатать в хлам, а потом - а теперь мы вас спасать будем... и люди будут благодарны, а потом они подменят себя на ЗСУ(Азов)(уже подменяют) - это они вас бомбили, а мы спасли - и все..., колесо закрутилось... это мордор, построенный на лжи, крови и костях... и должен быть уничтожен
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11.05.2022 09:57 Відповісти
Кацапня все заминирует, нароет окопов, создаст линию обороны, ПВО и т.д. При освобождении придется ровнять все что осталось с землей. При первых же обстрелах поднимется визг и лай оставшихся мариупольцев. Из занятых наших квартир, одетые в нашу одежду с паспортами рф они будут орать: - Украина нас бомбит!!! ***** начнет грозить ядерным ударом. Наше руководство возможно сменит риторику, типа будем освобождать дипломатическим путем. Короче, для большинства из нас Мариуполь остался в прошлом, имущество обнулили, а жизнь фактически перечеркунута. Слава Богу, хоть ноги унесли!
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11.05.2022 11:07 Відповісти
Когда уже начнут накидывать подарки окупантам !!!! Высокоточными РС !
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11.05.2022 10:44 Відповісти
 
 