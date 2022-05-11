Війська РФ завдали ракетних ударів по Слов'янську. Постраждали два мікрорайони, - мер Лях

Війська РФ завдали ракетних ударів по двох мікрорайонах Слов'янська.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Ранок 11 травня у Слов'янську видався холодним і недобрим. Ворог завдав ракетних ударів по двох мікрорайонах міста. На щастя, обійшлося без жертв. Ступінь руйнувань уточнюємо. Бережіть себе! Дотримуйтесь спокою. Не виставляйте відео та фото результатів обстрілів", - зауважив він.

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