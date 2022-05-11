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Новини Війна
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Війська РФ завдали ракетних ударів по Слов'янську. Постраждали два мікрорайони, - мер Лях

славянск

Війська РФ завдали ракетних ударів по двох мікрорайонах Слов'янська.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Ранок 11 травня у Слов'янську видався холодним і недобрим. Ворог завдав ракетних ударів по двох мікрорайонах міста. На щастя, обійшлося без жертв. Ступінь руйнувань уточнюємо. Бережіть себе! Дотримуйтесь спокою. Не виставляйте відео та фото результатів обстрілів", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли Слов'янськ, приліт у центральну частину міста, - мер Лях

Автор: 

армія рф (17876) обстріл (29282) ракети (4078) Донецька область (8830) Слов’янськ (632)


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Сусіда призивають,хоче туди....3 рази АТО. Бережіть себе і Україну
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11.05.2022 09:31 Відповісти
Это уже напрягает. Каждый день одно и то же - подлый враг нанес удары на мирные города и села. Каждый божий день. Когда мы перейдем от позиции терпил к позиции силы? Не требую удара по недостижимым технически целям, но в ответ ударам по приграничной Сумской области можно ведь массировано обстрелять Курскую, например. Что нас держит, какой Закон или Акт. Разве в этой области нет мостов, заправок или предприятий, как законных целей военных действий ?
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11.05.2022 09:36 Відповісти
 
 