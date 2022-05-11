УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11241 відвідувач онлайн
Новини Війна
3 610 12

Сьогодні о 6 ранку Чернігівщину обстріляли із міномета з території РФ, - Чаус

прикордонники

11 травня о 6 ранку здійснено черговий мінометний обстріл території Чернігівщини з території Російської Федерації.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Буквально годину тому, о 6 ранку здійснено черговий мінометний обстріл нашої території з території москальської мразоти. Ворог постійно це робить. Тому у мене велике прохання, особливо до мешканців прикордонних районів області, будьте, будь-ласка обережні. Також пам’ятаємо про те, що ракети літають над Україною. Тому будьте пильними і дотримуйтеся вимог захисту. Якщо сирена, якщо є повідомлення про тривогу — ховайтеся в укриття", - зазначає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська обстріляли прикордоння Сумщини і Чернігівщини, - ДПСУ

Автор: 

армія рф (17876) обстріл (29282) Чернігівщина (1584) Чаус В’ячеслав (62)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Потрібно кацапських свиней обстрілювати у відповідь на території свинарника інакше це не припиниться...
показати весь коментар
11.05.2022 09:55 Відповісти
+13
А пульнути гостинця у відповідь нє? Найвеличнішому лячно. Ністрілять.
показати весь коментар
11.05.2022 09:58 Відповісти
+6
Не зря уже были попытки отобрать оружие у ТРО освобожденных областей. Что бы в контрнаступление не пошли. Или как минимум не ответили на обстрел с кацапстана.
показати весь коментар
11.05.2022 10:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потрібно кацапських свиней обстрілювати у відповідь на території свинарника інакше це не припиниться...
показати весь коментар
11.05.2022 09:55 Відповісти
А пульнути гостинця у відповідь нє? Найвеличнішому лячно. Ністрілять.
показати весь коментар
11.05.2022 09:58 Відповісти
Не зря уже были попытки отобрать оружие у ТРО освобожденных областей. Что бы в контрнаступление не пошли. Или как минимум не ответили на обстрел с кацапстана.
показати весь коментар
11.05.2022 10:01 Відповісти
Я уже ниже в другой теме писал по поводу доколе. Так вот, уважаемые жители Черниговщины, да прячьтесь, будьте бдительны и так далее. Но уэпи те по своим кацапским соседям из всего что только есть в вашем наличии. Бо хутин нападэ уже не работает, а ждать приказа от боневтика бесполезно. Не подставляйте щеки. Пускай боятся тоже эти козломордые пе здолы.
показати весь коментар
11.05.2022 09:58 Відповісти
Головне не стріляти і жодноі агресіі в бік агреслра триває!!!
показати весь коментар
11.05.2022 10:03 Відповісти
Ну то накрийте їх з такого ж самого міномета.....зажмурьте їх...що б не "чуствовали себя Богами"
показати весь коментар
11.05.2022 10:06 Відповісти
Во время Второй Мировой что Союз, что Британия пытались наносить удары по Германии даже не столько с военной целью, а психологической. Не считаясь с возможными потерями отправляли бомбардировщики на Берлин. В нашем случае не надо на Москву, все равно нечем. Хоть, курва, какую нибудь кацапетовку разнесите ткуям, которая на расстоянии артилерийских систем. Ну нельзя же вечно "мужественно терпеть".
показати весь коментар
11.05.2022 10:25 Відповісти
Дійсно було таке,британці наводили жах на німців.зараз про це мало розповідають..
Тут таке пригадалося-
"Надо просто перестать стрелять и все наладится, - говорил Владимир Зеленский во время своей предвыборной кампании."
Пам'ятаєте?
показати весь коментар
11.05.2022 11:24 Відповісти
Ну, що можна порадити,- оскільки,Всі!!!!!, військові дії, та операції , планує наш верховний головнокомандувач (інф. від арестовича), треба,Його попросити, надати комплекси протибатарейної боротьби на небеспечних ділянках кордону! Якщо не надасть- продовжувати асфальтувати, не зважаючи на обстріли.,
показати весь коментар
11.05.2022 10:35 Відповісти
Будьте обережними. Це геніальна порада. Наче мова йде про збір грибів у лісі, чи дотримання тб. Посидіти в прикордонному селі під мінометами це п*издець, а
показати весь коментар
11.05.2022 10:57 Відповісти
Люди зашугані, бо постійно чекаєш прильоту.
показати весь коментар
11.05.2022 10:58 Відповісти
Ні,ні.ні,у відповідь ,бо їбане первентивним ядерним ударом.!!! Та пішов ти ***** Зеленський,а яка ***** різниця від чого гинуть люди,від ракетного удару,чи від ядерного.Та й не їбане він уже нічим,йому прямо заявили США і Велокобританія,що відповідь буде миттєва,без ніяких консультацій.І в першу чергу по ньому і його чадам,і по Ген штабу.А генерали мають своїх чад і закормленні по самі вуха,за 20 років корупції,і в рай з ним не хочуть. Зе(бо не втік)тобі Борис Джонсон прямим тестом офіційно сказав,що Україна має повне право у відповідь ******* покацапії.Та і по білоруським аеродромам теж,і зразу після пуску з її тереторії ракети.Уже є чим,уже є кому. Для цього треба просто зробити Офіційну Заяву,що у разі обстрілів,Української тереторії,Україна оставляє за собою адекватну відповідь
показати весь коментар
11.05.2022 11:27 Відповісти
 
 