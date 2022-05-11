Сьогодні о 6 ранку Чернігівщину обстріляли із міномета з території РФ, - Чаус
11 травня о 6 ранку здійснено черговий мінометний обстріл території Чернігівщини з території Російської Федерації.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
"Буквально годину тому, о 6 ранку здійснено черговий мінометний обстріл нашої території з території москальської мразоти. Ворог постійно це робить. Тому у мене велике прохання, особливо до мешканців прикордонних районів області, будьте, будь-ласка обережні. Також пам’ятаємо про те, що ракети літають над Україною. Тому будьте пильними і дотримуйтеся вимог захисту. Якщо сирена, якщо є повідомлення про тривогу — ховайтеся в укриття", - зазначає він.
Топ коментарі
+13 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар11.05.2022 09:55 Відповісти Посилання
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+6 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар11.05.2022 10:01 Відповісти Посилання
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Тут таке пригадалося-
"Надо просто перестать стрелять и все наладится, - говорил Владимир Зеленский во время своей предвыборной кампании."
Пам'ятаєте?