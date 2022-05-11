Сьогодні о 6 ранку Чернігівщину обстріляли із міномета з території РФ, - Чаус

11 травня о 6 ранку здійснено черговий мінометний обстріл території Чернігівщини з території Російської Федерації.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Буквально годину тому, о 6 ранку здійснено черговий мінометний обстріл нашої території з території москальської мразоти. Ворог постійно це робить. Тому у мене велике прохання, особливо до мешканців прикордонних районів області, будьте, будь-ласка обережні. Також пам’ятаємо про те, що ракети літають над Україною. Тому будьте пильними і дотримуйтеся вимог захисту. Якщо сирена, якщо є повідомлення про тривогу — ховайтеся в укриття", - зазначає він.

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