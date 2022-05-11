Росія продовжує зусилля щодо зміцнення своїх позицій на острові Зміїний, - розвідка Британії

Росія продовжує зусилля щодо зміцнення свого гарнізону на захопленому острові Зміїний у Чорному морі, а Україна успішно уразила російські засоби ППО та кораблі постачання.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

"Бої продовжуються на острові Зміїний і Росія неодноразово намагалася зміцнити свій незахищений гарнізон, розташований там... Якщо Росія зміцнить свої позиції на острові Зміїний за допомогою стратегічних крилатих ракет ППО та берегової оборони, вони можуть домінувати у північно-західній частині Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Україна успішно уразила російські засоби ППО та кораблі постачання за допомогою безпілотників Bayraktar.

Російські кораблі постачання мають мінімальний захист у західній частині Чорного моря після відступу російського флоту до Криму через втрату ракетного крейсера "Москва".

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