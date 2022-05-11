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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія продовжує зусилля щодо зміцнення своїх позицій на острові Зміїний, - розвідка Британії

зміїний

Росія продовжує зусилля щодо зміцнення свого гарнізону на захопленому острові Зміїний у Чорному морі, а Україна успішно уразила російські засоби ППО та кораблі постачання.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

"Бої продовжуються на острові Зміїний і Росія неодноразово намагалася зміцнити свій незахищений гарнізон, розташований там... Якщо Росія зміцнить свої позиції на острові Зміїний за допомогою стратегічних крилатих ракет ППО та берегової оборони, вони можуть домінувати у північно-західній частині Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Україна успішно уразила російські засоби ППО та кораблі постачання за допомогою безпілотників Bayraktar.

Російські кораблі постачання мають мінімальний захист у західній частині Чорного моря після відступу російського флоту до Криму через втрату ракетного крейсера "Москва".

Також дивіться: "За#бал этот Байрактар бегать за нами и стрелять нах#й! Сколько можно!? Где поддержка с воздуха?!" - перемовини капітана "Раптора" армії РФ поблизу Зміїного. АУДIО

Автор: 

Велика Британія (5666) Зміїний (164) розвідка (3883) росія (66144)


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Топ коментарі
+25
запис з панічними візгами руzzкіх морячків, тих що драпали від Байрактарів, наглядно показують, чого варті ці зусилля.
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11.05.2022 10:00 Відповісти
+8
О, вылезло скремное, взявшее ртом Киев и не только Киев
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11.05.2022 10:20 Відповісти
+8
"Воно" думає що прикриваючись прапором Ізраїлю його ніхто не пізнає Але ж з-під прапора лапті виглядають і щами кислими смердить!
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11.05.2022 10:41 Відповісти
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запис з панічними візгами руzzкіх морячків, тих що драпали від Байрактарів, наглядно показують, чого варті ці зусилля.
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11.05.2022 10:00 Відповісти
zhdem novie proslushki s vizgom kacapov
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11.05.2022 10:05 Відповісти
Несколько неопознаных тяжелых ударных ЛА перемешают весь остров вдрызг. Это если бы Запад реально озаботился. Ихтамнеты ведь в любой армии мира могут быть, не так ли?
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11.05.2022 10:07 Відповісти
О, вылезло скремное, взявшее ртом Киев и не только Киев
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11.05.2022 10:20 Відповісти
Пошло давай на бутылку чеченскую
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11.05.2022 10:21 Відповісти
"Воно" думає що прикриваючись прапором Ізраїлю його ніхто не пізнає Але ж з-під прапора лапті виглядають і щами кислими смердить!
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11.05.2022 10:41 Відповісти
On prosto grazdanin Izraila!!!, ved takix fashistov roZZijan oni ksibe prinjali mnogo posle nachala voini, da i oruzie normalnoe nedajut... No nacenaet menjaca...
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11.05.2022 11:09 Відповісти
У тебя черви в голове, каZап. Тебе скоро к кобзону, в подпевальі...
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11.05.2022 10:22 Відповісти
Григорий, глупыш, поудобней усаживайся на бутылке и наблюдай как утилизируются кацапы.
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11.05.2022 10:23 Відповісти
Ханига, бігом на крапельниці!
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11.05.2022 10:23 Відповісти
"рабы" вам кацапским ********* очко порвали так что на параде лiтаков нет..
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11.05.2022 10:36 Відповісти
У рабов унитазы и трусы не воруют.
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11.05.2022 10:48 Відповісти
Существует легенда , что на остров приплывали все змеи , чтобы умереть .
А в реальности на него приносит массу ужей из дельты Дуная.
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11.05.2022 10:22 Відповісти
В той акватории обнаружены большие запасы газа...потому крысы путлера мечутся там что тараканы...
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11.05.2022 10:27 Відповісти
Там не у газі навіть справа! Зміїний - єдиний острів у Чорному морі І він контролює морські шляхи у північно-західній частині моря А це - підходи до половини наших торгових портів Саме тому кацапи за нього і чіпляються - блокада портів не дає можливості вивозить експортну продукцію і отримувать валюту
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11.05.2022 10:45 Відповісти
Є ще одна версія, навіщо Росії цей острів: це шлях до наступу на Молдову.
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11.05.2022 10:53 Відповісти
К сожалению, бОльшую часть невтегазоносных участков в районе Змеиного мы проиграли Румынии по международным судам во времена пчеловода.
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11.05.2022 10:47 Відповісти
Саме якби Україна програла Зміїний, вона б втратила більшу частину ділянок. А через визнання Зміїного островом отримано контроль над належними Україні ділянками. Поза тим, Ющенко був українцем, на відміну від кацапомовних манкуртів.
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11.05.2022 13:43 Відповісти
Как же им всем в Параше насрали в голову. Теперь ходят по сайтам с говном в голове.
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11.05.2022 10:28 Відповісти
Один знакомый тут сказал: "Люди удивляются, почему войска лезут и лезут на рожон в Чернобаевку - ведь это же противоречит и логике, и здравому смыслу. После двух десятилетий работы в космической отрасли, где основной принцип - 'ты начальник - я дурак' - я вот совершенно не удивляюсь."
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11.05.2022 10:31 Відповісти
Війна в Чорнобаївку прийшла в перші дні російського вторгнення на Херсонщину, а аеродром вже був захоплений у лютому. Це трапилося тому, що він найближче знаходиться до окупованого Криму і був вкрай необхідний російським загарбникам. Одразу росіяни почали звозити туди техніку та готувати опорний пункт для подальшого просування. Зокрема, завезли гелікоптери, РСЗВ "Град", засоби радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони. З військового та логістичного боку, це їм було зробити край необхідно.

Гелікоптери, на відміну від літаків, мають невелику дальність польоту. Візьмемо практичну дальність 500-800 км. Мова йде про серію МІ, а також КА. Це в обидва боки.

Треба розуміти, що ця дистанція ще залежить від маси, адже впливає на практичну дальність.

Гвинтокрили виконують ударну, транспортно-бойову, транспортну, та інші ролі. З Сімферополя не налітаєшся. Туди-назад більш ніж 500 км. Це критично, бо гвинтокрили летять, зависають, атакують, висаджують десант.

Аеродром у Чорнобаївці - об'єкт критично важливої військової інфраструктури для військових РФ. Їм був потрібен аеродром з твердою поверхнею, просто «сісти в степу» не можна. Пил забиває двигуни, а коли мокро, вони під своєю масою просядуть у в'язке місиво херсонських степів. Ось вони після чергового фіаско вимушені знову завозити військову техніку на територію летовища, а наші військові пристріляли цю локацію і тому тепер з кожним разом легше по них цілити. Тому вже десять разів летовище аеропорту "Херсон" було прицільно обстріляно українською артилерією, що призвело по знищення великої кількості військової техніки та живої сили загарбників.
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11.05.2022 10:52 Відповісти
О чём и речь. После 10го раза можно понять, что закрепиться там невозможно. Но командование говорит, что надо, "я - начальник, ты - дурак". Главному, видимо, данные либо передаются, либо игнорируются им. По той же причине.
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11.05.2022 12:13 Відповісти
зміїний ти можеш не гірше ніж чорнобаївка, всі в тебе вірять
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11.05.2022 12:31 Відповісти
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11.05.2022 13:26 Відповісти
 
 