Росія продовжує зусилля щодо зміцнення своїх позицій на острові Зміїний, - розвідка Британії
Росія продовжує зусилля щодо зміцнення свого гарнізону на захопленому острові Зміїний у Чорному морі, а Україна успішно уразила російські засоби ППО та кораблі постачання.
Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.
"Бої продовжуються на острові Зміїний і Росія неодноразово намагалася зміцнити свій незахищений гарнізон, розташований там... Якщо Росія зміцнить свої позиції на острові Зміїний за допомогою стратегічних крилатих ракет ППО та берегової оборони, вони можуть домінувати у північно-західній частині Чорного моря", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Україна успішно уразила російські засоби ППО та кораблі постачання за допомогою безпілотників Bayraktar.
Російські кораблі постачання мають мінімальний захист у західній частині Чорного моря після відступу російського флоту до Криму через втрату ракетного крейсера "Москва".
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А в реальности на него приносит массу ужей из дельты Дуная.
Гелікоптери, на відміну від літаків, мають невелику дальність польоту. Візьмемо практичну дальність 500-800 км. Мова йде про серію МІ, а також КА. Це в обидва боки.
Треба розуміти, що ця дистанція ще залежить від маси, адже впливає на практичну дальність.
Гвинтокрили виконують ударну, транспортно-бойову, транспортну, та інші ролі. З Сімферополя не налітаєшся. Туди-назад більш ніж 500 км. Це критично, бо гвинтокрили летять, зависають, атакують, висаджують десант.
Аеродром у Чорнобаївці - об'єкт критично важливої військової інфраструктури для військових РФ. Їм був потрібен аеродром з твердою поверхнею, просто «сісти в степу» не можна. Пил забиває двигуни, а коли мокро, вони під своєю масою просядуть у в'язке місиво херсонських степів. Ось вони після чергового фіаско вимушені знову завозити військову техніку на територію летовища, а наші військові пристріляли цю локацію і тому тепер з кожним разом легше по них цілити. Тому вже десять разів летовище аеропорту "Херсон" було прицільно обстріляно українською артилерією, що призвело по знищення великої кількості військової техніки та живої сили загарбників.