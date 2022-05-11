Боріться за гарнізон Маріуполь! Закликаю весь світ допомогти реалізувати процедуру "extraction" для українських військових, - командир морпіхів Волина

Захисники Маріуполя продовжують боротьбу та закликають всю світову спільноту допомогти реалізувати процедуру "extraction" для українських військових.

Про це командир української 36-ої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина) написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я - морський піхотинець. Саме морська піхота навчила мене по-справжньому любити Україну! Любити сміливо та відчайдушно, любити зі зброєю в руках та у хвилини найбільшої небезпеки, любити надійно, хоробро та безкомпромісно! І поки б’ється моє серце, я відчуватиму чисту, безумовну та беззастережну любов до Батьківщини. Бо в ній - любов сина до рідної матері, брата до сестри, любов батька до своєї дитини! Ця любов не має меж!!!", - зазначає він.

Волина зазначає, що морська піхота - це його родина. Це захисники України, які без вагань віддають свої життя за Батьківщину. Це побратими, що завжди ділять останнє порівну на всіх, готові підставити своє плече та простягнути руку допомоги!

Бо маємо одну на всіх - спільну любов до неньки України!!

"Ми боремося...Якщо світова цивілізація ще має спільні духовні цінності та ідеали, якщо люди здатні відчувати біль та страждання інших, якщо слова про допомогу змушують діяти, то я закликаю боротися за гарнізон Маріуполь! Я закликаю весь світ, я закликаю кожного допомогти реалізувати процедуру "extraction" для українських військових! Морська піхота - ВІРНІ ЗАВЖДИ!!!", - резюмує він.

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