Боріться за гарнізон Маріуполь! Закликаю весь світ допомогти реалізувати процедуру "extraction" для українських військових, - командир морпіхів Волина
Захисники Маріуполя продовжують боротьбу та закликають всю світову спільноту допомогти реалізувати процедуру "extraction" для українських військових.
Про це командир української 36-ої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина) написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Я - морський піхотинець. Саме морська піхота навчила мене по-справжньому любити Україну! Любити сміливо та відчайдушно, любити зі зброєю в руках та у хвилини найбільшої небезпеки, любити надійно, хоробро та безкомпромісно! І поки б’ється моє серце, я відчуватиму чисту, безумовну та беззастережну любов до Батьківщини. Бо в ній - любов сина до рідної матері, брата до сестри, любов батька до своєї дитини! Ця любов не має меж!!!", - зазначає він.
Волина зазначає, що морська піхота - це його родина. Це захисники України, які без вагань віддають свої життя за Батьківщину. Це побратими, що завжди ділять останнє порівну на всіх, готові підставити своє плече та простягнути руку допомоги!
Бо маємо одну на всіх - спільну любов до неньки України!!
"Ми боремося...Якщо світова цивілізація ще має спільні духовні цінності та ідеали, якщо люди здатні відчувати біль та страждання інших, якщо слова про допомогу змушують діяти, то я закликаю боротися за гарнізон Маріуполь! Я закликаю весь світ, я закликаю кожного допомогти реалізувати процедуру "extraction" для українських військових! Морська піхота - ВІРНІ ЗАВЖДИ!!!", - резюмує він.
Будь ласка, зачекайте...
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страдають.
Два роки поспіль я критикував призначення Тарана та Хомчака. Все було заблоковано. Я кричав на всіх ефірах та особистих розмовах, що це диверсія, що це руйнування армії. Були заблоковані Стугни, Корсари, Нептун, Вільха, Богдана, розвиток ППО та багато інших проектів.
Про це на власній сторінці у Facebook https://www.facebook.com/photo?fbid=3231175823870152&set=a.1509396096048142 пише координатор групи "СТОП ТЕРОР", громадський діяч Семен Кабакаєв, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Потім президент призначив Залужного. Я не був знайомий з Валерієм Федоровичем і навіть написав скептичний пост про його призначення, за що отримав добру долю критики. Минуло пару місяців і я побачив на сторінці ГШ повідомлення, яке було не дуже вдалим для країни. Я написав коментар і тегнув особисту сторінку Залужного. Він відреагував і сказав, що готовий вислухати всі пропозиції.
Перша зустріч з Головнокомандувачем тривала близько двох годин, він підтвердив всі мої прогнози з приводу війни й з яких напрямків буде наступ, запропонувавши після цієї розмови створити експертні ради, в яких люди будуть робити роботу, а не язиками триндіти.
За 3 місяці були розблоковані всі програми, все запустилось в роботу. Ми всі видихнули та почали працювати, бо побачили, що з'явилась людина, якій не байдуже, у якої за це все неподобство болить.
Я досі виконую всі доручення Головнокомандувача і радий служити під його керівництвом. Я вважаю, що якби не він, ми б вже давно програли.
Чому я це пишу? все дуже просто. Я ненавиджу, коли намагаються накинути лайно на військових та командувачів. Особливо, якщо хтось у комусь відчуває конкуренцію. Я весь цей час мовчав, бо думав, що хтось прийде в себе і це більше не повториться, але марно.
Ворог відійшов тільки пару тижнів тому від Києва і ви вирішили грати в політику. Ви у своєму розумі? Ви усвідомлюєте наслідки? Тут немає ворогів, всі повинні рухатись єдиним фронтом. Якось навіть дико, що я це пишу, мені здається, це повинно бути за замовчанням.
Всі прекрасно розуміють в чий бік всі ці меседжі.
Припиніть шукати крайніх та спробувати перекласти провину, бо наслідки будуть дуже погані. Не треба робити спільні фото, а потім всім казати, що все буде добре, а після цього відвертатись та плювати в спину тим, хто вас захищає.
https://www.facebook.com/kabakaevsemen/posts/3231175387203529 Молодший лейтенант Кабакаєв С.В.
Бубочка- верховний головнокомандувач.
Mr. President of Romania, Klaus Iohannis, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.
#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal
Mr. President of Georgia, Salome Zourabichvili, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.
#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal
Mr. President of Bulgaria, Rumen Radev, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.
#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal
Mr. President of Turkey, Recep ****** Erdoğan, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.
#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal
Mr. President of Greece, Katerina Sakellaropoulou, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.
https://www.facebook.com/hashtag/savemariupol?__eep__=6&__cft__[0]=AZX_k-tQh5I-K8CWZDrMXGeQ-sIlFU1uudkJmdrQ2jKHk8MnFvR9Ek7sRaH5-bGgihY_X7Pn0D-vH1XMGRsHiPlU43D0AMKhRC0NE9ZbqQsPSbs_1cqfpYrVqaX5fIywGxQU7fFLI9c9Rr6vAv0U6gZ6zkkOv9GZJ6x76EeGhMfbdQ7SLwmWFCUJU488YNw8a3w&__tn__=R]-R #SaveMariupol https://www.facebook.com/hashtag/azovstal?__eep__=6&__cft__[0]=AZX_k-tQh5I-K8CWZDrMXGeQ-sIlFU1uudkJmdrQ2jKHk8MnFvR9Ek7sRaH5-bGgihY_X7Pn0D-vH1XMGRsHiPlU43D0AMKhRC0NE9ZbqQsPSbs_1cqfpYrVqaX5fIywGxQU7fFLI9c9Rr6vAv0U6gZ6zkkOv9GZJ6x76EeGhMfbdQ7SLwmWFCUJU488YNw8a3w&__tn__=R]-R #Azovstal https://www.facebook.com/hashtag/help?__eep__=6&__cft__[0]=AZX_k-tQh5I-K8CWZDrMXGeQ-sIlFU1uudkJmdrQ2jKHk8MnFvR9Ek7sRaH5-bGgihY_X7Pn0D-vH1XMGRsHiPlU43D0AMKhRC0NE9ZbqQsPSbs_1cqfpYrVqaX5fIywGxQU7fFLI9c9Rr6vAv0U6gZ6zkkOv9GZJ6x76EeGhMfbdQ7SLwmWFCUJU488YNw8a3w&__tn__=R]-R #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal
для каждого из 5ти президентов свое сообщение на англ. можете копировать и рассылать. Не молчать.
Еще можно на странице https://www.facebook.com/IMOHQ?__cft__[0]=AZX_k-tQh5I-K8CWZDrMXGeQ-sIlFU1uudkJmdrQ2jKHk8MnFvR9Ek7sRaH5-bGgihY_X7Pn0D-vH1XMGRsHiPlU43D0AMKhRC0NE9ZbqQsPSbs_1cqfpYrVqaX5fIywGxQU7fFLI9c9Rr6vAv0U6gZ6zkkOv9GZJ6x76EeGhMfbdQ7SLwmWFCUJU488YNw8a3w&__tn__=R]-R https://www.facebook.com/IMOHQ (это морская всемирная организация) оставлять сообщения, под любым ихним постом добавлять свой коммент.
а тут про кацапського аятолу докладно
Где центр ада? Михаил Эпштейн - о репетиции конца света - https://www.svoboda.org/a/gde-tsentr-ada-mihail-epshteyn---o-repetitsii-kontsa-sveta/31831918.html
Богородиці немає і не могло бути, бо в Бога не могла народити жінка.
А ось влада України може допомогти, якщо дасть можливість добровільцям це робити.
Але влада робить злочинні дії.
Ось захисники Маріуполя з обмеженими можливостями скільки знищили ворожої сили, можна знайти інформацію, а от ЗСУ на відрізку навпроти - скільки знищили ?
Чи може влада робить все, щоб не перемогти, а здати Маріуполь і інші міста?
Mr. President of Romania, Klaus Iohannis, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.
#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal
Mr. President of Georgia, Salome Zourabichvili, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.
#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal
Mr. President of Bulgaria, Rumen Radev, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.
#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal
Mr. President of Turkey, Recep ****** Erdoğan, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.
#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal
Mr. President of Greece, Katerina Sakellaropoulou, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.
https://www.facebook.com/hashtag/savemariupol?__eep__=6&__cft__[0]=AZX_k-tQh5I-K8CWZDrMXGeQ-sIlFU1uudkJmdrQ2jKHk8MnFvR9Ek7sRaH5-bGgihY_X7Pn0D-vH1XMGRsHiPlU43D0AMKhRC0NE9ZbqQsPSbs_1cqfpYrVqaX5fIywGxQU7fFLI9c9Rr6vAv0U6gZ6zkkOv9GZJ6x76EeGhMfbdQ7SLwmWFCUJU488YNw8a3w&__tn__=R]-R #SaveMariupol https://www.facebook.com/hashtag/azovstal?__eep__=6&__cft__[0]=AZX_k-tQh5I-K8CWZDrMXGeQ-sIlFU1uudkJmdrQ2jKHk8MnFvR9Ek7sRaH5-bGgihY_X7Pn0D-vH1XMGRsHiPlU43D0AMKhRC0NE9ZbqQsPSbs_1cqfpYrVqaX5fIywGxQU7fFLI9c9Rr6vAv0U6gZ6zkkOv9GZJ6x76EeGhMfbdQ7SLwmWFCUJU488YNw8a3w&__tn__=R]-R #Azovstal https://www.facebook.com/hashtag/help?__eep__=6&__cft__[0]=AZX_k-tQh5I-K8CWZDrMXGeQ-sIlFU1uudkJmdrQ2jKHk8MnFvR9Ek7sRaH5-bGgihY_X7Pn0D-vH1XMGRsHiPlU43D0AMKhRC0NE9ZbqQsPSbs_1cqfpYrVqaX5fIywGxQU7fFLI9c9Rr6vAv0U6gZ6zkkOv9GZJ6x76EeGhMfbdQ7SLwmWFCUJU488YNw8a3w&__tn__=R]-R #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal
для каждого из 5ти президентов свое сообщение на англ. можете копировать и рассылать. Не молчать.
Еще можно на странице https://www.facebook.com/IMOHQ?__cft__[0]=AZX_k-tQh5I-K8CWZDrMXGeQ-sIlFU1uudkJmdrQ2jKHk8MnFvR9Ek7sRaH5-bGgihY_X7Pn0D-vH1XMGRsHiPlU43D0AMKhRC0NE9ZbqQsPSbs_1cqfpYrVqaX5fIywGxQU7fFLI9c9Rr6vAv0U6gZ6zkkOv9GZJ6x76EeGhMfbdQ7SLwmWFCUJU488YNw8a3w&__tn__=R]-R https://www.facebook.com/IMOHQ (это морская всемирная организация) оставлять сообщения, под любым ихним постом добавлять свой коммент.
Це та сволота, яка 5 років уставала від війни, і проголосовавла, як веліло ***** "за кого угодно".
І той, хто дав наказ розмінувати Чонгар - посібник цього жертвоприношення.
І той, хто дане підривати мости - теж агрент і сатаніст.
А от ті прості спєци, які ПРОСТО розміновували поля - про що вони думали? Мовчки виконували злочинний наказ?
1 год.
Друзі, є важливе прохання про допомогу
подивіться деякі фото поранених захисників https://t.me/polkazov/4472?fbclid=IwAR1Al5fvOVVjagrQaaz5P2pcsiyJQgUtIJ6KZdswC5J994fpMVqDYlf-4mI https://t.me/polkazov/4472 та жахливі умови, в яких перебувають наші бійці.
Для підтримки бойового духу бійців та поранених на Азовсталі готується масове відеозвернення від українців з різних міст світу.
Можна попросити вас тегнути під постом людей, ініціативні групи та організаторів мітингів з різних країн, які готові долучитись до такого заходу в найближчі 1-2 дні?
Або напишіть про це Nino Damenia - вона відповідає за координацію груп та потім додатково з вами зв`яжеться з конкретним ТЗ.
Але цього мало.
UPD + завдяки вашій підтримці:
Аліканте, Амстердам, Антверпен, Атланта, Барселона, Бразиліа, Брюсель, Бользано, Брно, Буенос-Айрес, Будапешт, Бухарест, Варшава, Вільнюс, Гамбург, Гелсінки, Дрезден, Дублін, Загреб, Еттлінген, Ізмір, Кассель, Карлсруе, Копенгаген, Клуж-Напока, Кульмбах, Ларнака, Лейпциг, Лідс, Лодзь, Лос Анжелес, Марсель, Мілан, Мюнхен, Ніцца, Нью-Йорк, Ольштин, Остін, Панама, Равена, Росне, Софія, Ставангер, Сан-Франциско, Стразбург, Стамбул, Тбілісі, Торревьєра, Фрайбург, Чернигів, Штутгарт
Верещати "ПОМОГИТЕ!!!!! помогите или будьте прокляты." ?
https://pbs.twimg.com/media/FSQUKpUXIAcSY0P?format=jpg&name=small
Це зробила людина, яка в Біблії в цілому є позитивним прикладом і яка боялася Бога, і щиро розкаювалась у скоєному.
Не можуть подібне зробити ті, у кого немає ніяких відносин з Богом?
Тобто бажати, щоб усі захисники загинули, щоб зрадники не були розкриті?
"Я писала Президенту Зеленському, Олені Зеленській, Шмигалю. Олексію Арестовичу писала ще від початку. Він навіть мої перші повідомлення за березень не читав. Ніхто з них не відреагував", - розповідає Наталія, дружина одного з захисників Маріуполя, який востаннє виходив на зв'язок 7 травня.
Він попросив допомогти його матері та додав, що ООН та Червоний хрест цікавляться лише цивільними, а про екстракцію - "то все казочки".
"Ми просто не люди, а сміття, люди другого чи третього сорту для них".
За його словами, бійці помирають на "Азовсталі" від елементарних поранень, бо немає необхідних медикаментів, їм ампутують кінцівки у темряві.
"Поліція наполегливо просила піти. Казали, що ми порушуємо закон, виходячи на Майдан у воєнний час. У мене з поліцією була розмова на 2 години.
За руки мене не хапали, документи перевірили, обступали, просили піти. Бо я, мовляв, своїм стоянням можу дати ворогові підґрунтя для маніпуляцій".
Чоловік Наталії передає, що у полон захисники здаватися не мають наміру. "Не буде такого подарунка ворогові". Зараз, за її словами, він схуд на 20 кілограмів, пожовтів, у нього змінилися очі. Та все ж він, як і раніше, сильний духом та тілом.
Наталія продовжує вірити в те, що її герой та його побратими повернуться додому живими...
Ось перші рими, їх буде дуже багато і з кожним разом все більше справедливі і вимогливі:
ХТО ЗЛИВ ПІВДЕНЬ?
Хто сьогодні скаже чітко,
Хто поставив оту "мітку,
Щоб Чонгар розмінували,
Здачу півдня планували?"
Хто відвів війська подалі,
Сам ховається в підвалі?
Де затримання злочинця
У верхах свого "чужинця"?
Бо бувало ще недавно
Всіх затримували славно,
Й на відосіки знімали,
Що Вам треба, люди знали!
Чи зробив це невідомий,
Чи Сам, чи Його знайомий?
Це ж не тортік продавати,
А державу так здавати!
Як спасти людей сьогодні,
Що в страху сидять голодні?
Хто спасе міста від "Градів",
Та від ворога парадів?
Хто по тєліку гундосить?
Може вже брехати досить?
Хто на це мав таку владу,
Щоб так здати південь гаду?
Досить Вам про це мовчати,
Бо народ це має знати...
Дибки вже стає волосся...
Без Його не обійшлося???
09.05.2022 р.
Анатолій Березенський
Миколаїв
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями
9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
Mr. President of Romania, Klaus Iohannis, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.
#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal
Mr. President of Georgia, Salome Zourabichvili, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.
#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal
Mr. President of Bulgaria, Rumen Radev, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.
#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal
Mr. President of Turkey, Recep ****** Erdoğan, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.
#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal
Mr. President of Greece, Katerina Sakellaropoulou, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.
#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal
для каждого из 5ти президентов свое сообщение на англ. можете копировать и рассылать. Не молчать.
Еще можно на странице https://www.facebook.com/IMOHQ (это морская всемирная организация) оставлять сообщения, под любым ихним постом добавлять свой коммент.
#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal
Mr. President of Greece, Katerina Sakellaropoulou, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.
#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal
для каждого из 5ти президентов свое сообщение на англ. можете копировать и рассылать. Не молчать.
Еще можно на странице https://www.facebook.com/IMOHQ (это морская всемирная организация) оставлять сообщения, под любым ихним постом добавлять свой коммент.
Під бридке завивання повітряної тривоги та усвідомлення того, що може прилетіти, сьогодні раптово відчув як переповнює мене почуття глибокої і щирої вдячності Президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському за своєчасне припинення всіх українських ракетних програм та ігнорування протягом трьох років потреб ЗСУ, за систематичний зрив і невиконання оборонного замовлення!
Він тепер у нас герой БОНЕВТІК! БОПРОСРАВ!
Дякую, дуже дякую!
За три роки жодного бронежилета чи кевларового шолома не закупили!
Три місяці воно, **** вперто ігнорувало попередження США і союзників про неминучість повномасштабної війни і нападу росії, а тепер бігає з протягнутою рукою і звинувачує всіх на світі у всіх на світі гріхах!
І воювать з росією НАТО не хоче, бо небо не закрили, і ракет Patriot не дають, і в ЕС та НАТО не приймають! І Байден чому ми не в НАТО!
Нашу армію можуть з великою радістю прийняти в НАТО хоч завтра, але хто ж з таким верховним головнокомандувачем та його кремлівськими єрмаками нас там чекає?
Розумію, що не на часі, розумію, що треба єднатися, але воно ж зелене чмо не дає! Арестович з подоляком та арахамією не дадуть збрехати!
Вірю в Збройні Сили України, вірю в нашу перемогу!
Зеленському не вірю!
"Дорогий народе, протягом свого життя я намагався зробити все, щоб українці посміхались....
Наступні 5 років я зроблю все, щоб ви не плакали».
А вийшла суцільна брехня ...
Побратими із "Азова", Правий Сектор, ССО, шукайте полонених орків серед багатих російських сімей і високопоставлених посадовців, мільйонерів, де би вони не були хоч на Північному полюсі.
Шукайте членів сімей російських чиновників, котрі живуть в Європі та США і тягніть їх за шиворот на обмін. Дочки Лаврових, сини Медведєвих, діти Пескових усі вони на Заході.
Шукайте і тягніть на обмін, зараз не до толерантності, у нашу хату серед ночі увірвався ворог, котрий нищить усе підряд у тому числі убиває наших українських дітей.
Використовуйте принцип: Із людиною по-людськи, із скотиною по-скотськи.
Пуйло не обміняє ніколи азовців, навіть на половину російської армії, він свою армію ні в грош не ставить. Це божевільна істота, підтримувана таким же біосміттям.
Робіть як робив СРСР. Коли в Лівані, араби захопили трьох радянських дипломатів і взяли в заручники, КГБ взяло в заручники родичів одного із шейхів, і заручників відпустили.
На території нашої же країни загарбники тримають заручників, а ми носимося по світу із толерантностями. Беріть приклад із чеченців, вони показали що з дикунами московськими треба робити.
Пуйло і парашстан поважають тільки силу.