Упродовж двох днів біля Ічні на Чернігівщині триватимуть навчання зі стрільби, мешканців закликають зберігати спокій
В Ічні Чернігівської області жителі можуть чути звуки пострілів 11 і 12 травня. Мешканців попереджають про навчальні стрільби та закликають зберігати спокій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Ічнянської міської ради.
"До уваги жителів Ічні! 11 та 12 травня у приміській зоні будуть проводитися навчання зі стрільби. Зберігайте спокій", - йдеться в повідомленні.
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Ревенко Володимир
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Олександр Закора
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Dorian Gray #518055
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Dorian Gray #518055
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