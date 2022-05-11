УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11241 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 555 4

Упродовж двох днів біля Ічні на Чернігівщині триватимуть навчання зі стрільби, мешканців закликають зберігати спокій

навчання

В Ічні Чернігівської області жителі можуть чути звуки пострілів 11 і 12 травня. Мешканців попереджають про навчальні стрільби та закликають зберігати спокій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Ічнянської міської ради.

"До уваги жителів Ічні! 11 та 12 травня у приміській зоні будуть проводитися навчання зі стрільби. Зберігайте спокій", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Протягом 10-13 травня в Полтаві триватимуть навчальні стрільби, громадян закликають зберігати спокій

Автор: 

військові навчання (2781) Чернігівщина (1584) Ічня (111)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ви ще точну адресу напишіть....
показати весь коментар
11.05.2022 10:57 Відповісти
Людей же треба попередити. Ми он за 25 км в Прилуках чуємо ті постріли. Уявляю як воно гупає у Ічні
показати весь коментар
11.05.2022 12:33 Відповісти
Не треба, хай краще ті що злякались в бомбосховищі посидять, а не прилетить пару крилатих ракет на полігон і вбїе пару десятків хлопців...
показати весь коментар
11.05.2022 15:24 Відповісти
та ***** хай краще міфсцеві полякаються, ***** ж ви кажете де, щоб пару ракет крилатих прилетіло??? Ну піздець, тобно життя чоловіків які ще й захищають країну коштують менше чим легкий переляк жінок? Ну чесно, вже ж навіть прилітало на полігони, якого *** казати заздалегідь?!
показати весь коментар
11.05.2022 15:23 Відповісти
 
 