Малоймовірно, що Лукашенко найближчим часом дасть вказівку своїй армії вторгнутися на територію України, - Денисенко
Ймовірність того, що Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, може найближчим часом наказати своїй армії розпочати наземну операцію на території України низька.
Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Говорити про те, що Лукашенко найближчим часом дасть вказівку своїй армії почати наземну операцію на території України все ж таки, поки що це малоймовірно", - сказав Денисенко.
Своєю чергою він нагадав, що зараз на білоруському напрямку їх сили проводять навчання та уточнив, вчора було досить багато різних вкидів та інформації про те, що на кордони з Україною їдуть "Смерчі" та інші артилерійські установки.
"У принципі хотілося б сказати про те, що у Білорусі є один - єдиний полігон, на якому можна проводити подібні стрільби та навчання, і він знаходиться відносно недалеко від українського кордону. І, на жаль, через це Україна має концентрувати і залишати достатньо великі свої сили на кордоні з Білоруссю", - пояснив Денисенко.
Разом з тим радник глави МВС звернув увагу, що ситуація поки що певною мірою напружена.
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І це давно відомо.
Діяли б на випередження і не було б цієї загрози. Скільки можна виступати у ролі жертви???