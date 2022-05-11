Малоймовірно, що Лукашенко найближчим часом дасть вказівку своїй армії вторгнутися на територію України, - Денисенко

Ймовірність того, що Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, може найближчим часом наказати своїй армії розпочати наземну операцію на території України низька.

Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Говорити про те, що Лукашенко найближчим часом дасть вказівку своїй армії почати наземну операцію на території України все ж таки, поки що це малоймовірно", - сказав Денисенко.

Своєю чергою він нагадав, що зараз на білоруському напрямку їх сили проводять навчання та уточнив, вчора було досить багато різних вкидів та інформації про те, що на кордони з Україною їдуть "Смерчі" та інші артилерійські установки.

"У принципі хотілося б сказати про те, що у Білорусі є один - єдиний полігон, на якому можна проводити подібні стрільби та навчання, і він знаходиться відносно недалеко від українського кордону. І, на жаль, через це Україна має концентрувати і залишати достатньо великі свої сили на кордоні з Білоруссю", - пояснив Денисенко.

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Разом з тим радник глави МВС звернув увагу, що ситуація поки що певною мірою напружена.