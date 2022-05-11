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Новини Війна
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Малоймовірно, що Лукашенко найближчим часом дасть вказівку своїй армії вторгнутися на територію України, - Денисенко

білорусь

Ймовірність того, що Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, може найближчим часом наказати своїй армії розпочати наземну операцію на території України низька.

Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Говорити про те, що Лукашенко найближчим часом дасть вказівку своїй армії почати наземну операцію на території України все ж таки, поки що це малоймовірно", - сказав Денисенко.

Своєю чергою він нагадав, що зараз на білоруському напрямку їх сили проводять навчання та уточнив, вчора було досить багато різних вкидів та інформації про те, що на кордони з Україною їдуть "Смерчі" та інші артилерійські установки.

"У принципі хотілося б сказати про те, що у Білорусі є один - єдиний полігон, на якому можна проводити подібні стрільби та навчання, і він знаходиться відносно недалеко від українського кордону. І, на жаль, через це Україна має концентрувати і залишати достатньо великі свої сили на кордоні з Білоруссю", - пояснив Денисенко.

Читайте також: Білорусь спрямувала підрозділи ССО на кордон з Україною для "реагування на загрози з боку ЗСУ"

Разом з тим радник глави МВС звернув увагу, що ситуація поки що певною мірою напружена.

Автор: 

Білорусь (7970) Лукашенко Олександр (2661) військові навчання (2781) Денисенко Вадим (119)


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Топ коментарі
+12
Було би чесним, як би ці "речники, експерти" у випадку помилки вішались би на смереці, або мовчали.
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11.05.2022 10:53 Відповісти
+8
якщо ЗЕ надішле херсонських зрадників туди, буде хана всьому. Так що я би не писав про "скільки днів хватило би"...
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11.05.2022 10:57 Відповісти
+8
Ничего личного, но тут не к месту ваши "высокоинтеллектуальные" смереки. Денисенко накануне войны был один из немногих адекватных официальных спикеров. Он не вторил Зе-кагалату а говорил правду, что скоро серьезная война. Мне это врезалось в память, бо контрастировало с волной успокоительной жвачки от власти.
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11.05.2022 11:05 Відповісти
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интересно на сколько бы дней этой потешной армии хватило бы в боях?)
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11.05.2022 10:52 Відповісти
якщо ЗЕ надішле херсонських зрадників туди, буде хана всьому. Так що я би не писав про "скільки днів хватило би"...
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11.05.2022 10:57 Відповісти
это ты про СБУ? да еще те. Некоторые успевают сьездить на границу с родными повидаться. Кто то воюет, а кто то отсиживается, а третьи в оккупации сидят пока други по тревоги свалили еще ночью с семьями, это я опять же про СБУ. Для меня эта служба умерла.
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11.05.2022 11:24 Відповісти
Декого пистолями нагороджуют за тероборону Мукачева!!!!!))))))
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11.05.2022 11:37 Відповісти
Але вона про тебе памятає
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11.05.2022 16:10 Відповісти
Було би чесним, як би ці "речники, експерти" у випадку помилки вішались би на смереці, або мовчали.
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11.05.2022 10:53 Відповісти
Ничего личного, но тут не к месту ваши "высокоинтеллектуальные" смереки. Денисенко накануне войны был один из немногих адекватных официальных спикеров. Он не вторил Зе-кагалату а говорил правду, что скоро серьезная война. Мне это врезалось в память, бо контрастировало с волной успокоительной жвачки от власти.
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11.05.2022 11:05 Відповісти
А чому він у мусорні, а не у ЗСУ? Такий розумник. Готують заміну Люсі Обристовичу?
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11.05.2022 11:19 Відповісти
Да він вже наказував раз 5 це зробить. Армія просто це саботує середніх та нищих ланок.
І це давно відомо.
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11.05.2022 10:53 Відповісти
Та вони відмазують бульбаша шоб начать мірную торговлю.
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11.05.2022 11:20 Відповісти
Та да будьбофюрер уже думает как отпетлять от ху.ла. Но ты уже тварюка продажная попал. Считай дни и часы выкрутится как всегда не получится.
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11.05.2022 10:55 Відповісти
Радник Денисенко:Я ******!
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11.05.2022 10:56 Відповісти
Бурятів на фарш, бульбашів на жраники !!!!
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11.05.2022 11:04 Відповісти
*драники !!!))))
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11.05.2022 11:07 Відповісти
Через белорашку на РабZею прошли тысячи тонн грузов в обе стороны...включая трупы и раненых крыс путлерского отребья...
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11.05.2022 11:04 Відповісти
І, на жаль, через це Україна має концентрувати і залишати достатньо великі свої сили на кордоні з Білоруссю

Діяли б на випередження і не було б цієї загрози. Скільки можна виступати у ролі жертви???
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11.05.2022 11:07 Відповісти
Так вони вже заходили на Ірпінь, Гостомель, Бучу під *************** прапором
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11.05.2022 11:08 Відповісти
Из исторических аналогий. Все зависит не от всей армии, или легиона. Все решит одна первая когорта. Пойдет в бой, будет битва, повернет свои мечи против "полководца" и хана таракану...
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11.05.2022 11:10 Відповісти
Щось мені ото нагадуе, чи то шашлики, чи то якесь "нагнітання". Хтось підскаже?
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11.05.2022 11:13 Відповісти
Радник МВС розказуе про армійськи справи. Но то такое. З 2019 вже нема чого дивуватися. Альфонс Серьожа радник у УЗ, пуштун з ФСБ займаеться обороною України, бібізянка з кацапнею про мою Україну домовляеться, скількі мені залишити, а скількі мож продати. То такое.
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11.05.2022 11:17 Відповісти
А вас не дивує що секретарка єрмака розказує про хід бойових дій?
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11.05.2022 11:26 Відповісти
лишь бы не было войны и не барыга говорили они. Имеем все вместе весь набор
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11.05.2022 11:28 Відповісти
Пора армию советников послать в бой.
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11.05.2022 11:18 Відповісти
На чолі з напівполковником Люсею!!!)))
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11.05.2022 11:27 Відповісти
ДОречі ,якщо слухати Арестовича уважно. То 90% що він говорить , справджується і майже в сроки .
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11.05.2022 11:34 Відповісти
Продовжуй слухати,а я локшину не споживаю!!!))))
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11.05.2022 11:42 Відповісти
Особливо справдилося те шо до 1 березня все мирно вирішиться і можна розбирати тривожні чемоданчики, це він казав за 2 дні до вторгнення! Після цього я цю мерзоту не можу ні чути ні бачити!
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11.05.2022 12:26 Відповісти
Ще знайшовся один абдристович, який запевняв, що кацапи залишать Херсон ще у квітні! Віримо, дуже віримо брехливій і шахрайській команді!
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11.05.2022 11:23 Відповісти
2 бригади білорусів воюють за Україну...офіцерів теж багато...так що вусатий в Дупі...
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11.05.2022 11:29 Відповісти
Ще донедавна експерДи кричали малоймовірно що путін нападе.
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11.05.2022 11:31 Відповісти
Що Пентогон нагнітає,а в Украіни власна розвідка і яка нічого не бачить!!!)))
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11.05.2022 11:49 Відповісти
Такої вказівки Лука не дасть. Він знає, що армія не хоче нападати на Україну.
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11.05.2022 11:57 Відповісти
От не нада мене заспокоювати, ВСУ повинні бути готові. Раптом мінський кнур зіпсує штанці й віддасть наказ про наступ
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11.05.2022 12:06 Відповісти
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11.05.2022 12:36 Відповісти
Чіпси вже були в Україні , неофіційно заходили разом з орками
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11.05.2022 13:54 Відповісти
 
 