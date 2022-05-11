Держприкордонслужба про сьогоднішній обстріл Чернігівщини: З території РФ випущено 16 пострілів із 82-мм міномета. Постраждалих немає

Держприкордонслужба підтверджує обстріл Чернігівщини з території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Сьогодні зранку Чернігівщину знову обстріляли мінометами з території Росії. 16 пострілів із міномету 82-мм калібру, випущених з боку російського села Нові Юрковичі, розірвалися неподалік від одного з прикордонних сіл Городнянського району Чернігівщини", - йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Раніше, про сьогоднішній обстріл Чернігівщини з території РФ повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус.

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