Держприкордонслужба про сьогоднішній обстріл Чернігівщини: З території РФ випущено 16 пострілів із 82-мм міномета. Постраждалих немає
Держприкордонслужба підтверджує обстріл Чернігівщини з території РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку Чернігівщину знову обстріляли мінометами з території Росії. 16 пострілів із міномету 82-мм калібру, випущених з боку російського села Нові Юрковичі, розірвалися неподалік від одного з прикордонних сіл Городнянського району Чернігівщини", - йдеться у повідомленні.
За даними прикордонників, внаслідок обстрілу постраждалих немає.
Раніше, про сьогоднішній обстріл Чернігівщини з території РФ повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус.
Топ коментарі
+11 Chandler Bing
показати весь коментар11.05.2022 11:12 Відповісти Посилання
+8 Старый зольдат
показати весь коментар11.05.2022 11:08 Відповісти Посилання
+7 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар11.05.2022 11:22 Відповісти Посилання
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1. Нечем и некем отвечать.
2. Из-за п.1 отчаянно пытаемся избежать новых фронтов на Сумском и Черниговском направлениях.
хоч би неофіційно відправили їх на концерт кобзона