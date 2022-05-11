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Держприкордонслужба про сьогоднішній обстріл Чернігівщини: З території РФ випущено 16 пострілів із 82-мм міномета. Постраждалих немає

обстріл

Держприкордонслужба підтверджує обстріл Чернігівщини з території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Сьогодні зранку Чернігівщину знову обстріляли мінометами з території Росії. 16 пострілів із міномету 82-мм калібру, випущених з боку російського села Нові Юрковичі, розірвалися неподалік від одного з прикордонних сіл Городнянського району Чернігівщини", - йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Раніше, про сьогоднішній обстріл Чернігівщини з території РФ повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус. 

Також читайте: Сьогодні о 6 ранку Чернігівщину обстріляли із міномета з території РФ, - Чаус

Автор: 

армія рф (17876) Держприкордонслужба ДПСУ (6152) обстріл (29282) росія (66144) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+11
Не бесите. Либо отвечайте либо не жалуйтесь
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11.05.2022 11:12 Відповісти
+8
96 надо в ответ.
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11.05.2022 11:08 Відповісти
+7
Сейчас обстрелы кацапами наших населенных пунктов и сооружений, не приведшие к человеческим жертвам, выдаются за нашу победу. Если есть раненые, то победа тоже, но небольшая. Если есть погибшие, то гневные вскрики о подлых кацапах и мирных наших тружениках. Где ответка, пля? Полноценными гаубичными снарядами и прочими западными канахветами.
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11.05.2022 11:22 Відповісти
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96 надо в ответ.
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11.05.2022 11:08 Відповісти
Не бесите. Либо отвечайте либо не жалуйтесь
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11.05.2022 11:12 Відповісти
Создают напряжение, шоб у Зе кагалата опять были отмазки почему нельзя начать освобождения Південя України?
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11.05.2022 11:13 Відповісти
Дежавю,утворюється Ордло_2,питання в яких межах??? До Херсона чи до Придністров*я???)))))
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11.05.2022 11:20 Відповісти
Треба срочно вислати туди байрактара, щоб замовкли з тою трубою навічно.
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11.05.2022 11:20 Відповісти
ответки не даем. может нечем? а как же гаубицы американские? модет вернуть за ненадобностью
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11.05.2022 11:20 Відповісти
Бережем патроны.
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11.05.2022 11:24 Відповісти
Сейчас обстрелы кацапами наших населенных пунктов и сооружений, не приведшие к человеческим жертвам, выдаются за нашу победу. Если есть раненые, то победа тоже, но небольшая. Если есть погибшие, то гневные вскрики о подлых кацапах и мирных наших тружениках. Где ответка, пля? Полноценными гаубичными снарядами и прочими западными канахветами.
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11.05.2022 11:22 Відповісти
Не отвечаем потому, что:
1. Нечем и некем отвечать.
2. Из-за п.1 отчаянно пытаемся избежать новых фронтов на Сумском и Черниговском направлениях.
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11.05.2022 11:31 Відповісти
Неужели наше исключительное миролюбие на Сумщине и Черниговщине может предотвратить открытие этих фронтов кацапами при необходимости. Побоятся что зацелуем?
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11.05.2022 11:41 Відповісти
Підтягніть контрбатарейний радар і гармату і гахніть у відповідь
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11.05.2022 11:40 Відповісти
чим іпанули у відповідь?
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11.05.2022 12:21 Відповісти
таке постійно буде на кордоні з усім мордором,
хоч би неофіційно відправили їх на концерт кобзона
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11.05.2022 12:26 Відповісти
 
 