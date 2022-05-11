Нова Зеландія запровадила санкції проти восьми фізичних та юридичних осіб, причетних до путінської кампанії дезінформації та кібератак на Україну

Уряд Нової Зеландії запровадив нові обмежувальні заходи проти Росії за її агресію проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі уряду.

За словами глави МЗС Нової Зеландії Нанаії Махути, ці санкції спрямовані проти восьми фізичних та юридичних осіб, причетних до "путінської кампанії дезінформації", а також до "кібератак на Україну".

За її словами, нинішні санкції відображають повне неприйняття спроб Москви "ввести в оману міжнародну спільноту".

"Вони ґрунтуються на більш ранніх санкціях Нової Зеландії, спрямованих проти пропагандистів, і розширюють наш санкційний список, включивши в нього сумно відому "ферму тролів", представника міністерства оборони Росії та інших", - заявила голова МЗС Нової Зеландії.

Згідно з оновленими даними, опублікованими на сайті МЗС країни, під санкції підпали офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков, начальник Головного розвідувального управління Генерального штабу Росії (ГРУ) Ігор Костюков, гендиректор ВГТРК Олег Добродєєв, президент медіахолдингу "Красная звезда" Олексій Піманов, співзасновник новинного порталу NewsFront ("Ньюсфронт") Михайло Синелін.

До списку також увійшли 85-й Головний центр спеціальної служби (ГЦСС) Головного управління Генштабу Росії, "Головний центр спеціальних технологій" Головного управління (ГУ) Генерального штабу ЗС РФ та російське "Агентство інтернет-досліджень".

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