Починають усвідомлювати воєнну поразку РФ: Окупанти масово вимагають у командування засекретити їхню участь у вторгненні в Україну, - ГУР
Російські окупанти намагаються приховати участь у бойових діях в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони.
Як зазначається, військові армії країни-агресора починають усвідомлювати воєнну поразку РФ. Розуміючи невідворотність покарання за воєнні злочини проти народу України, окупанти вимагають у командування засекретити їхню участь у вторгненні.
"Особливого масштабу такі звернення набули у частинах повітряно-космічних сил Росії. Сховатися від помсти за масові вбивства мирних мешканців та знищену інфраструктуру України намагаються не лише безпосередні виконавці злочинів, а й уже колишні військові, які брали участь у підготовці до вторгнення в нашу державу", - йдеться у повідомленні.
Також зауважується, що воєнною розвідкою України, зокрема встановлено особи воєнних злочинців – військовослужбовців 277 бомбардувального авіаційного полку 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії ВПС і ППО (військова частина 77983), що дислокується на аеродром "Хурба" Хабаровського краю. Більшість з них залучалася до завдання ракетно-бомбових ударів по території України з аеродромів на території білорусі "Ліда" та "Барановичі", а також аеродромів у рф "Борісоглєбск" та "Маріновка".
"Відповідальності за масові вбивства мирних громадян та співучасть у підготовці таких злочинів окупанти намагаються уникнути вимагаючи у командування надати їм фальшиві документи про перебування на лікуванні чи у відпустках. Дехто з льотчиків вимагає документи, що на момент початку російсько-української війни вже не проходив службу в частині", - зазначають у ГУР
Публікуємо список командного та льотного складу 277 бомбардувального авіаційного полку та нагадуємо, що за злочини проти мирного населення України всіх воєнних злочинців буде притягнуто до відповідальності.
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А тепер вони бояться ще й "мести хахлов" уже в себе дома Тим більше що їм відомо, що "Миротворець" не дрімає і їх прізвища та особисті дані УЖЕ включені у списки тих, хто є ворогом українського народу! А жить-то - хочеться!
ще один доказ які москалі насправді
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 14 hrs · Вибачайте, знову про пожежі на рашці. Але це вже з цікавішого. Горять ліси на схилах гори Малий Ямантау. Це на Уралі в Башкирії. От лише є одна цікава обставина. За 20 км. звідси знаходиться інша гора Ямантау. А під нею й розташований той самий бункер путлера на випадок ядерної війни. За деякими (не перевірено) даними, заїзд до бункера з протилежного боку від Бєлорєцка. Там є аеродром і заїзд у підземні штольні та метро до самого бункера. А от між Ямантау та Малим Ямантау в Межигір'ї розташовані служби життєзабезпечення бункера. Ні, я розумію: фільтри та все інше. Але ж на рашці все на авось. Високовольтка там, здається, безальтернативна.
=== Ну, й щоб зайвий раз не згадувати: Сибір розгоряється все сильніше. В Іркутській області вже 10 лісових пожеж, вогонь шириться із страшною швидкістю, гасити нікому. А пожежний сезон в тайзі ще навіть не розпочався.
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Публікуємо список командного та льотного складу 277 бомбардувального авіаційного полку та нагадуємо, що за злочини проти мирного населення України всіх воєнних злочинців буде притягнуто до відповідальності.
№Займана
посадаВійськове
званняПрізвище, ім'я,
по-батькові1.командир полкуполковникГРЕБЕНЬКОВ
Денис Борисович2.заступник командира полкупідполковникТАРАСЕВИЧ
Александр Александрович3.начальник штабу - заступник командира полкупідполковникТРУШ
Виктор Викторович4.заступнику командира полку з льотної підготовкипідполковникПОГУДИН
Илья Игоревич5.заступнику командира полку з ВПРпідполковникБАРАШЕВ
Дмитрий Петрович6.командир авіаційної ескадрильїпідполковникПОДШУМНОМ
Сергей Васильевич7.командир авіаційної ескадрильїпідполковникРАСПОПОВ
Владимир Николаевич8.заступник командира авіаційної ескадрильїпідполковникЕРЕМИН
Константин Витальевич9.заступник командира авіаційної ескадрильїмайорВИНОГРАДОВ
Аркадий Геннадьевич10.начальник штабу - заступник командира авіаційної ескадрильїмайорМЕЛЬНИКОВ
Виктор Леонидович11.начальник штабу - заступник командира авіаційної ескадрильїмайорОСМОЛОВСКИЙ
Андрей Васильевич12.начальник зв'язку - штурман авіаційної ескадрильїкапітанРУДЕНКО
Андрей Евгеньевич13.начальник зв'язку - штурман авіаційної ескадрильїкапітанЧЕРНЫШЕВ
Павел Васильевич14.штурман авіаційної ескадрильїмайорВАХРУШЕВ
Николай Васильевич15.штурман авіаційної ескадрильїмайорЛЕГОТИН
Сергей Васильевич16.помічник штурмана авіаційної ескадрильїкапітанБОГДАНОВ
Денис Александрович17.помічник штурмана авіаційної ескадрильїкапітанПЛАТОНОВ
Игорь Петрович18.командир авіаційної ланкимайорКЕЛЕНДЖЕРИДЗЕ
Валерий Александрович19.командир авіаційної ланкикапітанГОНЧАРОВ
Максим Олегович20.командир авіаційної ланкистарший лейтенантБОЛОТКОВ
Александр Сергеевич21.командир авіаційної ланкистарший лейтенантМОЛЧАНОВ
Сергей Сергеевич22.командир авіаційної ланкистарший лейтенантФЕТИСОВ
Владимир Николаевич23.штурман авіаційної ланкимайорБАНЩИКОВ
Денис Андреевич24.штурман авіаційної ланкикапітанГАЛИНУРОВ
Салават Фанавиевич25.штурман авіаційної ланкикапітанДИТЯТКИН
Владимир Игоревич26.штурман авіаційної ланкикапітанКОЛЕСНИКОВ
Артем Сергеевич27.штурман авіаційної ланкикапітанСЫРОВАЦКИХ
Вадим Юрьевич28.старший льотчикстарший лейтенантБОНДАРЕНКО
Сергей Олегович29.старший льотчикстарший лейтенантГУТНИК
Максим Игоревич30.старший льотчикстарший лейтенантМАКАШЕНЕЦ
Олег Андреевич31.старший льотчикстарший лейтенантПРЕДЕИН
Дмитрий Владимирович32.старший льотчикстарший лейтенантТАШКОВ
Дмитрий Сергеевич33.старший льотчикстарший лейтенантОГОРОДНИКОВ
Дмитрий Олегович34.старший льотчикстарший лейтенантУФИМЦЕВ
Денис Евгеньевич35.старший льотчиклейтенантАВХАДИЕВ
Артём Ильнурович36.старший льотчиклейтенантАКБЕРОВ
Олег Зявдатович37.старший льотчиклейтенантАНФИНОГЕНОВ
Дмитрий Степанович38.старший льотчиклейтенантБЕКЕТОВ
Артем Григорьевич39.старший льотчиклейтенантБОЖЕНКО
Сергей Борисович40.старший льотчиклейтенантГОРОБЕЦ
Александр Сергеевич41.старший льотчиклейтенантКУЛЬПИН
Максим Вадимович42.старший льотчиклейтенантКУЩЕНКО
Александр Александрович43.старший льотчиклейтенантЛОБОДА
Вадим Викторович44.старший льотчиклейтенантНАГОВИЦИН
Кирилл Геннадьевичу45.старший льотчиклейтенантПОДВИГИН
Александр Владимирович46.старший льотчиклейтенантСЕЛИН
Александр Евгеньевич47.старший льотчиклейтенантСИРЕНКО
Дмитрий Евгеньевич48.старший льотчиклейтенантСОЛОБАЕВ
Максим Денисович49.старший льотчиклейтенантЮЗОВ
Пётр Павлович50.старший льотчиклейтенантЯДЫКОВ
Илья Анатольевич51.штурман літакакапітанСАЙФУТДИНОВ
Эльдар Сабирьянович52.штурман літакастарший лейтенантБЕВЗА
Руслан Максимович53.штурман літакастарший лейтенантВОВК
СтаниславуГеннадьевич54.штурман літакастарший лейтенантВАХИТОВ
Ильнур Мавлютович55.штурман літакастарший лейтенантЕФИМОВ
Виталий Валерьевич56.штурман літакастарший лейтенантКУПЦОВ
Андрей Васильевич57.штурман літакастарший лейтенантМАЛЬЦЕВ
Сергей Алексеевич58.штурман літакастарший лейтенантПЛОТНИКОВ
Павел Сергеевич59.штурман літакалейтенантАКОПЯН
Давид Олегович60.штурман літакалейтенантБУРЛАКОВ
Иван Сергеевич61.штурман літакалейтенантБАРЫКИН
Егор Константинович62.штурман літакалейтенантЕВТУШЕНКО
Никита Андреевич63.штурман літакалейтенантЗАБОЛОТСКИХ
Владислав Витальевич64.штурман літакалейтенантЗАКИРОВ
Артур Айратович65.штурман літакалейтенантКОВАЛЕВ
Даниил Александрович66.штурман літакалейтенантКОЗЛОВ
Александр Сергеевич67.штурман літакалейтенантКУЗНЕЦОВ
Михаил Игоревич68.штурман літакалейтенантМАХОРТОВ
Степан Александрович69.штурман літакалейтенантМОЛОТКОВ
Роман Павлович70.штурман літакалейтенантМУСТАФИН
Руслан Ерикович71.штурман літакалейтенантОСИПОВ
Никита Дмитриевич72.штурман літакалейтенантПАРФЕНОВ
Никита Вячеславович73.штурман літакалейтенантРЕПИН
Вадим Владимирович74.штурман літакалейтенантФЕДОРЕНКО
Александр Анатольевич75.штурман літакалейтенантХРЕНОВ
Артём Алексеевич76.штурман літакалейтенантЧИГВИНЦЕВ
Максим Владимирович77.заступник командира авіаційної ескадрильїмайорСЕЛЕЗНЁВ Евгений Олегович78.начальник штабу - заступник авіаційної ескадрильїмайорМУХАМЕДВАЛИЕВ
Шафхат Талгатович79.заступник командира ескадрильї з інженерно-авіаційної служби - начальник інженерно-авіаційної службимайорМАКАРОВ
Станислав Максимович80.штурман ескадрильїмайорСЫРОВ
Эдуард Александрович81.командир авіаційної ланкимайорКАКУНИН
Антон Владиславович82.командир авіаційної ланкистарший лейтенантГОРКУНОВ
Денис Павлович83.штурман авіаційної ланкистарший лейтенантБРОННИКОВ
Алексей Юрьевич84.старший льотчикмайорБУРКЕЕВ
Андрей Машарафович85.старший льотчикмайорАЛЕКСАНДРОВ
Юрий Валерьевич86.старший льотчиккапітанДЕЙНИКА
Владимир Владимирович87.старший льотчиккапітанНАСЫБУЛЛИН
Айзат Салихзянович88.старший льотчикстарший лейтенантМУХАМЕДЬЯРОВ
Эдуард Ришатович89.старший льотчикстарший лейтенантНАЗАРОВ
Антон Леонидович90.старший льотчикстарший лейтенантНЕМЧЕНКО
Сергей Анатольевич91.старший льотчикстарший лейтенантОРЛОВ
Антон Владимирович92.старший льотчикстарший лейтенантЧАЙКА
Дмитрий Александрович93.старший льотчиклейтенантЦЁПИЧ
Вадим Олегович94.штурман літакакапітанВОЛОДЬКИН
Олег Викторович95.штурман літакастарший лейтенантМУЗЫЧЕНКО
Александр Игоревич96.штурман літакастарший лейтенантСИДОРЕНКО
Никита Константинович97.штурман літакастарший лейтенантМУРАВЬЕВ
Святослав Игоревич