Починають усвідомлювати воєнну поразку РФ: Окупанти масово вимагають у командування засекретити їхню участь у вторгненні в Україну, - ГУР

Російські окупанти намагаються приховати участь у бойових діях в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони.

Як зазначається, військові армії країни-агресора починають усвідомлювати воєнну поразку РФ. Розуміючи невідворотність покарання за воєнні злочини проти народу України, окупанти вимагають у командування засекретити їхню участь у вторгненні.

"Особливого масштабу такі звернення набули у частинах повітряно-космічних сил Росії. Сховатися від помсти за масові вбивства мирних мешканців та знищену інфраструктуру України намагаються не лише безпосередні виконавці злочинів, а й уже колишні військові, які брали участь у підготовці до вторгнення в нашу державу", - йдеться у повідомленні.

Також зауважується, що воєнною розвідкою України, зокрема встановлено особи воєнних злочинців – військовослужбовців 277 бомбардувального авіаційного полку 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії ВПС і ППО (військова частина 77983), що дислокується на аеродром "Хурба" Хабаровського краю. Більшість з них залучалася до завдання ракетно-бомбових ударів по території України з аеродромів на території білорусі "Ліда" та "Барановичі", а також аеродромів у рф "Борісоглєбск" та "Маріновка".

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"Відповідальності за масові вбивства мирних громадян та співучасть у підготовці таких злочинів окупанти намагаються уникнути вимагаючи у командування надати їм фальшиві документи про перебування на лікуванні чи у відпустках. Дехто з льотчиків вимагає документи, що на момент початку російсько-української війни вже не проходив службу в частині", - зазначають у ГУР

Публікуємо список командного та льотного складу 277 бомбардувального авіаційного полку та нагадуємо, що за злочини проти мирного населення України всіх воєнних злочинців буде притягнуто до відповідальності.