За минулу добу на територію заводу "Азовсталь" було здійснено 38 літаковильоти, в тому числі стратегічних бомбардувальників, - "Азов"

За минулу добу на територію заводу "Азовсталь", яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 38 літаковильоти, в тому числі 4 вильотів стратегічних бомбардувальників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram полку "Азов".

"За минулу добу на територію заводу "Азовсталь", яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 38 літаковильоти, в тому числі 4 вильотів стратегічних бомбардувальників. Також не припиняє працювати ворожа ствольна артилерія, танки та інше.Противник не зупиняється в спробах захопити українську фортецю та продовжує щоденно здійснювати штурми за підтримки піхоти", - йдеться у повідомленні захисників Маріуполя.

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