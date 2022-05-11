За минулу добу на територію заводу "Азовсталь" було здійснено 38 літаковильоти, в тому числі стратегічних бомбардувальників, - "Азов"
За минулу добу на територію заводу "Азовсталь", яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 38 літаковильоти, в тому числі 4 вильотів стратегічних бомбардувальників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram полку "Азов".
"За минулу добу на територію заводу "Азовсталь", яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 38 літаковильоти, в тому числі 4 вильотів стратегічних бомбардувальників. Також не припиняє працювати ворожа ствольна артилерія, танки та інше.Противник не зупиняється в спробах захопити українську фортецю та продовжує щоденно здійснювати штурми за підтримки піхоти", - йдеться у повідомленні захисників Маріуполя.
Топ коментарі
+12 Дмитрий Чехомов #177511
показати весь коментар11.05.2022 12:06 Відповісти Посилання
+11 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар11.05.2022 12:10 Відповісти Посилання
+4 MAKAROV #508144
показати весь коментар11.05.2022 12:05 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Значить, то, о чём "так долго твердили большевики", надо понимать, свершилось. Волчанская гурппировка противника очень близка к "делению на двое", словно амёба какая...
Но самое интересное состоит не в этом, а в том, что если передовые подразделения ВСУ продолжат в том же темпе двигать по правому берегу Северского Донца на север, даже без попыток его форсировать, ситуация для Волчанской группировки войск противника (я имею ввиду её основную часть) всё равно резко осложнится...
И вот осознание этой "суровой действительности", надо понимать, вчера наконец-то дошло в некоторые планирующие и руководящие бошки соответствующих должностных лиц российской группировки войск, действующей в Харьковской операционной зоне. Но их беда состоит в том, что до них всё и всегда доходит со значительной оперативной, скажем так, "задержкой"...
Вот и тут, всё так и получилось...
Дело в том, что Волчанский кафтан стал, образно говоря, "расползаться" быстрее и раньше, нежели они уразумели себе - чем всё это может закончится... И на сегодняшний момент, у них уже не хватает лоскутов и ткани, что бы залатать ВСЕ ВОЗНИКАЮЩИЕ ДЫРКИ...
Во-первых, позиции российских войск по линии Терновая - Рубежное рано или поздно будут прорваны. Если не завтра, то послезавтра... И тогда, как я уже заметил выше - российским войскам в Волчанске и его окрестностях станет весьма неуютно, соответственно и всему снабжению, которое идёт через этот район и Великий Бурлук в сторону Купянска и Изюма - тоже... Да, я понимаю, что у Верхней Писаревки и у Заречного можно выставить сильные и эффективные заслоны, даже достаточно ограниченными силами... Но ведь это же не единственный "путь на восток"...
Во-вторых, я пару недель назад уже обращал внимание на тот факт, что группировка украинских Сил обороны, действующая у Чугуева... рано или поздно, скажет своё веское слово во всей этой "битве за Донбасс". И, судя по всему... до рАсеянскиГ пАлкоФодцев стало доходить, что судьба всеЯ Бомбаса, вполне может решится путём ряда коротких но мощных тактических прорывов ВСУ "несколько севернее" самого места событий... И да, именно из-за очень интересного начертания русла двух рек - Северского Донца и Оскола...
Именно это понимание, судя по всему, сподвигло российское командование перебросить недавно на рубеж Борщевая - Аркушино - Новая Александровка - Червоная Хвыля сразу 2 БТГр, усиленных приблизительно 20-22 танками (всего до 100 единиц ВВТ), выдвинуть в район Волохова Яра батарею РСЗО "Ураган" и перебросить в район Балаклеи сводную роту "Росгвардии" (до 25-и ББМ типа "Тигр") и целый батальон патентованных придурков из "союза добровольцев Донбасса" и всяких-разных "патриотов за деньги" из ЧВК (всего - порядка 480-500 тушек).
Обе БТГр... не сказать что особенно мощные, они - из числа "восстановленных", а значить и в технике и в живой силе представляют собой некую "несбалансированную" солянку... но их много. И понятно почему они тут появились в более-менее значительных количествах, противник явно опасается наступления наших войск по дирекции Печенеги - Артёмовка. Ему явно не хочется повторения "шевченковской неожиданности", которая произошла неделю назад... и которую ему удалось нивелировать исключительно значительными усилиями.
И всё же, не смотря на все эти "упреждающие мероприятия" положение российских войск у Волохова Яра и в Балаклеи мне кажется достаточно "смелым" (если не сказать жёстче...). Вся эта краповая банда из Росгвардии, в купе с вЫтиранами "скрепно-народных шатаний" на Донбассе, весьма отчётливо рискуют закончить свой жизненно-ватный цикл именно в этих местах, если не успеют вовремя смыться к переправе через Оскол у Боровой... просто потому, что верни завтра ВСУ посёлок Шевченково под свой контроль и всё... до Купянска придётся петлять по буеракам исключительно враждебной местности...
По Изюму, Лисичанско-Северодонецкой агломерации, вообщем Донбассу и прочим Попасным сегодня я ограничусь лишь несколькими деталями.
- На Изюмском направлении, как я и предполагал... инфа из разряда "сногсшибательных" действительно оказалась фантастической. Так сказать, плодом... воображения нескольких неуравновешанных волонтёров "местногот происхождения", не способных в правильном ключе интерпретировать увиденное и услышанное, причём собственными глазами и ушами... Сказалось острое стремление придать реальности затаённо желаемому... В действительности, противник тут немного "попустился" (проводитт локально-тактическую перегруппировку, связанную с подготовкой к дальнейшему наступлению на Барвинкове и Славянск, а так же стаскиванием реактивной и ствольной арты в окружающие Изюм посёлки и предместья, уже стащил, порядка 45-50 таковых стволов).
- В районе Лимана, севернее и северо-западнее него идут упорные бои, местами переходящие в контактные перестрелки на ближних и средних дистанциях. Лесистая и заболоченная местность поймы Северского Донца, испещрённая многочисленными старицами и рукавами реки, по сути сковывает манёвренные действия, как наступающих, так и обороняющихся...
Противник стремится на максимально широком фронте выйти к реке южнее и юго-восточнее Лимана, что бы получить возможность форсировать реку (ну или скорее, попытаться это сделать) СРАЗУ В НЕСКОЛЬКИХ МЕСТАХ, с целью растащить внимание и огневые возможности наших войск так же на широком фронте, для того что бы нивелировать их возможную концентрацию. И таким образом, всё же прорваться ЗА реку...
Очевидно, что ближайшей его задачей есть выход на рубеж Северск - Верхнекамянка... И туда же, надо понимать, после взятия Попасной ломанётся стадо с юга через Николаевку и Берестовое...
Но вот в окончательный успех всей этой затеи, мне как-то совсем не верится. Если Попаснянская группа войск противника, пускай даже усиленная частью "мариупольских ХероеФ" и всякими там дон-войсками... прямо вот так, с разбега поломится на север, то это будет её вторым дебильнейшим поступком, сразу после "штурма Попасной". Почему - не скажу, но замечу... связано это будет с термином "Бахмут"...
- Торецкая и Авдеевская группировки пока в рутинном режиме обозначают своё стремление "выйти на конституционные границы ДНР" и не более того. Обе могли бы, как-то оживить сей процесс, хотя бы своими попытками "отойти от шаблонов советской тактики и оперативного искусства", но на это, судя по всему, у них не хватает ни сил, ни творческого вдохновения...
Намного интереснее и упорнее действуют войска противника южнее Донецка - Волновахская и условно говоря Марьинская группировки (обе, кстати, пополнились за счёт "мариупольского контингента" достаточно существенно). Командование этих группировок, надо понимать, действуя согласовано, стремятся устроить украинским подразделениям, обороняющимся в районе Курахово, нечто вроде тактического окружения... Первая, пытаясь пробится через Великую Новосилку и восточнее неё стремится выйти на тылы нашей Кураховской группе с юга, а вторая изображая "фронтальное давление", одновременно стремясь обойти Кураховский район обороны через Красногоровку - Ильинку, заходит с севера... Но пока, у обоих получается... как-то не очень... Оно и не удивительно, наши тут вкапывались и готовили оборону достаточно долго и обстоятельно.
Так называемая Запорожская группировка противника, в последнее время стала изображать из себя некий "загадочный контингент". Вроде как она "хочет" наступать... например, куда-то в сторону Гуляйполя или Орехова и даже в предыдущие недели продвинулась восточнее и юго-восточнее Гуляйполя, но в тоже время... практически вытащить её передовые подразделения в степь, на значительное удаление ЗА Пологовский укрепрайн... очень трудно. Украинской артиллерии приходится долбать эти самые передовые подразделения Запорожской группировки войск противника прямо там, в окрестностях Полог... но эффект от этого - совершенно не тот, который мог бы быть, если бы всё это происходило в степи, на открытой местности...
На сегодняшний момент, эти войска противника проводят уже 3-ю или даже 4-ю перегруппировку (я, честно сказать, сбился со счёта), вызванную опять-таки необходимостью "пополнить ряды" (надо плонимать, поредевшие в следствии интенсивных огневых налётов и артиллерийских ударов ВСУ) и как-то "собраться с силами и средствами", что бы в конце концов начать наступление хоть куда-то. Ну, например, по дороге на Орехов и далее на Комышуваху или же таки попытаться "взять столицу батьки Махна" (т.е. Гуляйполе) сдвоенным ударом - от Полог и с юго-восточного направления...
Ранее, Запорожская группировка войск противника рассматривалась как достаточно серьёзная, имеющая вполне "АпасныЕ" перспективы в плане "битвы за Донбасс". Главным образом, из-за двух факторов...
- Командование российских войск постоянно накачивало её резервами и пополнением. В районе Токмак - Пологи - Каменка постоянно всплывали свежие БТГр, неслабые такие группы реактивной и ствольной арты и всё это прикрывалось достаточно мощной войсковой ПВО. Тем более, что и основные усилия армейской и тактической авиации противника (в частности Крымской группировки) концентрировались в последнее время не на Николаевском направлении, а именно здесь - в полосе гипотетического наступления Запорожской группировки...
- И вторым фактором была достаточно удобная, с точки зрения "большого окружения ВСУ на Донбассе", так называемая "стартовая позиция" этой группировки. Которая, в свою очередь, позволяла ей, предварительно выдвинув в нужную сторону свои исходные рубежи, наступать в любую точку на отрезке между Павлоградом и Донецком...
Казалось бы... этому стаду, собравшемуся в исторических махновских степях Украины, надо уделить самое серьёзное внимание... Однако, реальная ситуация засвидетельствовала некое преувеличение данных опасений.
Ну, собственно, так и произошло. С началом самой "битвы", эта группировка прешла к активным наступательным действиям. А вот тут им "жаба и дала цицьку"... Оказалось, что всей наступательной мощи этой группировки хватило на 10-15 км в сторону Великой Новосилки. Да и то, скорее всего, ставших результатом её взаимодействия с действующей справа Волновахской группировкой...
Что имеем с этой группировкой на сегодняшний момент...?
Очередную "тактическую перегруппировку сил и средств" и ВОЗМОЖНО, когда-то в "наиболее подходящий момент", очередную попытку наступать. На сей раз, уже в сторону Запорожья... Тем более, что по последним сведениям, сюда так же перебрасывается часть сил, "штурмовавших и зачищавших" Мариуполь...
Ну и в заключении Херсонское направление и последние "шорохи" в районе Бессарабии...
В Приморской операционной зоне войска противника продолжают "накапливать силы и средства" для якобы "возобновления" наступления с Херсонско-Бериславского плацдарма в сторону дороги Кривой Рог - Никополь. Происходит это достаточно специфическим способом. В тёмное время суток противник пытается перебрасывать на плацдарм дополнительные резервы, рассосредотачивать и укрывать их днём, а потом подтягивать на северо-западный "угол" плацдарма. Производит все эти манипуляции командование противника в этой операционной зоне по одной простой причине - оно уверенно что украинские войска "простреливают и просматривают" весь плацдарм насквозь (что есть следствием, якобы местного засилья разнообразных украинских БПЛА - от банальных квадриков, до зловещих "Байрактаров")... И, следует заметить, что события последнего времени, вполне оправдывают эти их опасения... В течение 2-3 крайних дней, наша арта по соответствующей наводке вынесла на этом плацдарме, как минимум - 2 склада боеприпасов, 1 ППУ, два подразделения войсковой и стационарной ПВО противника, соответственно, прямо на их огневых... + 1 зазевавшаяся колона боевой техники ротного масштаба.
Вообщем, формирование гипотетической "ударной группировки" противника для Николаевского (или же Криворожского) направления на Херсонском плацдарме противника идёт в достаточно спефическом виде и темпе... Правда, преимущественно на территории между Крымом и Днепром...
Однако, в этой связи я хотел бы заметить. Те, кто уже сегодня надеется на "быстрое освобождение" Херсона, прям вот-вот - не должны питать излишних иллюзий. В ближайшее время, это вряд ли случится. Просто, по одной причине - на этом операционном направлении ВСУ не обладают для этого решающим превосходством в силах и средствах... что бы развернуть широкие манёвренные действия наступательного характера. А без них, простым лобовым штурмом Херсона... данную проблему не решить, только "сожжём" войска с большими потерями и ничего не добьёмся.
Тем более, что судя по всему, российское командование в следствии давления своего политического руководства, продолжает вожделеть Бесарабию и слиятия в экстазе со своими адептами в Приднестровье. Причём, что характерно... их даже не охлаждает своё тотальное фиаско на о.Змеином... и явный и недвусмысленные признаки того, что наиболее реальный замысел осуществления этого желания - вполне известен и понятен украинскому военному командованию.
Вместо того, что бы остановиться, подумать и проанализировать свои ошибки... они продолжают "упираться", подгоняют в район корабли с системами ПВО для борьбы с "ненависными Байрактарами", опять лезут на о. Змеиный и запускают в информпространство фантастические бредни про "разгром украинского десанта". Ну, что тут можно сказать... пробуйте, пробуйте дегенераты... авось "всех не убьют"(хотя это вряд ли...).
Машовец
Круто
АЗОВ - СТАЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych Yesterday at 1:11 AM ·
Якої ще підготовки до війни за останні 3 роки вам бракувало?! (с)