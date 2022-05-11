70% будинків у Сєверодонецьку пошкоджено через обстріли, 30% - непридатні для проживання, - глава міської ВА Стрюк

У Сєверодонецьку на Луганщині обстрілами російського агресора пошкоджено 70% будинків, з них 30% не придатні для проживання.

Про це повідомив начальник Сєверодонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"За останні дні кількість обстрілів збільшилася. У нас страждають і нові квартали, вчора горів десятиповерховий будинок. 70% будинків пошкоджено, десь до 30% вже непридатні для проживання", - сказав Стрюк.

Він наголосив, що російські загарбники постійно намагаються прорвати оборону, але українські військові мужньо захищають місто.

"Робиться все необхідне, щоб ворог стояв на місці, спроби просунутися у них є постійно", - констатував голова МВА.

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