У Харкові зараз відносно тихо. Ворог обстріляв село у Богодухівському районі, 1 людину поранено, - Синєгубов

Завдяки успішним діям ЗСУ та звільненню низки населених пунктів у Харкові зараз відносно тихо.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог завдає основних ударів по населених пунктах області.

Так, сьогодні зранку окупанти обстріляли село Новий Мерчик у Богодухівському районі. 1 чоловік отримав поранення.

"Отже втрачати пильність ще аж ніяк не можна. Потрібно залишатися максимально обережними і не перебувати на вулиці без нагальної потреби. Так само ще небезпечно повертатися до нещодавно звільнених населених пунктів. Ворог все абсолютно замінував, в тому числі школи, дитячі садочки і приватні будинки", - наголошує очільник регіону.

Зазначається, що наразі спеціальні служби проводять розмінування. Також триває відновлення критичної інфраструктури, в першу чергу газо- та електропостачання. Частково по районах міста Харків електропостачання вже відновлено.

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"При цьому фіксуються усі воєнні злочини окупантів, які доводять нелюдську сутність ворога. Ми ніколи цього не пробачимо! Продовжуємо працювати, віримо в наші Збройні Сили! Слава Україні!", - резюмує Синєгубов.