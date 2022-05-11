У Харкові зараз відносно тихо. Ворог обстріляв село у Богодухівському районі, 1 людину поранено, - Синєгубов
Завдяки успішним діям ЗСУ та звільненню низки населених пунктів у Харкові зараз відносно тихо.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ворог завдає основних ударів по населених пунктах області.
Так, сьогодні зранку окупанти обстріляли село Новий Мерчик у Богодухівському районі. 1 чоловік отримав поранення.
"Отже втрачати пильність ще аж ніяк не можна. Потрібно залишатися максимально обережними і не перебувати на вулиці без нагальної потреби. Так само ще небезпечно повертатися до нещодавно звільнених населених пунктів. Ворог все абсолютно замінував, в тому числі школи, дитячі садочки і приватні будинки", - наголошує очільник регіону.
Зазначається, що наразі спеціальні служби проводять розмінування. Також триває відновлення критичної інфраструктури, в першу чергу газо- та електропостачання. Частково по районах міста Харків електропостачання вже відновлено.
"При цьому фіксуються усі воєнні злочини окупантів, які доводять нелюдську сутність ворога. Ми ніколи цього не пробачимо! Продовжуємо працювати, віримо в наші Збройні Сили! Слава Україні!", - резюмує Синєгубов.
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Ви якось вже дуже примитивно намагаєтесь забруднити Порошенко та приписати вашему хенералісімусу якісь не їснуючи заслуги.
Невже ви думаєте, що ніхто нічого не пам"ятає?
Як казав Жванецький, тщатЕльнее надо работать, ребята, тщатЕльнее.
Йой, у слова середного роду "воно" родовий відмінок - "йому", і ніяк інакше...