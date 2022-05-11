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Новини Війна
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У Харкові зараз відносно тихо. Ворог обстріляв село у Богодухівському районі, 1 людину поранено, - Синєгубов

харків

Завдяки успішним діям ЗСУ та звільненню низки населених пунктів у Харкові зараз відносно тихо.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог завдає основних ударів по населених пунктах області.

Так, сьогодні зранку окупанти обстріляли село Новий Мерчик у Богодухівському районі. 1 чоловік отримав поранення.

"Отже втрачати пильність ще аж ніяк не можна. Потрібно залишатися максимально обережними і не перебувати на вулиці без нагальної потреби. Так само ще небезпечно повертатися до нещодавно звільнених населених пунктів. Ворог все абсолютно замінував, в тому числі школи, дитячі садочки і приватні будинки", - наголошує очільник регіону.

Зазначається, що наразі спеціальні служби проводять розмінування. Також триває відновлення критичної інфраструктури, в першу чергу газо- та електропостачання. Частково по районах міста Харків електропостачання вже відновлено.

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"При цьому фіксуються усі воєнні злочини окупантів, які доводять нелюдську сутність ворога. Ми ніколи цього не пробачимо! Продовжуємо працювати, віримо в наші Збройні Сили! Слава Україні!", - резюмує Синєгубов.

Автор: 

армія рф (17876) обстріл (29282) Харків (5716) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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Топ коментарі
+6
В Харкові стало тихо завдяки ВСУ, які відігнали рашистів далі від міста.
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11.05.2022 12:28 Відповісти
+3
Та ви шо! А при кому були звільнені дві третини Донецької та Луганської облатей, хіба не при попереднику?
Ви якось вже дуже примитивно намагаєтесь забруднити Порошенко та приписати вашему хенералісімусу якісь не їснуючи заслуги.
Невже ви думаєте, що ніхто нічого не пам"ятає?
Як казав Жванецький, тщатЕльнее надо работать, ребята, тщатЕльнее.
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11.05.2022 13:07 Відповісти
+2
от би ЗСУ розхерачили вузли оці Вовчанськ та Великий Бурлук на харківщині..відрізати постачання расистській нечисті.було б легше на Ізюмському напрямку хлопцям...
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11.05.2022 12:32 Відповісти
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Я так розумію, зешмакля хоче сказати, що при Порошенку мін оборони Таран заборонив стріляти по русні на Донбасі і прирівняв це до адмін. покарання? Чи Порошенко призначив сбушних зрадників Наумова та Криворучка, давши їм генеральські звання, і потім відібрав коли вони здали південь країни?
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11.05.2022 12:50 Відповісти
Та ви шо! А при кому були звільнені дві третини Донецької та Луганської облатей, хіба не при попереднику?
Ви якось вже дуже примитивно намагаєтесь забруднити Порошенко та приписати вашему хенералісімусу якісь не їснуючи заслуги.
Невже ви думаєте, що ніхто нічого не пам"ятає?
Як казав Жванецький, тщатЕльнее надо работать, ребята, тщатЕльнее.
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11.05.2022 13:07 Відповісти
Дебіле, подивись карту ДО обрання Порошенка і після - чи розуму зеленому дегенерату не вистачає на це??? А ще, тупий ушльопок, поясни, яким чином МАРШЕМ і без спротиву був загарбаний південь України? Прокукарєкай Обдристовичу, ДЕБІЛ!!!
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11.05.2022 13:10 Відповісти
Не Залізняк ти, не ганьби славетне прізвище - тобі, тварюка, більше личить "Мудло" чи "Уйло". Таких зрадників, на даль, в історії було безліч...
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11.05.2022 13:13 Відповісти
подоляк йому прізвище.
Йой, у слова середного роду "воно" родовий відмінок - "йому", і ніяк інакше...
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11.05.2022 18:37 Відповісти
В Харкові стало тихо завдяки ВСУ, які відігнали рашистів далі від міста.
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11.05.2022 12:28 Відповісти
от би ЗСУ розхерачили вузли оці Вовчанськ та Великий Бурлук на харківщині..відрізати постачання расистській нечисті.було б легше на Ізюмському напрямку хлопцям...
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11.05.2022 12:32 Відповісти
Потихоньку земли Украины очищаются от кацапской сволоты. Дальше будет больше. Ленд лиз только начался, обучение украинцев владению современным западным оружием только на первом этапе. Каждый новый день это возрастающая сила Украины и параллельно слабеющая московия.
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11.05.2022 12:52 Відповісти
Потрібно, щоб було "не тихо" у прикордонних Какцапляндських регіонах - так не тихо, щоб ссялись, ******, і драпали звідти. Що, не дістають з Харківщини, Чернігівщини чи Сумщини ракети чи навіть арта ??? Гаубиці США для краси передали??? Чи знов, як казав ************** "дагаваріться пасєрєдінє"???
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11.05.2022 13:06 Відповісти
Війна має перейти кордон України - партнери згодні. Бункерного ЗЄ стримують памперси чи бізнес в Кацаплянді (бо те лайно ніде більше не потрібне)???
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11.05.2022 13:08 Відповісти
 
 