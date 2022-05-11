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Новини Війна
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Приїхав воювати на Сумщину у складі "ДНР". На Полтавщині взяли під варту мешканця Донецької області

зрадник

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури затримано і повідомлено про підозру мешканцю Донецької області у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, в участі у діяльності не передбаченого законом збройному формуванні, порушенні законів та звичаїв війни. Наразі він перебуває під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

За даними слідства, наприкінці лютого 2022 року чоловік вступив до "народної міліції ДНР", де був командиром взводу. Йому видали камуфляжну форму зразка збройних сил РФ та зброю.

"Приїхавши на територію Сумської області у складі незаконного збройного формування він виконував накази командирів російської армії, чергував на блокпостах, брав участь у спостереженні за повітряним простором, а також спільно з військовослужбовцями РФ проник на територію одного з підприємств та розграбував майно", - йдеться у повідомленні.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області.

затримання (4355) Сумська область (3898) Донецька область (8830) Офіс Генпрокурора (3283)


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Топ коментарі
+9
За законами воєнного часу розстріл на місці.
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11.05.2022 12:34 Відповісти
+8
а чего морду стыдливо размыли..., пусть все посмотрят на хероя
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11.05.2022 12:53 Відповісти
+6
Повісити без суда і слідства падлюку 😠
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11.05.2022 12:31 Відповісти
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Повісити без суда і слідства падлюку 😠
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11.05.2022 12:31 Відповісти
За законами воєнного часу розстріл на місці.
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11.05.2022 12:34 Відповісти
Ссылочку можно на закон?
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11.05.2022 13:26 Відповісти
Закон - тайга, прокурор медведь... А чё? давайте, как у руZZких (ирония)
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11.05.2022 13:43 Відповісти
Приезжайте на оккупированные территории, вам тут на подвале выдадут ссылочку...
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11.05.2022 13:47 Відповісти
На палю гниду!
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11.05.2022 12:37 Відповісти
ОТДАЙТЕ ЕГО ЛЮДЯМ
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11.05.2022 12:42 Відповісти
в тюрмі, якщо срок получить - люди з ним попрацюють.
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11.05.2022 12:56 Відповісти
паспорт в нього чий? касапський чи український?
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11.05.2022 12:51 Відповісти
а чего морду стыдливо размыли..., пусть все посмотрят на хероя
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11.05.2022 12:53 Відповісти
"Украл, выпил в тюрьму - романтика"
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11.05.2022 12:55 Відповісти
А варто було просто вбити "за спробу втечі". Я як прочитав, що на утримання тої біомаси виділяють 42 млн на місяць - я чогось не розумію... Що створити вбивцям і окупантам комфортні умови??? Іппанутись... Сім'ям загиблих Героїв видали б - а наволоч хай хоч одне одного жере, їм не звикати!!!
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11.05.2022 12:57 Відповісти
Також бісить цей дебілізм - якщо розміщуєте, не приховуйте, якщо не можете - не розміщуйте. Якийсь іппанутий "Чорний квадрат" Малєвіча-Уєвіча ((( Класне фото з квадратиків! Який сенс в цьому дебілізмі - ХЗ (
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11.05.2022 12:59 Відповісти
Я дивуюсь селянам, які не можуть забаранити того, кого згодом гуманний суд відпустить. Прикопать у посадках.
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11.05.2022 13:00 Відповісти
Фотка класна ))) Ви ще "Чорний квадрат" Малєвіча-Уєвіча вставте ))) Навіщо воно, хтось може пояснити? Кому цікаві ці квадратики на моніторі? Не можете вставити - так просто не знущайтесь з людей, подавайте інфу без дебільних клітинок!!!
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11.05.2022 13:02 Відповісти
зачем замыливают рожу ему? нужно чтобы всех гадов знали люди.
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11.05.2022 13:21 Відповісти
а когда будут судить тех москальских офицеров-летчиков, бомбивших наши города, которых сбила наша ПВО? или офицеров-артиллеристов-ракетчиков, которые обстреливали наши города Градами и Смерчами? Опять начали с полу-бухих обдроченцев-лугандонцев, с каких-то замызганных рядовых "ванек"... или свинособачье офицерье уже сменяли по-тихому ?
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11.05.2022 13:31 Відповісти
Черговий ополченец

..." опущенец" буде.
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11.05.2022 13:41 Відповісти
ЛУГАНДОНІВ У ПОЛОН НЕ БРАТИ.
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11.05.2022 13:54 Відповісти
Блін!Як лугандонець,так чергував на блок-постаг,спостерігав і грабував.А чогож тоді гинуть наші хлопці,якщо ці покидьки тільки чергують?Коли закінчиться це намахалово з лугандонцями?ВОНИ ЗЛОЧИНЦІ,ЗРАДНИКИ та ВБИВЦІ.
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11.05.2022 13:59 Відповісти
Агов-редактори, вкотре вам наголошую-та немає ніякої "днр-лнр" хоч в лапках хоч без них😠Є ОРДЛО. Поважайте Україну і українців,не підігравайте кацапам і колаборанти.
Щодо зрадника-колаборанта....війна в країні і стріляють
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11.05.2022 14:15 Відповісти
Під яку варту? Розстріляти тварину! Навіщо його кормити?
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11.05.2022 15:22 Відповісти
 
 