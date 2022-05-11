Приїхав воювати на Сумщину у складі "ДНР". На Полтавщині взяли під варту мешканця Донецької області

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури затримано і повідомлено про підозру мешканцю Донецької області у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, в участі у діяльності не передбаченого законом збройному формуванні, порушенні законів та звичаїв війни. Наразі він перебуває під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

За даними слідства, наприкінці лютого 2022 року чоловік вступив до "народної міліції ДНР", де був командиром взводу. Йому видали камуфляжну форму зразка збройних сил РФ та зброю.

"Приїхавши на територію Сумської області у складі незаконного збройного формування він виконував накази командирів російської армії, чергував на блокпостах, брав участь у спостереженні за повітряним простором, а також спільно з військовослужбовцями РФ проник на територію одного з підприємств та розграбував майно", - йдеться у повідомленні.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області.